Ряд пивных напитков оказались «спиртом с газировкой»

Роскачество по поручению правительства исследует пивные напитки - предварительный анализ показал, что в эту категорию зачастую входят продукты, не имеющие ничего общего с пивом.

Итогом проверки станет доклад по изменению законодательства в части классификации пивоваренной продукции, а также методы контроля ее качества, сообщается на сайте ведомства.

Как сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов, предварительный анализ Роскачества рынка «пивных напитков», показал, что на одной полке, по сути, находятся четыре категории товаров, которые маркируются «пивными напитками».

К первой категории относится напиток, содержащий более 80% солода, но имеющий в составе натуральные вкусоароматические добавки. Ко второй – напиток, содержащий менее 80% солода, а несоложеных продуктов, соответственно, выше 20%. Третий вид пивного напитка содержит в составе менее 80% солода с добавлением воды, синтетических и натуральных ароматизаторов. К четвертой категории относятся слабоалкогольные напитки, содержащие газированную воду и спирт.

«Существующая классификация пивных напитков, обозначение совершенно разных типов продукта одним названием, вводит потребителей в заблуждение, препятствует добросовестной конкуренции. На одной полке с пивными напитками и пивом, алкоголь в которых образовался естественным путем в результате брожения, стоят слабоалкогольный коктейли – смеси спирта и газировки. Подобная миграция могла быть следствием повышения акциза на слабоалкогольные коктейли», – считает Максим Протасов.

Ранее Роскачество развеяло мифы о сосисках.