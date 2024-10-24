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    24 октября 2024, 12:05 • Справки

    Самозарядная винтовка ОСВ-96: оружие против натовской бронетехники

    Самозарядная винтовка ОСВ-96: оружие против натовской бронетехники
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Отечественный крупнокалиберный дальнобойный полуавтоматический снайперский комплекс. Предназначен для уничтожения живой силы, легкобронированной техники, РЛС, воздушного транспорта и других подобных целей. Используется армией и силовыми структурами РФ. Применялся в рамках нескольких вооруженных конфликтов. Производится и модифицируется до сих пор.

    История создания самозарядной винтовки ОСВ-96

    Сотрудники Конструкторского бюро приборостроения (КБП) во главе с Аркадием Шипуновым по собственной инициативе приступили к разработке нового для России типа оружия в начале 1990-х годов. Это была реакция на использование американцами «антиматериальных» (предназначенных для поражения техники) винтовок Barret M82 во время компании в Ираке и Кувейте. Проектирование осуществлялось в рамках опытно-конструкторских работ (ОКР) «Взломщик». Первый опытный образец с индексом В-94 появился к 1994 году.

    Интересные факты: ОСВ-96 причисляют и к снайперским, и к «антиматериальным» винтовкам, так как она обеспечивает достаточную точность при высокой разрушительной мощи. Это первый отечественный образец оружия подобного класса. С помощью ОСВ-96 можно устранять цели, скрывающиеся за бетонной или кирпичной стеной на дистанции до 1 км. Но она отличается очень громким звуком выстрела, который может нанести вред здоровью стрелка. Поэтому рекомендуется вести огонь только в наушниках с активным шумоподавлением.

    Затем начался процесс постоянного усовершенствования конструкции. Был установлен кронштейн для крепления сошек и появилась возможность их регулирования. В конце 1996 года винтовка В-94 «Волга» была принята на вооружение подразделений МВД РФ. Со временем изменилась конструкция дульного тормоза, вместо деревянного приклада стали использовать пластиковый. Была установлена рукоятка для переноски и новые прицелы. Серийный выпуск винтовки развернут в Туле на базе КБП и осуществляется с середины 1990-х годов.

    Характеристики и преимущества самозарядной винтовки ОСВ-96

    ОСВ-96 – это самозарядная магазинная винтовка. Принцип работы ее автоматики базируется на использовании энергии пороховых газов. Они передают импульс на газовый поршень, который заставляет двигаться затворную раму, инициирующую поворот затвора, отпирание патронника и удаление стреляной гильзы. При возвращении в начальное положение затвор досылает патрон в патронник. Применяются боеприпасы калибра 12,7×108 мм, обеспечивающие эффективную дальность стрельбы до 1,8 км.

    Дальнобойность также обеспечивается массивным стволом, длина которого составляет 1 м. Он производится методом холодной ковки на ротационном оборудовании. На дульном срезе имеется резьба, благодаря которой монтируется пламегаситель. Рассекание потока пороховых газов обеспечивается за счет диафрагм и боковых щелей. Показатель разброса пуль при серийной стрельбе на расстоянии 100 метров составляет 45 мм в поперечнике, что соответствует 1,5 МОА.

    Ствольная коробка оснащена планкой Пикатинни, благодаря которой обеспечивается установка прицельных устройств различных типов. У винтовки нет цевья, так как она рассчитана на ведение огня только из статики (с упора). Современные модификации оснащены пластиковым прикладом, а пистолетная рукоять выполнена из укрепленной пластмассы. Приклад не регулируется по длине и высоте, но имеет прорезиненный затыльник, который частично гасит отдачу при стрельбе. Механизм удаления гильз и затворная рукоять находятся справа.

    Интересные факты: отличительной особенностью системы ОСВ-96 является складная конструкция. В сложенном положении длина винтовки не больше размеров СВД, благодаря чему ее можно транспортировать в стандартном режиме. Перевод оружия из походного положения в боевое занимает несколько секунд. Ствол и часть ствольной коробки складываются в правую сторону и фиксируются защелкой. Несмотря на все меры предосторожности, при стрельбе возникает сильная отдача, из-за которой могут появляться синяки на плече.

    Прицеливание осуществляется с помощью складной мушки, барабанного прицела, отградуированного до 1,3 км, или штатной оптики: ПСО-1 и ПОС13×60. При использовании ночного прибора эффективная дальность стрельбы сокращается до 600 метров. Ударно-спусковой механизм позволяет производить только одиночные выстрелы. Он обеспечивает скорострельность до 20 выстрелов в минуту. Без боекомплекта и прицела винтовка весит 11,7 кг. Масса прицелов – около 3 кг. Длина конструкции в разложенном состоянии равна 1746 мм, в сложенном – 1154 мм.

    В боевом положении ширина винтовки равна 386 мм, а высота (с оптикой) – 381 мм. Боепитание осуществляется из отъемного коробчатого магазина на пять патронов, которые располагаются в шахматном порядке. Магазин фиксируется с помощью защелки. Ее клавиша находится перед спусковой скобой. Для выполнения различных задач применяются снайперские (СПЦ-12,7), бронебойные и бронебойно-зажигательные (БС, Б-32, БЗТ) боеприпасы. Начальная скорость пули составляет 900 м/с.

    Основные модификации самозарядной винтовки ОСВ-96

    Базовая модель В-94 «Волга» мелкосерийно выпускалась с 1994 года, имела деревянный приклад и оснащалась прицелом ПСО-1. Через два года появилась ее модернизированная версия ОСВ-96 «Взломщик». Ее дорабатывали вплоть до 2000 года – заменили приклад и дульный тормоз. Добавили возможность использования современной оптики (ПОС 13×60 и ПОС 12×56), а также ночных приборов. Именно эта модификация была принята на вооружение ВС и спецслужб РФ, в то время как базовая версия использовалась только сотрудниками МВД.

    С 2018 по 2019 год на базе этой винтовки разрабатывался карабин для гражданского рынка. Он был представлен на военно-техническом форуме «Армия-2024» и получил наименование МЦ-567. Карабин имеет схожие технические характеристики, но отличается улучшенной кучностью стрельбы (0,5 МОА), способен пробивать бронежилеты на дистанции до 2,5 км и легкую броню техники на расстоянии до 1,7 км. Крупносерийное производство этой модели уже началось. Она будет поставляться охотникам и стрелкам-спортсменам.

    Боевое применение самозарядной винтовки ОСВ-96

    ОСВ-96 была впервые применена в бою во время контртеррористических операций на Северном Кавказе. С ее помощью подавляли огневые точки чеченских боевиков, вели контрснайперскую борьбу и выводили из строя транспорт. С июля 2012 года правительственные войска Сирийской Республики используют эти винтовки в рамках гражданской войны на своей территории. Часть из них была захвачена и применяется боевиками ИГИЛ.

    В открытых источниках появилась информация, что данные снайперские комплексы используются в специальной военной операции на Украине. Так, снайперу российского спецназа в одном из боев удалось уничтожить две бронемашины и 20 солдат ВСУ с дистанции 1,7 км. Отдельно сообщалось, что для винтовки разработаны новые бронебойные патроны с моноэлементными пулями, способные пробивать натовскую бронетехнику. При этом эффективная дальность стрельбы такими боеприпасами составляет около двух километров.

    Распространение в мире и современное использование самозарядной винтовки ОСВ-96

    Эти комплексы используются армейским спецназом, а также сотрудниками ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД и других спецслужб России. Они стоят на вооружении сил специальных операций Белоруссии. Небольшое количество винтовок было продано Азербайджану. В 2018 году поступали сообщения о развертывании собственного производства лицензионных копий ОСВ-96 Вьетнамом. Несколько экземпляров поставлены для египетского спецподразделения «Черная кобра».

    Интересные факты: эти винтовки можно увидеть в казахстанском фильме «Ликвидатор» 2011 года и аниме Psycho-Pass: The movie. Их трехмерные модели представлены в компьютерных играх Sniper: Ghost Warrior 3, Tom Clancy’s EndWar, World of guns: Gun Disassembly и «Альфа: Антитеррор». Несколько образцов являются экспонатами Тульского государственного музея оружия и демонстрируются на выставках, приуроченных к форумам «Армия» в Парке «Патриот».

    Казахстан приобрел 27 единиц для комплектования своих аэромобильных подразделений. Спецназ ВМС Индии Marcos также использует данные винтовки. В 2016 году появилась иранская версия ОСВ-96 Nasr, которая была продемонстрирована на международной выставке спецсредств IPAS. Через год ими начали вооружать Корпус стражей исламской революции. Киргизия закупила у России партию «антиматериальных» систем для своих горных стрелков и спецназа. Значительная часть винтовок была переправлена в Сирию в 2012 году.

    Вывод

    Конструкция ОСВ-96 оказалась сопоставимой по возможностям своим западным аналогам. Несмотря на внушительные габариты и вес, которые не позволяют использовать винтовки в условиях маневренного боя, они оказались крайне эффективными при выполнении точечных операций. Благодаря им удается применять новые тактические схемы и уничтожать противника с недосягаемой для его оружия дистанции. При этом они отличаются неприхотливостью в процессе эксплуатации.

    ОСВ-96 по точности уступает большинству современных снайперских систем, поэтому продолжается активная работа по ее модернизации. Кроме того, конструктивные особенности данной винтовки легли в основу разрабатываемого снайперского комплекса МЦ-572 «Астарта». Но даже после полноценного внедрения новых образцов вооружения данная модель будет сохранять актуальность на протяжении многих лет. Это связано с естественной потребностью в оружии на фоне развития конфликта на Украине.

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