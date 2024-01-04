Самые растущие отрасли российской промышленности

Игорь Караулов
Новую культуру должна объединять верность России
За период СВО мы сделали неприятное открытие: заметная часть российской культуры – это чужеродное тело. Спешно уехавшие из страны деятели культуры были похожи на раскрытых резидентов иностранных разведок, и это впечатление, кажется, было недалеко от истины.
Ирина Алкснис
За что либералы мстят Илону Маску
Авантюрист, создавший себе имя и состояние на сплаве закулисных игр с государством и мощного пиара на публику, сделал выбор, который принуждает его теперь наполнять реальным содержанием блестящую обертку.
Александр Чаусов
Сеймур Херш как свидетель дикости Запада
Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.