Стало известно, чего лишится МКС из-за аварии «Прогресса»

Заместитель директора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Владимир Сычев сообщил, чего лишится российский сегмент Международной космической станции в результате аварии грузового корабля «Прогресс МС-04».

Сычев сообщил РИА «Новости», что, скорее всего, российский сегмент так и не получит исследовательскую оранжерею взамен утраченной «Лада-2». «Разрабатывать новое оранжерейное устройство, это минимум пять лет, а то и больше», – сказал он, отметив, что строить новую оранжерею бессмысленно, так как она, вероятно, будет готова, когда станция прекратит свое существование.

При этом он напомнил, что под руководством Ракетно-космической корпорации «Энергия» сейчас идет разработка другой, «штатной» оранжереи «Витацикл-Т».

Отправленная ранее на МКС оранжерея «Лада-2» была потеряна в результате аварии космического грузовика «Прогресс МС-04» 1 декабря 2016 года. В Институте медико-биологических проблем (ИМБП) сообщали, что ее создание обошлось примерно в полмиллиона долларов.

Завершение работы МКС планируется в 2024 году. В настоящее время рассматривается возможность продления его до 2028 года.