В Совфеде ответили американцам про военную базу России в Венесуэле

«Мы позволяли США к себе так относиться. Но я хочу им сказать: господа, эти времена закончились, успокойтесь. Жизнь поменялась», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич, комментируя публикации американских СМИ о том, что намерение России создать базу в Венесуэле – не более чем блеф.

«ВКС уже примерились к Венесуэле. И база, с которой можно было бы осуществить подскок, дозаправку, провести техническое обслуживание самолетов, по моему мнению, была бы совсем не лишней с точки зрения безопасности России», – считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Накануне американское издание The National Interest опубликовало материал, в котором утверждалось: в Венесуэле не будет никакой российской авиабазы для бомбардировщиков. «Если вы действительно хотите ввязаться в борьбу с США, начните размещать оснащенные ядерными боеголовками бомбардировщики на заднем дворе Америки», – писал обозреватель издания Майкл Пек. Разговорами о возможном создании в Венесуэле постоянной авиабазы Москва просто хочет «запудрить мозги» американцам, утверждает National Interest.

Поводом для публикации, безусловно, стал недавний визит в Венесуэлу российских Ту-160, тяжелого военно-транспортного самолета Ан-124 «Руслан» и дальнемагистрального самолета Ил-62. В середине декабря самолеты в течение пяти суток находились в Венесуэле, что вызвало сильное беспокойство у властей США.

В те же дни портал The Drive опубликовал спутниковые снимки венесуэльского острова Орчила в Карибском море, на котором якобы будет создана наша военная база. В Госдепе уклонились от ответа на вопрос о возможном появлении российской базы в Венесуэле.

По оценке сенатора Клинцевича, в этом вопросе «есть масса разных обстоятельств, и форма таких взаимоотношений может быть разной. Это может быть база, технический пункт, аэродром или другие варианты. Но это уже вопрос к военным специалистам».

Что касается заявлений американской прессы о том, что Россия, мол, «пудрит мозги» – американцы «давно привыкли позволять себе унизительные высказывания и оценки», сказал Клинцевич. «Мы пока это терпим из-за, чего уж греха таить, сложившихся условий, когда мы позволяли США к себе так относиться. Но я хочу им сказать: господа, эти времена закончились, успокойтесь. Жизнь поменялась», – подчеркнул сенатор.

«Сейчас еще никаких решений нет. Пока между Россией и Венесуэлой идет сотрудничество, развиваются взаимоотношения, в том числе и военные, идет работа по проверке и тренировке экипажей. Ну а какие решения будут приняты политическим и военным руководством страны – они узнают из прессы, в том числе и через вашу газету», – резюмировал Клинцевич.