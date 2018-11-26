США отреагировали на инцидент в Керченском проливе

Вашингтон обеспокоен ситуацией в Керченском проливе, считает произошедшее серьезным нарушением международного права, заявила постпред США при ООН Никки Хейли на заседании Совбеза.

«Мы выражаем глубокую озабоченность в связи с инцидентом, который является серьезным нарушением международного права», – передает ее слова RT.

Она добавила, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, имея в видуее международно признанные границы и территориальные воды.

Ранее аналогичным образом на инцидент в Керченском проливе отреагировали Франция и Великобритания, а Совет безопасности ООН заблокировал рассмотрение вопроса об этой ситуации по просьбе России.

Ранее Москва выразила решительный протест Киеву в связи с действиями в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины перешли госграницу России и были задержаны российскими пограничниками. На Украине рассматривается вопрос о введении военного положения.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, для чего была нужна эта провокация президенту Украины Петру Порошенко.