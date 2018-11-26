Великобритания и Франция отреагировали на инцидент в Керченском проливе

Великобритания и Франция осудили Россию за «акт агрессии» в Керченском проливе, глава МИД Соединенного Королевства сказал, что Москва якобы проявила неуважение к нормам международного права, сообщают СМИ.

Великобритания осудила «акт агрессии» России в Керченском проливе, передает Deutsche Welle со ссылкой на заявление пресс-секретаря премьера Терезы Мэй.

Инцидент «является дальнейшим доказательством дестабилизирующего поведения России в регионе», говорится в заявлении.

Отмечается, что Лондон призывает стороны действовать сдержанно. В документе подчеркивается, что Россия не в праве применять силу для оказания давления на Украину.

Руководитель МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что Россия проявила «неуважение к международным нормам и суверенитету Украины».

«В свете фактов, которые мы видим к настоящему времени, ничто не представляется оправданием применения силы со стороны России», – сообщил МИД Франции.

В заявлении французского ведомства отмечается, что сложившаяся ситуация – «прямое следствие аннексии Крыма Россией в марте 2014 года в нарушение международного права». МИД Франции призвал обе стороны конфликта избежать усиления напряженности.

В минувшее воскресенье три корабля Военно-морских сил Украины перешли государственную границу России, их задержали пограничники. Следователи опросили украинских военнослужащих.

СНБО Украины решил ввести военное положение, Вооруженные силы Украины перевели в полную боеготовность, были усилены контрразведывательные меры.