Собчак ушла с поста главреда журнала L'Officiel

Ксения Собчак сообщила о решении покинуть пост главного редактора журнала L'Officiel Россия.

«Это наш октябрьский Lofficiel. Важно отметить, что это последний номер под моим руководством», – написала она на своей странице в Instagram.

Ранее стало известно, что Собчак вернулась на телеканал «Дождь» с новой программой, которая называется «Собчак без правил».

L'Officiel – французский журнал для женщин. В России он издается с 1998 года, с конца 2014 года главным редактором стала Собчак. В сентябре фотографы обвинили редакцию L'Officiel в том, что им не выплачивают гонорары за съемки.