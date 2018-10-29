Симоньян описала ад для защитников Цеповяза

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян предрекла страшные кары защитникам члена банды «цапков» Вячеслава Цеповяза.

«Те, у кого поворачивается язык защищать Цеповяза, в аду будут с разбитой головой задыхаться в дыму на горе трупов своих родных, как его девятимесячная жертва», – написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее глава ОНК Амурской области назвала Цеповяза меценатом и фермером, после чего ей пришлось оправдываться за удаленный снимок. Она записала объяснительный ролик, в котором призналась, что не знает, почему фото пропало из ее аккаунта.

Председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Амурской области выгораживает убившего 12 человек Цеповяза. Могла бы еще и дворянство приписать для полной картины. pic.twitter.com/BuqtBEmsC9 — Алексей Иванов (@FreshBreeze99) 13 ноября 2018 г.

На прошлой неделе следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудников амурской ИК-3 в связи с появлением фотографий, на которых Цеповяз ест шашлык, крабов и держит мобильный телефон. Сам он заявлял через адвокатов, что скандальные фото были сфабрикованы.

Среди 12 жертв банды «цапков» в станице Кущевской Краснодарского края была девятимесячная Амира Аметова, по данным следствия, младенец задохнулся в очаге пожара. Массовое убийство произошло в ноябре 2010 года.