МИД опроверг сообщения СМИ о получении сотрудниками 147 тыс. рублей в сутки

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла сообщения СМИ о том, что в зарубежных поездках сотрудникам министерства якобы платят по 147 тыс. рублей в сутки.

«Прихожу домой, а на меня родственники косо смотрят. Где, говорят, деньги, Зин», – рассказала она в Facebook.

«Я так и села: 147 тыс.рублей в сутки! Тут же посыпались звонки от коллег с вопросом, у кого совести нет: бухгалтерии, Минфина или РБК», – говорится в сообщении.

Захарова сообщила, что сейчас «борется» с изданием, «требуя опровержения». Она заверила, что опубликованные данные о выплатах не соответствуют действительности и предположила, что «речь идет о ежемесячных зарплатах дипломатов за рубежом, которые рассчитываются из суточных».

«Гадать не хочется, что имели в виду в РБК. Хочется, чтобы дали опровержение», – заявила официальный представитель МИД России.

Позднее издание опубликовало пояснение, в котором также говорится, что речь, скорее всего, идет о средней зарплате сотрудников загранучреждений, которая рассчитывается на основе утвержденных суточных, передает ТАСС.

Напомним, Министерство финансов России впервые обнародовало сведения о средних зарплатах работников федеральных госорганов, в том числе министров.