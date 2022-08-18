США тоже оказались на грани энергетического кризиса

Взгляд
18 августа, четверг  |  Последнее обновление — 23:04  |  vz.ru
Разделы

Кто выиграет от остановки заводов в Европе

Заводы в Европе закрываются из-за высоких цен на газ nyrstar.com
Из Европы все чаще приходят сообщения о вынужденном закрытии промышленных заводов, хотя до зимы еще далеко. Но заоблачные цены на газ и электроэнергию уже сейчас делают их работу бессмысленной. Первыми под удар попали производители алюминия и цинка, продукция которых необходима для автомобильной и строительной промышленности. Чем это грозит экономике ЕС и кто выиграет от бед европейцев? Подробности...
Перейти в раздел…

Шойгу предложил параметры нового мира

Своим выступлением Сергей Шойгу начал задавать тренды новой геополитической реальности vk.com/mil
После 24 февраля Россия задает новые геополитические тренды, которые поддерживаются многими странами в Латинской Америке, Африке и Азии. Об этом можно судить по программной речи министра обороны Сергея Шойгу на Международной конференции по безопасности. О каких именно трендах идет речь и почему некоторые из стран – участниц НАТО критика Москвы обошла стороной? Подробности...
Перейти в раздел…

Британия ищет щели российской обороны в Арктике

Даже союзники по НАТО не пускают шпиона RC-135W через свое небо к границам России raf.mod.uk
Все более запутанной становится история с британским самолетом-шпионом RC-135W, вторгшимся два дня назад в небо у Мурманска. Самолет вступил в переговоры с гражданскими диспетчерами, хотя те никогда не общаются с военными бортами, тем более из враждебных стран. А еще Лондон официально направил запрос на пролет разведчика над Россией. Зачем Британии понадобились все эти уловки и что ее самолеты делают в небе над Арктикой? Подробности...
Перейти в раздел…

Как Крымский мост сводит с ума украинское руководство

Крымский мост стал фетишем для украинских властей Сергей Мальгавко/ТАСС
В руководстве Украины выступают с новыми угрозами в адрес Крымского моста и высказывают желание его уничтожить. У ненависти Киева к важнейшему инфраструктурному объекту Крыма есть рациональные и иррациональные объяснения. Однако особенно показательно эти заявления выглядят на фоне того, как поступают с мостами на Украине российские Вооруженные силы. Подробности...
Перейти в раздел…

«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
Перейти в раздел…

Предубеждение к русским на Украине – это ненадолго

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Будущую дружбу народов и стран определяет не «безоблачное» общее прошлое, а вовлечение в единое экономическое и культурное пространство. Это особенно хорошо видно на примере Соединенных Штатов. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Исключительность либералов ведет в рабство

Ольга Андреева
Ольга Андреева, журналист
Да, мы, «варвары», такие. Мы уважаем честность и честь. Мы презираем лжецов и лицемеров. Мы ценим правду и человеческое достоинство. Мы горим не похотью, а любовью, не завистью, а гордостью, не стремлением к элитарности, а подлинным демократизмом. Подробности...
Обсуждение: 47 комментариев

Запорожская АЭС требует демилитаризации всей Украины

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Оставлять в руках Зеленского украинские АЭС весьма рискованно. Поэтому демилитаризировать надо не Запорожскую АЭС, а атомные электростанции, контролируемые Киевом. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Перейти в раздел…

Когда замерзнет Европа

Зачем украинцы обстреливают АЭС

За что в США ценили Гитлера

Обсуждение: 11 комментариев
Перейти в раздел…

В Крыму открылся фестиваль «Таврида.АРТ»

В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
Подробности...

В России представлен макет новой орбитальной станции

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
Подробности...

В районе военного аэродрома в Крыму произошла серия взрывов

Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы делаете домашние заготовки на зиму?
  • Да, потому что это вкусно

  • Да, ради экономии

  • Нет, проще все купить в магазине

  • Нет, я не умею
Надо ли запретить въезд в Россию гражданам Латвии и Эстонии в ответ на санкции против россиян?
  • Да

  • Нет
Вы будете огорчены из-за невозможности поехать в Евросоюз в случае запрета ЕС на выдачу виз россиянам?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Появились данные о сбитом в районе Керчи беспилотнике ВСУ
    Склад с боеприпасами загорелся в Белгородской области Шольца освистали во время его выступления в Бранденбурге В Литве запретили российским туристам посещать усадьбу Пакруойис В Эстонии владельцев внедорожников предупреждили об изъятии машин
    В Запорожской области объяснили последствия отключения ЗАЭС МиГ-29 решили вывести из состава ВВС Словакии В Европе призвали Норвегию продавать газ по цене ниже рыночной Москвичам пообещали жару в ближайшие десять дней
    Противопехотные мины «Лепесток» нашли в Белгородской области Программу «Сельская ипотека» решили сделать бессрочной в России ФСБ предложила признавать иноагентом за передачу данных о передвижениях военных Дзюба стал игроком турецкого футбольного клуба «Адана Демирспор»

    вооруженный конфликт


    В МИД оценили перспективу возможного столкновения с США и НАТО

    прямой эфир


    Провокацию ВСУ у Запорожской АЭС решили показать в режиме онлайн с воздуха

    противостояние с Россией


    Орбан назвал конфликт на Украине концом эпохи доминирования Запада

    Видео

    крах промышленности


    Кто выиграет от остановки заводов в Европе

    разведывательные полеты


    Британия ищет щели российской обороны в Арктике

    враг России


    Идею гегемонии США добили в американском захолустье

    новые угрозы


    Как Крымский мост сводит с ума украинское руководство

    НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ


    Как Россия восстанавливалась после краха СССР

    новые заказы


    Герман Садулаев: Кто заработал на поставках оружия Украине

    голос разума


    Вадим Трухачёв: Как вывести Португалию из-под антироссийского влияния

    взвешенная оценка


    Мурад Садыгзаде: Почему эскалация в Газе не обернулась полномасштабной войной

    на ваш взгляд


    Вы делаете домашние заготовки на зиму?

    США тоже оказались на грани энергетического кризиса

    В США низкие запасы газа и снижается добыча
    		   18 августа 2022, 22:25
    Фото: Cliff Owen/AP/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Разрываемая от газового кризиса Европа может оказаться в одной лодке с США. Там эксперты тоже увидели риски для возникновения энергетического кризиса этой зимой. Однако у Вашингтона, в отличие от Европы, есть возможность спасти свой внутренний рынок от коллапса. Причем ценой усугубления кризиса в ЕС.

    Энергетический кризис этой зимой может угрожать не только Европе, но и США. До отопительного сезона в США осталось всего два с половиной месяца, а запасы газа в стране на зиму в настоящее время на 10% ниже, чем обычно в этот момент года, поскольку жаркая погода увеличивает спрос на электроэнергию для охлаждения воздуха в помещениях, передает Bloomberg.

    В то же время общий объем добычи газа на внутреннем рынке снизился на 1 млрд кубических футов в сутки с пикового уровня в 98,7 млрд кубических футов в сутки за неделю, закончившуюся 6 августа.

    При этом Европа готова платить за СПГ из США в семь раз больше продажной цены в самих Штатах. Для сравнения: в США цена составляет 9 долларов за миллион БТЕ (и это 14-летний максимум), тогда как в Европе – 67 долларов за миллион БТЕ. Все это и создает риски для энергетического кризиса в США, пишет Bloomberg.

    «До 2016 года США были импортерами газа. Первый крупный СПГ-завод для экспорта газа открылся у них только семь лет назад. Поэтому раньше у США был смысл закачивать летом большие объемы газа в подземные хранилища на зиму.

    Во-первых, какие-то поставки импортного газа могли прерваться. Во-вторых, цены зимой могли серьезно вырасти. Но теперь США стали нетто-экспортером газа», – объясняет эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    «Снижение добычи может быть связано в том числе с запугиванием инвесторов, что не стоит вкладываться в традиционную энергетику. Демократическая администрация поддерживает зеленую энергетику. Поэтому даже сланцевики теперь не спешат увеличивать добычу, а предпочитают зарабатывать (выводить прибыль в дивиденды) и гасить кредиты», – добавляет эксперт.

    Теперь США перестали быть «Европой», которая зависит от импорта углеводородов. Поэтому, в отличие от ЕС, бояться энергетического кризиса и заоблачного роста цен простым американцам вряд ли стоит. Если будет холодная зима и спрос резко подскочит на внутреннем рынке, США не надо будет в панике искать СПГ на мировом рынке. Американские власти в качестве антикризисной меры могут просто «запечатать» экспортный газ внутри страны.

    И для этого вряд ли будут использоваться рыночные методы. Чтобы американский СПГ вернулся на внутренний дефицитный рынок, в США цены на газ должны будут взлететь как минимум до тех же уровней, что в Европе, а лучше – еще выше. Сейчас в Европе тысяча кубометров стоит больше 2,5 тыс. долларов, а зимой ожидается цена в 4 тыс. долларов и более.

    Такого резкого скачка цен, как в Европе, внутри страны американские власти вряд ли допустят, поэтому в кризисной ситуации они, скорее всего, в ручном режиме запретят экспорт СПГ,

    считает Юшков.  

    «Это можно сделать завуалированно. Например, в виде проведения дополнительных проверок СПГ-заводов, которые вынуждены будут остановиться и не сжижать газ. Таким образом, на какое-то время определенные объемы экспортного американского газа будут заперты на внутреннем рынке», – говорит Игорь Юшков.

    Но совершенно нельзя исключать, что власти США введут официальное ограничение на экспорт СПГ. «Мы видели, как США запретили экспорт нефти и нефтепродуктов по результатам энергетического кризиса 1973 года. Запрет сохранялся практически до 2010-х годов. Если США будут защищать внутренний рынок газа, они тоже не будут стесняться подобных мер», – считает эксперт ФНБ.

    Таким образом, в США действительно наблюдаются предпосылки для дефицита газа в отопительный сезон, однако они смогут решить эту проблему легко и быстро. В отличие от той же Европы.

    Но основная война за СПГ этой зимой ожидается именно между Европой и Азией. Она просто неизбежна вне зависимости от того, какая ситуация сложится на энергетическом рынке самих Штатов. Но проблемы на американском рынке точно усугубят энергетический кризис в Европе, которая может лишиться части американского СПГ.

    «Пока борьбу за СПГ выигрывают европейцы, потому что они побогаче, по крайней мере, части азиатских стран. Поэтому они перекупают объемы СПГ. Бедная Азия уже проиграла Европе.

    Это Пакистан, Бангладеш, Индия, которые не готовы платить по 2,5 тыс. долларов за тысячу кубометров. А европейцы – готовы. Поэтому многие поставщики СПГ разрывают контракты с бедными странами и отправляют эти объемы в Европу. Потому что даже с учетом уплаты неустойки за срыв контракта это сулит сверхприбыли», – говорит Игорь Юшков.

    Однако зимой, когда дефицит возрастет, усилится и конкуренция рынков за СПГ. В игру вступят более богатые и сильные – Япония, Южная Корея и Китай. Поэтому цены на СПГ неизбежно вырастут.

    «Сейчас европейцам еще во многом везет. Потому что в Китае был коронавирус, и он снизил объемы промышленного производства и потребления энергии. Плюс Китай перестал стесняться, оглядываться на Европу – и стал активно использовать уголь как взаимозаменяемый ресурс. Но дальше борьба усилится», – считает Юшков.

    Если еще и США начнет тушить собственный пожар запретом экспорта своего СПГ, то энергетический кризис в Европе приобретет еще более страшные масштабы. В этом плане России по-прежнему остается только наблюдать за развитием событий со стороны. Чем хуже будет положение европейских стран, тем быстрее это вынудит их заняться поиском компромиссов. 


     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •