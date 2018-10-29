Названы самые высокооплачиваемые специальности в Москве

В Москве самые высокие зарплаты у работников IT-сферы, специалистов в сфере транспорта и логистики, установил портал Rabota.ru.

Средняя зарплата IT-специалистов составила 84 200 рублей в месяц, сообщает «Российская газета» со ссылкой на аналитический материал Rabota.ru.

На втором месте – специалисты сферы транспорта и логистики, средняя оплата труда которых составила 70 900 рублей. Далее следует производство, где средние зарплаты – 66 700 рублей.

В сфере строительства и недвижимости работникам платят 65 100 рублей, в сфере продаж – 62 200 рублей, финансов и бухгалтерии – 61 000 рублей, банковской – 59 700 рублей, в управлении персоналом – 58 500 рублей.

Выяснилось, что в третьем квартале зарплатные предложения для новых сотрудников в среднем по рынку выросли на 5,3%.

За год число вакансий в большинстве сфер увеличилось в среднем на 14%. Больше всего новых предложений появилось в IT-отрасли, сфере маркетинга и рекламы, производстве.

Количество резюме выросло на 12%, больше всего – в фармацевтике и медицине, маркетинге и рекламе, IT-сфере и продажах.

Согласно исследованию холдинга «Ромир», примерно 58% россиян считают свою зарплату достойной.