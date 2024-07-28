Танк Т-34: оружие Победы в Великой Отечественной

История создания Т-34 и предпосылки к нему



Разработка началась во второй половине 1937 года, когда Харьковский паровозостроительный завод получил задание создать новый колёсно-гусеничный танк. Для этого на предприятии даже было открыто дополнительное конструкторское бюро. Его возглавил военный инженер Адольф Дик. Изначально работы велись в рамках проекта БТ-20 (заводской индекс А-20). Но весной 1938 года Комитет Обороны СССР принял решение об оснащении разрабатываемой машины исключительно гусеничной ходовой частью — проект А-32.

Интересные факты: инженеры и солдаты просто называли этот танк «тридцатьчетверкой», но у него были и другие прозвища. Раздавали их за особенности внешнего вида. Например, классические модели, поступавшие с Харьковского завода, имели башни со скошенными боками, поэтому их называли «Пирожками». В Челябинске и Омске производили танки с многогранными башнями — «Гайки». А свердловские «Формочки» появились благодаря технологии литья башен в земляных формах. Немцы же прозвали его «Микки Маусом» за характерный вид люков.

Опытные образцы обеих версий были изготовлены через год и успешно прошли все испытания. В сентябре они были продемонстрированы высшему руководству в Москве. Гусеничный прототип представляли его разработчики Михаил Кошкин и Александр Морозов. Именно они возглавили отдел 520, объединивший все танковые конструкторские бюро Харьковского завода. По результатам демонстрации было принято решение усилить броню А-32, так как машина продемонстрировала потенциал к увеличению массы.

Новая версия получила индекс А-34, а её сборка началась в октябре. К началу зимы 1939 года Комитет Обороны решил отказаться от проекта А-20 и принял на вооружение усиленную гусеничную модель, получившую обозначение Т-34. Однако первый танк появился только в январе 1940 года и сразу отправился на войсковые испытания. С 5 до 17 марта две машины своим ходом (в условиях секретности) прошли от Харькова до Москвы, чтобы выполнить норматив по пробегу для допуска к правительственному показу.

Танки произвели впечатление на руководство, и 31 марта 1940 года началось серийное производство. Параллельно вносились изменения в конструкцию: проекты А-41 и А-43 (новый двигатель, коробка передач, увеличение боекомплекта и подобное). В июле 1941 года начался выпуск танков на горьковском заводе «Красное Сормово». После начала ВОВ производство развернули на Сталинградском и Челябинском тракторных заводах, «Уралмаше», а также Ленинградском госзаводе №174, который был эвакуирован в Омск.

Характеристики и преимущества танка Т-34

В состав экипажа входят механик водитель, стрелок радист, заряжающий и командир танка. Длина машины Т-34 образца 1940 года равна 5,92 м, ширина — 3 м, высота — 2,41 м. Благодаря наличию 12-целиндрового V-образного четырёхтактного дизельного двигателя В-2 мощностью 500 л.с. танк способен развивать скорость до 55 км/ч по шоссе. При этом запас хода составляет около 300 км. Однако в 1941–1942 годах из-за нехватки В-2 на машины устанавливались карбюраторные авиамоторы М-17Т/Ф.

Ранние модели оснащались шестью топливными баками, в которых размещалось до 460 л горючего. В модифицированных версиях было уже восемь баков, общий объём которых составлял 540 л. Кроме того, на бортах располагались наружные баки, несущие дополнительно 134 л топлива. Изначально их было четыре, с 1942 года — два (того же объёма), а на поздних версиях появились три цилиндрические ёмкости по 90 л каждая. Также машина несла около 80 л авиационного масла и столько же воды для системы охлаждения.

Интересные факты: танкистам приходилось общаться жестами, так как из-за шума двигателя они не могли полноценно слышать друг друга. Главный конструктор танка Михаил Кошкин в начале трудовой деятельности был кондитером. При производстве Т-34 на заводе в Нижнем Тагиле впервые была применена конвейерная сварка. Башни «Формочки» оказались крепче сварных и выпускались намного быстрее. Производство танков на Сталинградском тракторном заводе не прекращалось даже во время городских боёв.

Лоб корпуса имеет 45-мм бронирование. На бортах и корме установлены 40-45 мм плиты. Такая же защита предусмотрена для лобовой части башни, но в поздних версиях появилась 90-мм броня. Толщина крыши и днища достигает 20 мм. Изначально машина была укомплектована 76-мм пушкой Л-10/11, но с 1941 года использовалась 76-мм Ф-34. Кроме того, модификация Т-34-85 была оснащена 85-мм пушкой С-53. Их боекомплект составлял от 77 до 100 выстрелов. Все модели получили по два 7,62-мм пулемёта ДТ и от 2898 до 3150 патронов к ним.

Для уничтожения пехоты, лёгкой техники, фортификации и прореживания минных полей использовались осколочно-фугасные снаряды ОФ-350, О-350А, ОФ-350В, ОФ-363, Ф-354 и Ф-354М. Поражение бронированных машин обеспечивали калиберные бронебойные снаряды БР-350А/Б и БР-350БСП, а также катушечные — БР-354П. Для подавления живой силы противника применялись шрапнельные Ш-354/Т/Г/1 и картечные Ш-350 снаряды. В зависимости от типа боеприпаса, стрельба велась с дистанции от 200 до 13290 м.

Основные модификации Т-34

Существует несколько версий базовой модели (образцы 1940, 1941, 1942, 1943 годов). Они постепенно приобретали всё более и более тяжёлую броню, новое вооружение и конструктивные особенности: менялись гусеницы, фары, люки и подобное. До ноября 1941 года было изготовлено 10 единиц Т-34-57 — танков, оснащённых длинноствольной 57-мм пушкой ЗИС-4. После их уничтожения произвели ещё четыре машины, которые участия в боевых действиях не приняли.

С 1942 по 1944 год велось серийное производство огнемётных модификаций ОТ-34. Их экипаж сократили до трёх человек (убрали стрелка-радиста), а пулемёт заменили на огнемёт АТО-41. Всего было выпущено 1170 машин. В 1943 году появилась модернизированная модель Т-34-85, отличающаяся наличием новой башни, 85-мм пушки и усиленной брони. Она дорабатывалась в 1944, 1945, 1946 и 1960 годах. Кроме того, на её базе также был создан огнемётный танк.

Интересные факты: модернизацией Т-34 занимались не только советские инженеры, но и их зарубежные коллеги. Существуют болгарские, кубинские, чехословацкие, египетские, финские, венгерские, польские, сирийские, китайские, югославские и кувейтские модификации. Пытались адаптировать эти машины под свои нужны и немецкие конструкторы. Всего было изготовлено более 84000 штук, 35330 из которых являются представителями базовой версии.

Платформа Т-34 использовалась и для разработки самоходных артиллерийских установок. Так, в 1942 году появилась СУ-122, оснащённая гаубицей. В начале 1943 года — СУ-85, нацеленная на уничтожение танков. В декабре — СУ-100 с более мощным орудием и увеличенной толщиной брони. Осенью 1944 года было выпущено 315 единиц СУ-85М, промежуточной версии предыдущих моделей. Параллельно на базе Т-34 разработали тягачи (объект 42) и мостоукладчики (ТМ-34).

Боевые возможности и применение

Боевая масса Т-34 не превышала 30000 кг. Поэтому они двигались быстрее танков противника и легко занимали выгодные позиции. Широкие гусеницы (550 мм) позволяли не терять контроль при движении по пересечённой местности и быстро форсировать водные преграды. Но танкисты высказывали претензии к размеру башни и скорости её вращения. Эффективность экипажа снижалась из-за конструкции трансмиссии, которая не позволяла переключать передачи на ходу. Плохая вентиляция и низкое качество оптических линз механика-водителя.

Они использовались для отражения агрессии немецких войск с первых дней войны. В приграничных округах располагалось 938 машин, но они не были основой танковых войск СССР. Большая часть из них оказалась потеряна на первом этапе конфликта. Но благодаря ускорению производства удалось быстро нарастить численность машин. К битве за Москву Т-34 стали основой ударной силы Красной армии. Они принимали участие в Сталинградской битве, сражении на Курской дуге, освобождении Ленинграда и западных регионов Советского Союза.

Интересные факты: боеспособность сохраняют даже танки, превращённые в экспонаты. Например, в 1981 году, размещённая у проходной Уралвагонзавода машина смогла своим ходом переместиться на постамент. После этого её стали привлекать к участию в парадах Победы. В 2006 году венгерским демонстрантам удалось угнать один экземпляр с будапештской экспозиции и попытаться прорвать полицейское оцепление. Их остановил только слезоточивый газ.

Эти машины дошли до Берлина и обеспечили разгром японской Квантунской армии в Манчжурии. Северяне использовали их в рамках Корейской войны. На одном из 20 кубинских танков Фидель Кастро командовал операцией по уничтожению десанта «гусанос» в «Заливе Свиней». Египетские войска применяли модифицированные модели во время Шестидневной войны 1967 года. Силам Вьетконга с помощью «тридцатьчетверок» удалось взять Сайгон. В 1974 году армия Кипра использовала эти танки для защиты от турецкого вторжения.

Они были замечены на полях Гражданской войны в Анголе и во время конфликта в Афганистане. В 2014 году ополченцы ДНР пытались реанимировать экспонат из Дружковки, однако смогли только завести его, но не использовать орудие. Через год появились кадры переоборудования Т-34 в опорные ДОТы на территории Сирии. В 2020 году было зафиксировано применение этих танков как правительственными войсками, так и повстанцами-хуситами в Йемене.

Распространение танка Т-34 в мире

Во второй половине XX века СССР активно передавал Т-34 союзным государствам. Так, 65 единиц оказалось в Болгарии. 43 машины обеспечивали боеспособность монгольской армии и были сняты с вооружения только в 1953 году. В Польше осталось 118 экземпляров. Югославия получила около 370 различных моделей. Армия Кипра эксплуатировала 32 танка до 1974 года. В составе ВС Мали числилась 21 машина. Египет и Сирия имели по 400 и 240 единиц к 1973 году. Незначительное количество трофейной техники осело в Финляндии, Румынии и Венгрии.

Интересные факты: изображения этих танков можно найти на многочисленных почтовых марках. Они представлены в компьютерных играх: «Warthunder», «В тылу врага 2», «Company of heroes 2», «Стальная ярость: Харьков, 1942». Модификацию Т-34-85 регулярно видят на экранах любители советского и российского кино: «Освобождение», «Четыре танкиста и собака», «Жаворонок». В 2019 году Центробанк выпустил памятную монету с изображением Т-34. Существует множество сборных моделей от отечественных и зарубежных производителей.

Т-34 всё ещё используется армией Вьетнама. В 2021 году на ходу было 45 машин. Несколько экземпляров стоят на вооружении Йемена, Кубы и КНДР. Гвинейская республика обладает 30 единицами, а в составе танковых войск Гвинеи-Бисау числятся 10 машин. Республика Конго перевела свои экземпляры на хранение. В 2019 году Минобороны РФ получило от Лаоса 30 полностью исправных «тридцатьчетверок». Их планируется использовать для съёмок в кино и проведения общественных мероприятий.

Вывод

Т-34 стал примером оптимального минимализма и универсальности. Американцы попытались применить советские наработки при конструировании М24 Chaffee и M26 Pershing. Итальянцы — перенесли ряд технологий на собственный Carro Armato Pesante P26/40. Трофейные машины активно использовались и немецкими войсками. Точные копии советских танков с удовольствием поставляли китайцы армии Северного Вьетнама. На опыт эксплуатации этих машин до сих пор опираются при разработке современных моделей.

Конструкция Т-34 оказалась оптимальной для своего времени. Она не была лишена недостатков, но позволяла получать преимущество над противником и решать любые задачи на поле боя. Инженерам пришлось дорабатывать танк в процессе войны, поэтому все их усилия были направлены на повышение эффективности, а не на создание комфортных условий для экипажа. Но этого оказалось достаточно для сохранения машиной боеспособности на протяжении многих десятков лет.