В Сети появились первые отрывки из книги о культе личности Навального

В Сети появились первые отрывки из книги экс-руководителя московского штаба Навального Виталия Серуканова, из которых можно узнать, как на самом деле выстроены рабочие процессы в ФБК, и по какой причине в оппозиционной среде рано или поздно начинает формироваться культ личности собственного лидера.

Пока Серуканов выложил лишь небольшой отрывок из своей будущей книги, остальное будет публиковаться по мере подготовки к печати, для финансирования которой Серуканов анонсировал в Facebook сбор пожертвований, пишет Life.ru.

В опубликованном отрывке на ресурсе Pastebin Серуканов начинает повествование с периода завершения массовых митингов оппозиции на Болотной и Сахарова, которые, стали для отечественной политической системы определенным переломным пунктом и свидетельством того, что в обществе имеется запрос на перемены. Однако люди, вышедшие на передний план по итогам оппозиционных выступлений, думали больше о конкурентной борьбе внутри оппозиции, крайне ревностно относясь к попыткам ее консолидации или выдвижения некой компромиссной фигуры.

«Алексей Навальный в разговорах критически относился к Михаилу Прохорову, ревновал и воспринимал его как потенциального конкурента в протестной среде. Впрочем, у Навального не было какой-то предметной критики в адрес Прохорова: в основном это были эмоциональные выпады в духе «посмотрите, какой он жулик, он всех вас обманул», – пишет Серуканов.

Затем такую же риторику Навальный использовал в отношении многих своих оппонентов и из оппозиции, и от власти. «Вы знаете, я, конечно, считаю Алексея Навального своим политическим другом, но в нем сидят задатки абсолютного тирана. Если этот человек возьмет власть, то свободы больше не станет, он будет очень императивным вождем и никому спуску не даст, он будет укреплять прежде всего себя», – считает Серуканов.

Он также обращает внимание на то, что проведение массовых протестных мероприятий специально планировалось в максимально конфронтационном ключе, с практически неизбежными задержаниями – все это было нужно Навальному и его команде, чтобы объяснять затем провал организационных усилий по ведению избирательной кампании и срыву процесса сбора подписей.