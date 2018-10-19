Иск главы Росгвардии к Навальному оставили без движения

Люблинский суд Москвы оставил без движения иск о защите чести, достоинства и деловой репутации главы Росгвардии Виктора Золотова к блогеру Алексею Навальному, недостатки в заявлении должны быть устранены до 9 января.

«Исковое заявление Золотова к Навальному оставлено без движения в связи с его несоответствием требованиям статей 131, 132 ГПК РФ, предоставлен срок для устранения недостатков, послуживших основанием для оставления искового заявления без движения до 9 января 2019 года», – сказали в пресс-службе суда, передает ТАСС.

На прошлой неделе директор Росгвардии Виктор Золотов подал иск о защите части, достоинства и деловой репутации на 1 млн рублей к блогеру Алексею Навальному.

Конфликт Золотова и Навального начался в сентябре, когда глава Росгвардии в ответ на опубликованные ФБК заявления о нарушениях в ведомстве вызвал блогера на дуэль, пообещав превратить того в «отбивную». В октябре Навальный заявил, что оставляет за собой право провести дуэль в виде дебатов на одном из федеральных телеканалов. В ответ Золотов заявил, что не собирается участвовать в дебатах с Навальным, поскольку приглашал его на спортивный поединок.