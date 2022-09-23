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23 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 12:43  |  vz.ru
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Когда Европа решится отменить часть санкций

ЕК признала бессмысленность потолка цен на российскую нефть Виталий Невар/ТАСС
После новостей о проведении референдумов и частичной мобилизации в России, Запад, с одной стороны, сразу начал грозить новыми санкциями. Но, с другой стороны, в Европе стали появляться первые звоночки того, что не пора ли остановиться или даже сдать немного назад. ЕК неожиданно признала бессмысленность потолка цен на нефть, а Венгрия предложила отменить санкции против России, чтобы уберечь ЕС от рецессии.  Подробности...
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Голосование на референдумах о воссоединении с Россией станет всенародным

Присоединения к России хотят 95% находящихся в РФ жителей ДНР и ЛНР Валерий Мельников/РИА Новости
По данным ВЦИОМ, активное участие в референдумах о вхождении в состав России примут не только жители соответствующих регионов, но и их соотечественники, проживающие в РФ. Как будет устроена процедура голосования для этой категории граждан и почему они намерены поддержать присоединение родных регионов к России?  Подробности...
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Как Сталин спасал от распада Советский Союз

Бомба замедленного действия под государственность СССР была заложена Лениным Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Ровно сто лет назад будущий руководитель СССР Иосиф Сталин предложил весьма примечательную идею. Она касалась территориального устройства страны. Если бы планы Сталина тогда были реализованы, возможно, история СССР пошла по совсем иному пути. Однако Ленин выступил резко против сталинских предложений, что в итоге оказалось фатальным для государства.  Подробности...
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Германию тянут к рычагам управления миром

ООН и ее Совет Безопасности всё еще имеют ключевое значение IMAGO/Global Look Press
Редчайший момент – Россия и Запад согласились в одном из фундаментальных вопросов: необходимости реформы важнейшей международной организации – Совбеза ООН. Этот орган, задуманный как ключевой инструмент достижения компромиссов во всей международной повестке, может быть расширен. Однако за счет каких именно стран и почему Россия всё же имеет свои возражения? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Суверенитет и непрерывность истории – две главные ценности президента Путина

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Даже частичная утрата суверенитета всегда в нашей истории заканчивалась падением страны в пропасть и страшными жертвами, которые приходилось приносить, чтобы выкарабкаться из кризиса. Подробности...

Запад лишается иллюзий относительно СВО

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Выступление Владимира Путина поставило Америку и Европу перед новой реальностью в украинском вопросе. Пока что Запад эту реальность принимать не хочет – но придется. Подробности...
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Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
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Ложь и правда о мобилизации

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    Когда Европа решится отменить часть санкций

    ЕК признала бессмысленность потолка цен на российскую нефть
    		   23 сентября 2022, 11:34
    Фото: Виталий Невар/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    После новостей о проведении референдумов и частичной мобилизации в России, Запад, с одной стороны, сразу начал грозить новыми санкциями. Но, с другой стороны, в Европе стали появляться первые звоночки того, что не пора ли остановиться или даже сдать немного назад. ЕК неожиданно признала бессмысленность потолка цен на нефть, а Венгрия предложила отменить санкции против России, чтобы уберечь ЕС от рецессии.

    Еврокомиссия неожиданно признала, что ограничивать цены на российскую нефть только со стороны ЕС не имеет никакого смысла, нужна международная поддержка и дискуссия в рамках G7. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

    Но буквально в начале сентября министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) официально подтвердили намерение ввести потолок цен на российскую нефть в рамках расширения санкций. Даже даты назвались – одновременно с введением Евросоюзом эмбарго на нефть (5 декабря) и на нефтепродукты (5 февраля 2023 года).

    Кроме того, премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС нужно не только отказаться от введения новых санкций, чтобы не усугубить энергетический кризис, а нужно отменить санкции против России, сообщили венгерские СМИ. На встрече за закрытыми дверьми Орбан сказал законодателям, что санкции вредят экономике Европы больше, чем России.

    Венгерский премьер подчеркнул, что причиной экономических проблем, энергетического кризиса и инфляции являются санкции. «Когда в Брюсселе в начале лета вводились эти санкции, евробюрократы этого не обещали. Они обещали, что санкции ударят по России, а не по европейцам. С тех пор стало ясно, что введенные санкции наносят больший ущерб Европе, чем России», – отметил он. Речь идет, в частности, об угольном эмбарго, которое ЕС ввел в августе. Орбан призвал членов правящей коалиции «сделать все возможное, чтобы Европа отменила эти санкции не позднее конца года».

    Еврокомиссия наконец признала бессмысленность применения потолка цен к российской нефти без участия в этом других стран, в первую очередь Китая и Индии, которые явно не спешат в этом участвовать. Это то, что было понятно с самого начала, но до сих пор Брюссель избегал упоминать такую тонкость. Призыв еврочиновника обсудить это с G7 звучит совсем нелепо, потому что G7 уже полгода обсуждают эту идею и буквально несколько недель назад официально утвердили введение потолка цен на российскую нефть и даже дату введения.

    «Зачем G7 вообще этот потолок? Европа и так вводит эмбарго на нефть из России, США не покупают российскую нефть с апреля, Канада в принципе не импортировала нашу нефть, а для Японии было сделано исключение, чтобы она могла продолжать покупать сахалинскую нефть по рыночным ценам. Получается, что все страны G7, которые приняли потолок цен, либо не покупают российскую нефть, либо получили исключение, как Япония, либо не нуждаются в нашей нефти. Это выглядит абсурдно – обсуждать потолок цен на уровне G7, логично обсуждать это с Китаем и Индией, а с этим явно не заладилось», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    Кроме того, Европе приходится признать, что санкции не справляются с поставленными задачами. «Основная цель санкций была не в том, чтобы не покупать российскую нефть, а в том, чтобы лишить Россию дохода. Однако российская экономика не разгромлена в клочья, а ее доходы от экспорта углеводородов растут. Вторую цель – смену политического режима, смену политики страны – тоже не реализовали», – говорит эксперт. Наоборот, украинские области хотят провести референдумы и могут быть присоединены к России.

    «Европе не удалось развалить российскую экономику, зато видны огромные проблемы у самих европейцев. Народ в Европе нервничает, потому что инфляция растет, сбережения начинают постепенно сгорать. Люди устали от того, что им постоянно рассказывают про Путина, они хотят признания европейских проблем. Политические элиты Европы вынуждены начинать реагировать на протестное движение»,

    – говорит Юшков.

    Что касается Венгрии, то она всегда была самостоятельной, евроскептиком, критиковала ЕК. Предложение венгерского премьера могло бы помочь Европе в этот отопительный сезон. Уголь является взаимозаменяемым с газом ресурсом. Другое дело, что найти на мировом рынке уголь сегодня не такая проблема, как найти газ. Однако возникают, во-первых, проблемы с логистикой, ведь теперь уголь приходится везти не из соседней России, а из Южной Африки или других континентов. Зимой любая задержка с доставкой импортного угля может дорого стоить.

    Во-вторых, стоит такой уголь намного дороже российского, в том числе из-за более высоких расходов на транспортировку. И самое главное – качество нероссийского импортного угля не просто оставляет желать лучшего, а создает риски аварийных ситуаций на ТЭС. И если летом подобные аварии, которые не раз случались в той же Польше, это одна история, то зимой аварии на электростанциях могут приводить к серьезным последствиям.

    «Низкое качество угля – это ключевая проблема, с которой столкнулась Польша. Причем такой уголь поставляют и сами польские компании. В угле оказываются какие-то металлические болты, отходы, детали оборудования и прочее. Все это поставляется на электростанцию. Польская пресса писала о том, что из-за низкого качества угля на некоторых электростанциях происходит остановка оборудования каждые два-три дня», – рассказывал замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

    Когда Польша покупала российский уголь, а Польша была одним из крупнейших покупателей российского угля в Евросоюзе, то местные электростанции никогда с таким не сталкивались. Качество российского угля всегда находилось на высоком уровне.

    Однако заявление Венгрии – это скорее из разряда исключения из правил, считает Юшков.

    Эксперт скептически настроен по отношению к тому, что Запад сможет прийти к отмене каких-либо санкций, потому что санкционный опыт США (а у них самый богатый в мире опыт применения санкций) показывает, что санкции отменяются крайне редко. Санкции могут корректироваться, могут вводиться исключения, но на отмену санкций никто не решается.

    «Сценарий частичной отмены антироссийских санкций возможен только если будет политическое решение, если Россия и Украина подпишут какой-то договор. Европа будет замерзать, переплачивать, пожертвует промышленностью, но без политических договоренностей санкции не отменят», – считает эксперт ФНЭБ. 


     
     
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