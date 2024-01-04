Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.

Авантюрист, создавший себе имя и состояние на сплаве закулисных игр с государством и мощного пиара на публику, сделал выбор, который принуждает его теперь наполнять реальным содержанием блестящую обертку.

За период СВО мы сделали неприятное открытие: заметная часть российской культуры – это чужеродное тело. Спешно уехавшие из страны деятели культуры были похожи на раскрытых резидентов иностранных разведок, и это впечатление, кажется, было недалеко от истины.

Что поможет рублю в 2024 году Для российской валюты ушедший год был непростым. Два раза доллар моментами превышал 100 рублей. И каждый раз власти быстро реагировали на это, защищая рубль. Потому что давать доллару укрепляться до трехзначных значений было опасно для финансовой стабильности. Что же рубль ждет в 2024 году? Подробности Перейти в раздел

ВС России разрушили ожидания британской разведки на Украине Военная разведка Британии заметила изменения в подходах России к дальнобойным ударам. В Лондоне ожидали от Москвы серию атак по энергетическому сектору Украины, однако вместо этого ВС РФ с конца декабря наносят удары по военно-промышленным объектам. В чем заключаются особенности этой тактики и почему признания британцев опровергают один из ключевых мифов офиса Зеленского? Подробности Перейти в раздел

Целый класс беспилотников стал вызывать сомнения 2023 год прошел под знаком невиданного расцвета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), однако одна из разновидностей этих устройств теперь подвергается экспертами большой критике. Возникли сомнения в том, что аппараты данного класса вообще могут быть полезны на поле боя. О каких БПЛА идет речь и насколько обоснована эта критика? Подробности Перейти в раздел

Ошибка в отношениях с Россией ведет Шольца к отставке В западной прессе появились утечки о возможной досрочной отставке Олафа Шольца. По данным СМИ, одной из причин такого исхода может стать давний коррупционный скандал с участием канцлера. Однако эта причина, как считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, лишь вершина айсберга, состоящего из внешнеполитических и финансово-административных ошибок Шольца. Подробности Перейти в раздел

К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности Перейти в раздел