Житель Сургута украл мешок с подарками с детского утренника

Уголовное дело возбуждено по факту кражи мешка с подарками с детского утренника в Сургуте, сообщили в полиции города.

По данным правоохранителей, 31-летний мужчина увидел мешок у входа в музей, где проходил новогодний карнавал, из окна своей квартиры. Позднее сотрудники музея написали в полицию заявление о краже и оценили похищенное в 12 тыс. рублей.

Похитителя подарков задержали, возбуждено уголовное дело по статье «кража». Подозреваемому, ранее неоднократно привлекавшемуся к административной ответственности за мелкое хулиганство и распитие спиртных напитков в общественном месте, теперь грозит до пяти лет лишения свободы.

До вынесения приговора мужчину отпустили под подписку о невыезде.

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