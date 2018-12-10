Суд отказал «Гринпис» в требованиях по строительству «Северного потока – 2»

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10 декабря, понедельник | Последнее обновление — 15:54 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Интерпол объявил в розыск готовившего теракт в России украинца
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Почему столь циничны слова Чубайса о «неблагодарности олигархам»
«Единая Россия» станет более открытой
Как феминистки калечат русский язык
Киев строит «поместную церковь» методами большевиков
Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений
Кровавое месиво с дикой душевной болью – это и есть русский рэп
Эдуард Биров, журналист
Это мычание берёт за душу молодых ребят, цепляет их, уводит за собой в «фиолетовый туман». Причиной тому – полная деградация массовой культуры. Мычание рэперов свежее и понятнее, чем коммерческая пошлятина российской эстрады. Подробности...
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США и Китай развязывают «мировую цифровую войну»
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Арест топ-менеджера Huawei Менг Ваньчжоу в Канаде – грязный прием. Как, впрочем, и кража интеллектуальной собственности, а также нарушение санкций, за которые единогласно проголосовал Совбез ООН. Китай тоже знает толк в грязных приемах. Подробности...
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Народ с открытыми настежь дверями
Дмитрий Ольшанский, публицист
Каждый народ в двадцатом веке нашел свой дом. У кого-то хороший, у кого-то плохой, но у каждого – свой. И только русский народ так и сидит на ступеньках казенной коробки с открытыми настежь дверями. Подробности...
Названа самая красивая девушка мира
На конкурсе «Мисс мира» определили самую красивую девушку 2018 года. Победительницей состязания стала 26-летняя жительница Мексики Ванесса Понсе, которая работает директором реабилитационного центра. Россиянка смогла войти лишь в 30-ку лучшихПодробности...
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«Яндекс» представил новый телефон
Компания «Яндекс» презентовала собственный смартфон с 5,65-дюймовым экраном с разрешением 2160 × 1080 точек. В гаджет встроен восьмиядерный процессор Qualcomm, 630,4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти. Продажи телефона начнутся 6 декабряПодробности...
В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон
Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории маркиПодробности...
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