Какая погода будет в Москве на 9 мая и состоится ли воздушный парад Победы

Tекст: Ольга Никитина

Облака выше строя: предварительный вердикт

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, анализируя грядущую метеорологическую обстановку, предрекает 9 мая господство облачности, обусловленной влиянием тыловой части циклона, однако с обнадеживающими проблесками солнца.

Единственным потенциальным препятствием для взлета крылатых машин, по оценке специалиста, могут стать утренние слоисто-кучевые облака, чья нижняя граница, по предварительным расчетам, может опуститься до 200-500 метров, что ниже критической отметки в 400 метров для групповых полетов.

Но синоптик «Фобоса» излучает сдержанный оптимизм: он прогнозирует, что небесный полог начнет подниматься уже к девяти утра, достигнув к полудню комфортных 1000-1500 метров.

Такое развитие событий, продолжил он, воссоздаст условия, благоприятствовавшие недавней репетиции воздушного парада, когда небо хоть и было затянуто облачной дымкой, но не препятствовало полетам.

К тому же в арсенале синоптиков есть секретное оружие – самолеты-лаборатории, способные «разгонять» облака, что еще больше повышает шансы на безоблачное небо над Красной площадью. Согласно предварительному вердикту Тишковца, погодные условия позволят воздушному параду состояться.

Как в победном 45-м: взгляд в прошлое

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов смотрит на погоду 9 мая сквозь призму истории, находя поразительное сходство с метеорологической картиной победного 1945 года. Майское небо над столицей, по его словам, встретит жителей Москвы прохладой, на 4-6 градусов Цельсия ниже привычной весенней нормы, не исключая даже ночных заморозков в Подмосковье.

Говоря о прогнозе на День Победы, Шувалов настроен оптимистично: он ожидает преимущественно ясную погоду без существенных осадков, предрекая лишь вероятность легкой мороси. Температурные качели, по его словам, удержатся в диапазоне +9...+12 градусов, а северный ветер, сменившись северо-восточным, не станет серьезной помехой для праздничных мероприятий.

Проводя параллель с 1945 годом, синоптик отмечает схожую утреннюю прохладу и невысокую дневную температуру, что лишь добавляет символизма предстоящему торжеству.

Ждать ли ледяных дождей?

Главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова также солидарна с коллегами: майские праздники пройдут под знаком прохлады, напоминающей скорее середину апреля. Но пугаться ледяного дождя или снегопада не стоит – сильных осадков не предвидится. Ночи будут свежими, с термометрами, опускающимися до +1...+6 градусов, а в ночь на 9 мая в Москве воздух может охладиться и до минусовой отметки при ясном небе.

Днем же столичный регион, согласно прогнозу Поздняковой, встретит гостей стабильными +11...+13 градусами, а область – +8...+13 градусами. Северный ветер будет умеренным и ненавязчивым. Татьяна Позднякова считает такую погоду вполне подходящей для прогулок, но с оговоркой: теплый плащ и зонт станут верными спутниками, ведь вероятность небольшого кратковременного дождя сохраняется в любой из праздничных дней. Эксперт успокаивает: небо не будет хмурым и мрачным, лишь изредка кучевые облака могут проронить пару капель.

Состоится ли воздушный парад 9 мая 2025 года?

Синоптики полагают, что капризы погоды не смогут омрачить торжество Дня Победы. Несмотря на весеннюю прохладу, небо над Москвой и Подмосковьем будет благосклонно к проведению всех запланированных мероприятий, включая долгожданный воздушный парад. Синоптики единогласно предрекают отсутствие серьезных осадков, а технологии воздействия на облачность станут дополнительной гарантией чистого неба над Красной площадью.