Предшественники «Орешника». Какими ракетами средней дальности располагал Советский Союз

Tекст: Александр Гулин

Первооткрыватели: Р-5 и Р-5М

В марте 1953 года стартовали испытания баллистической ракеты средней дальности Р-5, разработчиками которой стали конструкторы ОКБ-1 под руководством Дмитрия Козлова. Предполагалось создать изделие, способное поражать цели на расстоянии около 1200 км, а в перспективе – оснастить его атомной боеголовкой.

Однокамерный двигатель для Р-5, сконструированный Валентином Глушко, отличался высокой прочностью всех узлов, способных выдерживать повышенное давление, а также имел функцию регулирования тяги во время полета. Стальной топливный бак с давлением 50 атмосфер был заменен на алюминиевый, что позволило снизить давление до 3,5 атмосфер и уменьшить массу ракеты. На бортах располагалось по шесть рулевых машин, каждая из которых была подключена к усилителю-преобразователю. Таким образом, выход из строя одной машины не влек за собой потерю управляемости всей ракеты.

Боевая часть Р-5 имела массу около одной тонны и могла состоять либо из моноблока с тротиловым зарядом, либо из основной боеголовки и двух-трех дополнительных. Дальность полета при этом варьировалась от 560-600 км с тремя боевыми частями до 1200 км – с одной.

Также в 1955 году были начаты работы по созданию специальной химической боевой части. Она представляла собой кассету, состоящую из размещенных по ее окружности в ее объеме маленьких сосудов с радиоактивной жидкостью. Подрыв такой боеголовки должен был привести к долговременному радиоактивному заражению местности, сделав ее непригодной для дальнейшего использования противником.

Испытания баллистической ракеты средней дальности Р-5 завершились в феврале 1955 года. Всего было проведено 19 пусков. Но уже в следующем году на Днепропетровском машиностроительном заводе началось серийное производство модифицированной версии «пятерки» – Р-5М, а 21 июня 1956 года она была принята на вооружение.

Созданная Сергеем Королевым и Дмитрием Козловым ракета стала первой в мире ракетой средней дальности, оснащенной ядерной боевой частью. 2 февраля 1956 года в ходе операции «Байкал» с полигона Капустин Яр был произведен пуск Р-5М, которая за 10 мин 30 секунд преодолела расстояние в 1200 км и поразила цель. Мощность взрыва при этом составила около 80 килотонн.

От Р-5 модифицированная версия отличалась уменьшенной с 22,12 до 20,75 м длиной, наличием аэродинамических рулей, влиявших на точность наведения на цель, и наличием ядерного заряда массой около 560 кг. Важным нововведением стала система аварийного подрыва ракеты в случае отклонения от курса и риска поражения цели на своей территории.

Р-5М стояли на вооружении восьми инженерных бригад Резерва Верховного Главного Командования (РВГК). К концу 1957 года советская группировка Р-5М составляла 48 пусковых установок. В феврале 1959 года два дивизиона 72-й гвардейской инженерной бригады РВГК под командованием полковника Александра Холопова, имевшие на вооружение четыре ракеты Р-5М, были переброшены в ГДР, откуда были выведены после принятия на вооружение ракеты Р-12.

Первая долгохранимая

Принятый на вооружение в 1959 году ракетный комплекс Р-12 стал первым комплексом стратегического назначения, использующим хранимые компоненты топлива и оснащенный полностью автономной системой управления. «Долгохранимость» топлива обеспечивалась наличием керосина и азотной кислоты. Полностью заправленный комплекс мог долгое время оставаться в боевой готовности.

Четырехкамерный жидкостный ракетный двигатель РД-214 имел больший в сравнении с предыдущими моделями диаметр, что обеспечивало изделию дополнительную аэродинамическую устойчивость. Дальность полета превышала 2000 км, а отклонение от цели составляло всего 5 км.

Общая длина Р-12 составляла 21,1 м, а стартовый вес – 41,47 т. Головная часть оснащалась термоядерным зарядом мощностью около одной мегатонны в тротиловом эквиваленте. Такой заряд мог поражать цели на территории площадью около 100 кв. километров. На подготовку ракеты к пуску уходило около трех часов.

Р-12 стала самой массовой баллистической ракетой в истории советского ракетостроения. За годы производства их было изготовлено около 2300 единиц. 31 августа 1959 года в Советском Союзе состоялся первый старт баллистической ракеты из первой в мире шахтной пусковой установки. Для запуска была выбрана Р-12 как наиболее перспективная.

На боевое дежурство «двенадцатые» встали в мае 1960 года. Четыре полка, вооруженные Р-12, дислоцировались на территории Белоруссии и Латвии. Еще три ракетных полка в 1962 году были размещены на Кубе, став важнейшим аргументом СССР в ходе так называемого Карибского кризиса.

Высококипящая Р-14

Новая советская баллистическая ракета средней дальности была принята на вооружение 24 апреля 1961 года. Как и предыдущие разработки, она была выполнена по одноступенчатой схеме с отделяющейся головной частью конической формы, покрытой специальным защитным покрытием из асботекстолита.

Четырехкамерный маршевый двигатель РД-216 работал на самовоспламеняющемся высококипящем топливе, основу которого составляли горючее НДМГ (несимметричный диметилгидразин) и азотнокислый окислитель АК-27И. В состав топливных компонентов Р-12, к примеру, не входила перекись водорода. В числе основных элементов конструкции Р-14 появился газогенератор.

Замена топливных компонентов, улучшенная конструкция двигателя, система опорожнения топливных баков привели к увеличению дальности полета и повышению точности попадания. Несущая заряд мощностью 2,3 мегатонны баллистическая ракета Р-14 могла поразить цель на максимальном расстоянии 4500 км, отклоняясь при этом не более чем на 5 км.

Первый дивизион с четырьмя стартовыми позициями встал на боевое дежурство 31 декабря 1961 года, а к 1965 году было развернуто уже 97 пусковых установок. Но еще раньше, в мае 1960-го, было принято решение о начале разработки унифицированного варианта ракеты Р-14У, рассчитанного на применение с шахтными и наземными пусковыми установками.

В состав стартового комплекса ракет Р-14, получившего название «Чусовая», входили три шахтные пусковые установки, расположенные на расстоянии менее 100 метров друг от друга. К концу 1960-х на территории Советского Союза было развернуто до 97 установок с ракетами Р-14 и Р-14У. И только в 1984 году «четырнадцатые» окончательно уступили свое место принципиально новой разработке – ракетному комплексу «Пионер» – и были сняты с вооружения.

Подвижный и малозаметный

Разработка нового ракетного комплекса стартовала в 1971 году, а непосредственные испытания начались в середине 1974-го. Перед конструкторами была поставлена задача не просто создать новую баллистическую ракету средней дальности, но и оснастить ее пусковой установкой на колесном шасси. Подобное требование диктовалось тем, что в условиях нарастания международной напряженности и угрозы ядерного конфликта стационарные ракетные установки могли быть уничтожены в первую очередь.

11 марта 1976 года новый комплекс, получивший название РСД-10 «Пионер», был принят на вооружение Ракетных войск стратегического назначения. Его основными элементами стали баллистическая ракета 15Ж45 и самоходная пусковая установка 15У106.

При общей массе в 80 тонн «Пионер» мог развивать скорость до 40 км/ч, преодолевать подъем до 15 градусов, перебираться через трехметровый ров и пересекать вброд водные преграды глубиной чуть более метра. 19-метровая пусковая установка (ПУ) находилась на шасси МАЗ-547В и была оснащена дизельным двигателем мощностью 650 л. с. На ПУ находился подъемный агрегат для установки транспортно-пускового контейнера из стекловолокна и приведения его в вертикальное положение перед пуском.

Ракета средней дальности 15Ж45 состояла из двух ступеней, оснащенных твердотопливными двигателями, при общей длине 16,5 м и массе 37 т. Боевая часть была представлена тремя ядерными блоками индивидуального наведения мощностью 150 килотонн каждый. Максимальная дальность действия «Пионера» составляла около 5000 км.

Как сообщал представитель РВСН, ракетные комплексы «Пионер» до 1991 года находились на вооружении соединений этого рода войск, дислоцированных под населенными пунктами Барнаул, Hижний Тагил (Верхняя Салда), Дровяная, Иркутск, Канск, Hовосибирск, Остров, Юрья, а также на Украине и в Белоруссии. За все время испытаний и эксплуатации было произведено 190 пусков, причем все прошли безукоризненно.

8 декабря 1987 года был подписан, а 1 июня 1988-го вступил в силу Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В соответствии с этим документом все имеющиеся у советской и американской сторон ракеты наземного базирования средней дальности подлежали уничтожению в течение трех лет. Выполняя условия договора, Советский Союз уничтожил около тысячи ракет Р-12, Р-14 и РСД-10 «Пионер». Последних было ликвидировано 728 единиц.