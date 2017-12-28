Россияне рассказали о своих желаниях для Деда Мороза

Россияне рассказали, что при возможности попросили бы у Деда Мороза здоровья, счастья и денег, следует из результатов опроса исследовательского холдинга «Ромир».

Социологи предложили респондентам заказать Деду Морозу подарки и попросить исполнить желания. Оказалось, что наиболее популярные желания взрослых россиян касаются здоровья (63%), счастья (27%) и денег (17%). При этом о здоровье для себя и близких чаще всего просили люди старше 45 лет, а вот счастья хотели граждане всех возрастов. Пожелание заработать много денег чаще звучало от респондентов в возрасте 18-34 лет.

«Еще по 8% россиян пожелали бы для себя в качестве подарка путешествие, новую квартиру или дом и встретить Новый год в кругу семьи за праздничным столом. Для 6% наших соотечественников желанным подарком от Деда Мороза могла бы стать новая машина», – пишут авторы исследования, передает РИА «Новости».

Также по 2% опрошенных хотели бы встретить настоящую любовь, жениться или выйти замуж, родить ребенка. Другие 2% попросили бы Деда Мороза организовать им нерабочую новогоднюю ночь. Еще 2% хотели бы новый смартфон, по 1% – новый компьютер и новое украшение.

В опросе приняли участие 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие во всех типах городов и в сельской местности, во всех федеральных округах. Общая сумма ответов превышает 100%, так как допускалось несколько вариантов ответа.

Тем временем 24 декабря главный российский Дед Мороз встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым на новогоднем представлении для детей в Грозном и рассказал, что чеченский лидер попросил у него в подарок мир во всем мире.