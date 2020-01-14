Россиянам готовят эпоху дорогой мобильной связи

Сразу два мобильных оператора с января повышают стоимость своих архивных тарифов. Еще два игрока рынка молчат. Но эксперты уверены, что повышать тарифы будут все без исключения. Более того, текущее удорожание лишь первая ласточка: эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы услуги на мобильную связь в России подорожают до уровня Восточной Европы.

Повышение тарифов сотовых операторов с января 2020 году уже заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Впрочем, жалоб на повышение тарифов сотовых операторов не поступало, сказал заместитель главы ведомства Анатолий Голомолзин. «Согласно предварительной информации, обсуждается вопрос о корректировке некоторых архивных тарифных планов. Мы внимательно изучим обоснованность повышения цен», - заявил он.

Сразу два мобильных оператора заявили о повышении стоимости архивных тарифов в январе. С 13 января вырастут тарифы у «Мегафона», с 16 января – у «Билайна» (это торговая марта «Вымпелкома»). В пресс-службе «Мегафона» объяснили удорожание связи ростом потребления услуг абонентами. Там уверяют, что рост тарифов коснулся небольшого числа абонентов, которые подключены к немассовым архивным тарифам. Однако точных цифр не предоставили.

В «Билайне» объявили, что вынуждены повысить стоимость архивных тарифов из-за затрат на реализацию требований законов и интенсивное развитие инфраструктуры. То есть речь идет о росте капитальных затрат на инфраструктуру, плюс оператор намекает на дополнительные расходы на оборудование из-за так называемого «закона Яровой».

В МТС воздержались от комментариев о том, планирует ли компания также повысить тарифы в 2020 году. В Tele2 не ответили на запрос РИА «Новости».

Впрочем, отраслевые эксперты считают, что так или иначе, но повысят стоимость услуг вся «большая четверка». «Повышать будут все. Думаю, общее повышение цен в 2020 году составит 10-12%», ­- отмечает главный редактор отраслевого портала Telekom Daily Денис Кусков. «По нашим оценкам, рост стоимости мобильной связи в 2020 году в среднем может составить 8-15%», - говорит инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

«Если объявления о повышении цены не было, это не означает, что его не будет. Оно будет. Тарифы повысят все операторы.

Просто МТС, например, более скрытая компания, которая может заявить об удорожании как-нибудь вскользь в конце какой-нибудь хорошей новости», - говорит газете ВЗГЛЯД аналитик Telecom Daily Илья Шатилин.

По его мнению, если оператор не заявляет о прямом удорожании, то есть о повышении тарифа условно с 600 до 650 рублей, значит, с большей долей вероятности он планирует поднять выручку за счет роста цен на дополнительные услуги. Например, это может быть увеличение стоимости роуминга, или платы за подключение гудка, или введение платы за уведомления о пропущенных звонках, о чем клиент узнает только через пару-тройку месяцев случайно и т.д. В число подобных скрытых схем удорожания связи также входят всевозможные подписки. Когда условно 80-летняя бабушка с кнопочным телефоном без интернета оказывается подключена на некую подписку за 30 рублей в день, что можно сделать только при наличии выхода в Сеть. «Скорее всего, все эти скрытые способы удорожания услуг мобильных операторов будут расцветать пышным цветом. Будут придумываться новые способы манипуляции», – считает Шатилин.

Более того, по его мнению, нынешний «открытый» рост цен – это лишь первая ласточка. Россиянам стоит готовиться к наступлению новой эпохи удорожания услуг мобильной связи.

По прогнозу Шатилина, в ближайшие два-три года мобильная связь будет дорожать примерно на 20% ежегодно, и дойдет до уровня Восточной Европы.

«Средний пакет сотовых услуг среднестатистическому владельцу смартфона сейчас обходится в 500-600 рублей, а через несколько лет он будет платить уже 1000 рублей и более без учета поправки на инфляцию»,

– прогнозирует собеседник.

По сравнению с Восточной Европой, цены на мобильную связь в России ниже минимум в два раза. А по сравнению с Западной Европой – в три-четыре раза, указывает Шатилин. При этом, качество мобильной связи и интернета намного лучше, чем в Европе.

В предыдущие годы стоимость мобильной связи в России активно снижалась. Однако кризис 2014 года наложил свой отпечаток на сотовых операторов. «После событий 2014 года рубль обвалился в два раза, а тарифы в рублях остались теми же. В итоге получилось, что за 5 евро у нас можно получить приличный пакет интернета и пакет минут, и нормально пользоваться сотовой связью. Таких цен в Европе, конечно, нигде нет», – объясняет Шатилин.

«С 2014 году цены на все выросли, а среднемесячная выручка с одного абонента практически не изменилась с тех пор», - добавляет эксперт.

При этом, сотовые операторы продолжали активно вкладываться в развитие инфраструктуры, тратя на нее сотни миллиардов рублей. Расходы на импортное оборудование увеличилсь из-за курсовой разницы. К росту капитальных расходов приводят также законодательные изменения - «пакет Яровой» и закон об устойчивом Рунете. «Закон Яровой требует устанавливать дополнительное оборудование за свой счет и долго хранить информацию, что требует огромных инвестиций. Все эти расходы оператор перекладывает на абонентов», - говорит Шатилин.

При этом, россияне действительно потребляют все больше услуг в рамках пакетных тарифов, ни в чем себе не отказывая. «Рост развития сетей уже не поспевает за ростом трафика», – добавляет Шатилин.

«Каждый год абонент выкачивает все больше и больше информации. Если в 2018 году среднестатистический абонент выкачивал порядка 7 ГБ информации, то уже по итогам 2019 года это было более 11 ГБ. Каждый год операторам требуется все больше места, серверов, ЦОД для хранения информации», – объясняет Денис Кусков. Поэтому повышение цен будет не разовым, а ежегодным, согласен он.

«Повысить тарифы сразу в два раза операторы не могут, так как это отпугнет абонентов и может спровоцировать ценовые войны. А когда все потихоньку повышают цены, то абонентам некуда деваться»,

- считает Шатилин.

Старт эпохи удорожания мобильной связи в России эксперты считают вполне обоснованным рыночными обстоятельствами. «Можно, конечно, подозревать операторов в картельном сговоре. Но я думаю, что от ФАС они отобьются в данном случае», – считает Шатилин. Будет ли с экспертным мнением солидарен ФАС, станет известно только после антимонопольного расследования.

На самом деле, снижать цены сотовые операторы перестали уже давно. Повышение цен на архивные тарифные планы происходит ежегодно, замечает Кусков. «Оператор это делает для того, чтобы пересадить абонентов на тарифы с большим объемом услуг абонентской платы. В среднем сегодня у каждого из операторов более 70% абонентов находятся на пакетных тарифных планах, и это доля постоянно растет», – поясняет он.

Вполне законный способ увеличить плату за услуги, который клиент не ощущает как удорожание, это смена тарифного плана: условно вместо тарифа на 5 ГБ и 300 минут за 500 рублей ввести новый тариф на 6 ГБ и 400 минут, но уже за 600 рублей. Еще одна хорошо знакомая фишка – операторы убрали бесплатные звонки на городские телефоны.

В последние годы они довольно активно используют подобные скрытые схемы для увеличения своей выручки, в том числе с помощью платных мобильных подписок. Стоит ожидать от них новых подобных «скрытых» решений. «Например, операторы могут запросто заблокировать голосовые вызовы по мессенджерам и брать за них отдельную абонентскую плату, как это делается в Европе», – не исключает Шатилин.

К сожалению, вариантов у россиян, недовольных ростом тарифов не так уж и много. Если, конечно, ФАС не сможет доказать нарушение антимонопольного законодательства в этом случае, и отыграть рост цен назад.

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Абонентам остается либо смирно соглашаться на постепенное повышение тарифов, которое через два-три года будет означать удвоение расходов на звонки и интернет. Либо можно перейти на более дешевые тарифы, тем самым ограничив для себя количество бесплатных звонков и килобайт мобильного интернета. Самые дотошные и практичные могут изучить десятки тарифов у разных операторов связи, чтобы выбрать для себя наиболее подходящий по цене и объемам интернет-трафика и минут тариф. Однако большинство скорее смирится с неизбежным, считает Шатилин.

«Абонент, конечно, может перейти на более дешевый тариф, но это маловероятно. Психологически будет некомфортно снижать количество минут и гигабайт. Люди уже привыкли не ограничивать себя в разговорах и в интернете. Да и экономия получается на спичках. Вряд ли многие абоненты на это пойдут», - оптимистичен он.

Массовых перебежек клиентов от одной сотовой компании к другой он тоже не ожидает. «Конечно, всегда есть так называемые абоненты-«перебежчики». Но их немного. Они и сейчас, когда видят, что у какого-то оператора появился новый дешевый тариф, бегут туда. Потом бегут к другому. В основном, это студенты или люди, у кого много свободного времени и мало денег. Они готовы ради 50 рублей заморачиваться. Обычный Кузмич, работающий сторожем в Вышнем Волочке, как правило, не занимается анализом тарифных планов. Он когда-то подключился, и его все устраивает до тех пор, пока он не замечает, что чаще обычного стал класть 50 рублей на счет, тогда только задумывается», - рассуждает собеседник.

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