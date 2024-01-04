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    Игорь Караулов Игорь Караулов Новую культуру должна объединять верность России

    За период СВО мы сделали неприятное открытие: заметная часть российской культуры – это чужеродное тело. Спешно уехавшие из страны деятели культуры были похожи на раскрытых резидентов иностранных разведок, и это впечатление, кажется, было недалеко от истины.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис За что либералы мстят Илону Маску

    Авантюрист, создавший себе имя и состояние на сплаве закулисных игр с государством и мощного пиара на публику, сделал выбор, который принуждает его теперь наполнять реальным содержанием блестящую обертку.

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    Александр Чаусов Александр Чаусов Сеймур Херш как свидетель дикости Запада

    Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.

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    4 января 2024, 11:20 • Инфографика

    Самые растущие отрасли российской промышленности

    Правда и победа

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    Российская промышленность переживает в последнее время бурный рост, иногда на десятки процентов в годовом выражении. Какие отрасли растут быстрее всего – в нашей инфографике

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    Что поможет рублю в 2024 году

    Для российской валюты ушедший год был непростым. Два раза доллар моментами превышал 100 рублей. И каждый раз власти быстро реагировали на это, защищая рубль. Потому что давать доллару укрепляться до трехзначных значений было опасно для финансовой стабильности. Что же рубль ждет в 2024 году? Подробности

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    ВС России разрушили ожидания британской разведки на Украине

    Военная разведка Британии заметила изменения в подходах России к дальнобойным ударам. В Лондоне ожидали от Москвы серию атак по энергетическому сектору Украины, однако вместо этого ВС РФ с конца декабря наносят удары по военно-промышленным объектам. В чем заключаются особенности этой тактики и почему признания британцев опровергают один из ключевых мифов офиса Зеленского? Подробности

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    Целый класс беспилотников стал вызывать сомнения

    2023 год прошел под знаком невиданного расцвета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), однако одна из разновидностей этих устройств теперь подвергается экспертами большой критике. Возникли сомнения в том, что аппараты данного класса вообще могут быть полезны на поле боя. О каких БПЛА идет речь и насколько обоснована эта критика? Подробности

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    Ошибка в отношениях с Россией ведет Шольца к отставке

    В западной прессе появились утечки о возможной досрочной отставке Олафа Шольца. По данным СМИ, одной из причин такого исхода может стать давний коррупционный скандал с участием канцлера. Однако эта причина, как считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, лишь вершина айсберга, состоящего из внешнеполитических и финансово-административных ошибок Шольца. Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

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