Суд отказал «Гринпис» в требованиях по строительству «Северного потока – 2»

Суд в Санкт-Петербурге отказался удовлетворять иск экологической организации «Гринпис», требовавшей запретить строительство участка газопровода «Северный поток – 2» в природном заказнике в Ленинградской области, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

«Суд, выслушав мнения участников процесса, в удовлетворении требований истца отказал», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В начале августа «Гринпис России» попросил Генпрокуратуру приостановить строительство газопровода «Северный поток – 2», так как якобы нужно доработать проектную документацию и снова пройти экологическую экспертизу.

В июле Конституционный суд отверг жалобу экологов на строительство «Северного потока – 2».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как европейские экологи пытались остановить реализацию проекта.