Бывший юрист фонда Навального рассказал о заказных расследованиях

Бывший замглавы московского штаба Алексея Навального и юрист его фонда Виталий Серуканов заявил, что большинство расследований, проводимых Фондом борьбы с коррупцией – заказные.

По словам Серуканова, сейчас навальный стал «замкнутым, агрессивным, нервным и ненастоящим». «Он не может сдерживать гнев, не может решать конфликтные ситуации. Наверно, он устал от бесконечных провалов. Он вываливает постоянные коррупционные расследования, происхождения которых вызывает вопросы», – заявил юрист «Комсомольской правде».

Он уточнил, что отдел расследований в Фонде борьбы с коррупцией состоит всего из двух человек, а все расследования на самом деле идут от партнеров и является заказухами. «Могут прислать материал из какого-нибудь центра расследований. Могут закинуть иностранные партнеры. А бывает, расследование подгонят на почту – «черный ящик». Якобы нам анонимно скидывают материалы на чиновников», – рассказал Серуканов.

По его словам, расследования приходят Навальному из-за его известности. «Он – точка выхода, которая понятна каждому обывателю. Если это расследование сделает Вася Пупкин, то видео никто не посмотрит, ему не поверят. А тут удобный рупор, через который ты можешь мочить кого угодно. Чиновники через расследования, видимо, устраивают разборки друг с другом», – считает юрист.

«Уверен, что это заказуха. Когда пошел наезд на миллиардера Дерипаску, подключился Навальный. Когда должно было пройти переизбрание Чайки, он тоже включился. Это очень странно выглядит. Не похоже на совпадение. Пойми, Навальный – это бизнесмен, который ничего не делает просто так. Он реально работает оппозиционером. Это очень дорогая и престижная работа», – уточнил Серуканов.

На прошлой неделе в Сети появились первые отрывки из книги экс-руководителя московского штаба Навального Виталия Серуканова, из которых можно узнать, как на самом деле выстроены рабочие процессы в ФБК, и по какой причине в оппозиционной среде рано или поздно начинает формироваться культ личности собственного лидера.