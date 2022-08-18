США тоже оказались на грани энергетического кризиса

Разрываемая от газового кризиса Европа может оказаться в одной лодке с США. Там эксперты тоже увидели риски для возникновения энергетического кризиса этой зимой. Однако у Вашингтона, в отличие от Европы, есть возможность спасти свой внутренний рынок от коллапса. Причем ценой усугубления кризиса в ЕС.

Энергетический кризис этой зимой может угрожать не только Европе, но и США. До отопительного сезона в США осталось всего два с половиной месяца, а запасы газа в стране на зиму в настоящее время на 10% ниже, чем обычно в этот момент года, поскольку жаркая погода увеличивает спрос на электроэнергию для охлаждения воздуха в помещениях, передает Bloomberg.

В то же время общий объем добычи газа на внутреннем рынке снизился на 1 млрд кубических футов в сутки с пикового уровня в 98,7 млрд кубических футов в сутки за неделю, закончившуюся 6 августа.

При этом Европа готова платить за СПГ из США в семь раз больше продажной цены в самих Штатах. Для сравнения: в США цена составляет 9 долларов за миллион БТЕ (и это 14-летний максимум), тогда как в Европе – 67 долларов за миллион БТЕ. Все это и создает риски для энергетического кризиса в США, пишет Bloomberg.

«До 2016 года США были импортерами газа. Первый крупный СПГ-завод для экспорта газа открылся у них только семь лет назад. Поэтому раньше у США был смысл закачивать летом большие объемы газа в подземные хранилища на зиму.

Во-первых, какие-то поставки импортного газа могли прерваться. Во-вторых, цены зимой могли серьезно вырасти. Но теперь США стали нетто-экспортером газа», – объясняет эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Снижение добычи может быть связано в том числе с запугиванием инвесторов, что не стоит вкладываться в традиционную энергетику. Демократическая администрация поддерживает зеленую энергетику. Поэтому даже сланцевики теперь не спешат увеличивать добычу, а предпочитают зарабатывать (выводить прибыль в дивиденды) и гасить кредиты», – добавляет эксперт.

Теперь США перестали быть «Европой», которая зависит от импорта углеводородов. Поэтому, в отличие от ЕС, бояться энергетического кризиса и заоблачного роста цен простым американцам вряд ли стоит. Если будет холодная зима и спрос резко подскочит на внутреннем рынке, США не надо будет в панике искать СПГ на мировом рынке. Американские власти в качестве антикризисной меры могут просто «запечатать» экспортный газ внутри страны.

И для этого вряд ли будут использоваться рыночные методы. Чтобы американский СПГ вернулся на внутренний дефицитный рынок, в США цены на газ должны будут взлететь как минимум до тех же уровней, что в Европе, а лучше – еще выше. Сейчас в Европе тысяча кубометров стоит больше 2,5 тыс. долларов, а зимой ожидается цена в 4 тыс. долларов и более.

Такого резкого скачка цен, как в Европе, внутри страны американские власти вряд ли допустят, поэтому в кризисной ситуации они, скорее всего, в ручном режиме запретят экспорт СПГ,

считает Юшков.

«Это можно сделать завуалированно. Например, в виде проведения дополнительных проверок СПГ-заводов, которые вынуждены будут остановиться и не сжижать газ. Таким образом, на какое-то время определенные объемы экспортного американского газа будут заперты на внутреннем рынке», – говорит Игорь Юшков.

Но совершенно нельзя исключать, что власти США введут официальное ограничение на экспорт СПГ. «Мы видели, как США запретили экспорт нефти и нефтепродуктов по результатам энергетического кризиса 1973 года. Запрет сохранялся практически до 2010-х годов. Если США будут защищать внутренний рынок газа, они тоже не будут стесняться подобных мер», – считает эксперт ФНБ.

Таким образом, в США действительно наблюдаются предпосылки для дефицита газа в отопительный сезон, однако они смогут решить эту проблему легко и быстро. В отличие от той же Европы.

Но основная война за СПГ этой зимой ожидается именно между Европой и Азией. Она просто неизбежна вне зависимости от того, какая ситуация сложится на энергетическом рынке самих Штатов. Но проблемы на американском рынке точно усугубят энергетический кризис в Европе, которая может лишиться части американского СПГ.

«Пока борьбу за СПГ выигрывают европейцы, потому что они побогаче, по крайней мере, части азиатских стран. Поэтому они перекупают объемы СПГ. Бедная Азия уже проиграла Европе.

Это Пакистан, Бангладеш, Индия, которые не готовы платить по 2,5 тыс. долларов за тысячу кубометров. А европейцы – готовы. Поэтому многие поставщики СПГ разрывают контракты с бедными странами и отправляют эти объемы в Европу. Потому что даже с учетом уплаты неустойки за срыв контракта это сулит сверхприбыли», – говорит Игорь Юшков.

Однако зимой, когда дефицит возрастет, усилится и конкуренция рынков за СПГ. В игру вступят более богатые и сильные – Япония, Южная Корея и Китай. Поэтому цены на СПГ неизбежно вырастут.

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«Сейчас европейцам еще во многом везет. Потому что в Китае был коронавирус, и он снизил объемы промышленного производства и потребления энергии. Плюс Китай перестал стесняться, оглядываться на Европу – и стал активно использовать уголь как взаимозаменяемый ресурс. Но дальше борьба усилится», – считает Юшков.

Если еще и США начнет тушить собственный пожар запретом экспорта своего СПГ, то энергетический кризис в Европе приобретет еще более страшные масштабы. В этом плане России по-прежнему остается только наблюдать за развитием событий со стороны. Чем хуже будет положение европейских стран, тем быстрее это вынудит их заняться поиском компромиссов.