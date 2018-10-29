Шаргунов: Те, кто осужден по 282-й статье, должны быть амнистированы

«Диковато звучит в 21 веке, когда некое мыслепреступление, очень часто выдуманное, становится поводом для реального тюремного срока», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Во вторник комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять пакет законопроектов о частичной декриминализации статьи о «Возбуждении ненависти либо вражды».

«Декриминализация 282-ой статьи – это уже важный и существенный шаг в сторону здравомыслия и «очеловечивания» нашего Уголовного кодекса. Я очень рад, что позиция, которая была предложена главой государства, получила единодушную поддержку парламентариев. Лично я на протяжении долгого времени, многих лет выступаю за пересмотр этой статьи», - заявил депутат Госдумы, писатель Сергей Шаргунов, выразив надежду на скорейшее рассмотрение этой инициативы в нижней палате.

Во вторник комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять пакет законопроектов о частичной декриминализации статьи 282 УК о «Возбуждении ненависти либо вражды», которая устанавливает ответственность за экстремизм.

Напомним, в октябре президент Владимир Путин предложил смягчить уголовную ответственность за преступления, предусмотренные 282-й статьей; в частности, к ним относятся публикации в Сети. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что эти поправки избавят статью от «маразма и абсурда» и остановят вал дел о лайках и репостах.

На прошлой неделе думский комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал к принятию в первом чтении пакет президентских законопроектов о смягчении статьи 282 Уголовного кодекса о возбуждении ненависти или вражды.

Депутат Шаргунов уверен, что «уже когда инициатива президента прозвучала, многим стало легче дышать и многие дела начинают распадаться прямо на глазах». «Это значит, что люди становятся свободными от тяжелой тени дубины у себя на макушке», – отметил Шаргунов.

По мнению депутата, многие из тех, кто осужден по 282-ой статье, должны быть теперь амнистированы. «Многие сейчас томятся, на мой взгляд, по совершенно абсурдным и надуманным причинам», – возмущается он.

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Александр Брод тоже считает: в случае декриминализации 282-й статьи УК можно пересмотреть дела тех, кто был наказан за лайки и репосты в соцсетях.

«Надо разбираться, имел ли место умысел на распространение радикальных материалов или это было по недомыслию. Я не думаю, что эти приговоры выносились сплошь и рядом справедливо. Нужен разбор каждого случая, как того и требует Верховный суд – индивидуальный подход к каждому случаю распространения материалов», – заявил газете ВЗГЛЯД Александр Брод.

Правозащитник напомнил, что были случаи распространения подобных материалов сознательно, убежденными сторонниками радикальных настроений. «Только индивидуальный конкретный подход», – подчеркнул он.

Что касается дальнейшей декриминализации статьи, то Брод призвал сперва посмотреть, как будут действовать предложенные поправки. Он напомнил, что СПЧ ранее предлагал более радикальные меры, со многими из которых он и сам был согласен. «Я высказывал свое особое мнение. Например, предлагалось отменить федеральный список экстремистских материалов. Предлагалось полностью передать эти дела из ведения ФСБ в Следственный комитет», – напомнил Брод.

Также предлагалось отказаться в ходе таких расследований от экспертных заключений, потому что «анализ радикальных текстов требует специальной подготовки и познаний». «Предложенное законодателем и президентом на первом этапе достаточно. Правозащитники должны вести мониторинг правоприменения, как будут проявлять себя новые поправки, как их будут использовать МВД, Следственный комитет, прокуратура, судебные инстанции и только потом уже можно будет двигаться дальше», – подытожил Александр Брод.