Адвокат дознавателя из Уфы прокомментировала сведения об алиби обвиняемых

Адвокат Ирина Валиева, которая защищает изнасилованную 23-летнюю дознавательницу из Уфы, заявила, что не собирается смотреть видео, которое опубликовали представители обвиняемых по делу.

«По поводу самих видеозаписей ничего не могу сказать, потому что, если честно, их даже не смотрела. Мне это просто неинтересно. Зачем смотреть и тратить свое время на то, что не имеет к нашей ситуации абсолютно никакого отношения», – передает слова Валиевой «Комсомольская правда – Уфа».

Она отказалась комментировать информацию о том, как продвигается следствие, так как не уполномочена об этом говорить.

Валиева добавила, что у дознавательницы сохраняется временная нетрудоспособность, и пока неясно, вернется ли она на службу в полицию.

Ранее адвокаты обвиняемых в изнасиловании 23-летней дознавательницы в Уфе представили свою версию событий, после чего следователи дали оценку заявлений защиты о наличии алиби у двоих обвиняемых.

Напомним, трое уфимских полицейских подозреваются в изнасиловании 23-летней дознавательницы. На теле потерпевшей, как утверждалось, нашли характерные травмы. Все обвиняемые арестованы, их уволили со службы.