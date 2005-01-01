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Китайские грузовики получили свободу передвижения по России

Минтранс ждет прорывные изменения в торговле с КитаемФото: Виталий Аньков/РИА Новости
Этим летом грузоперевозки между Россией и Китаем ждут кардинальные изменения. Впервые автомобильные перевозчики смогут свободно перевозить грузы по территории двух стран, тогда как сегодня основные операции ведутся на приграничных территориях. С одной стороны, это может стать рывком для роста торговли. С другой, эксперты опасаются китайской экспансии. Подробности...
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Отказ от «Северного потока-2» для Меркель равноценен самоубийству

Путин и Меркель встречаются уже тринадцатый годФото: Сергей Гунеев/РИА Новости
К Путину в Сочи приезжала Ангела Меркель. Их первая за долгое время встреча пришлась на критически важный для Европы момент. Германия, как и Евросоюз в целом, должна придумать, как отстоять свои интересы перед колоссальным давлением США. Уступать ни по вопросу «Северного потока», ни по иранской сделке нельзя - но с помощью России Германия могла бы разыграть выигрышную комбинацию против Трампа. Подробности...
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Почему успешный чиновник впал в депрессию и покончил с собой

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Москва продолжает обсуждать трагедию, случившуюся с высокопоставленным и успешным столичным чиновником. Бывший вице-президент ВТБ Юрий Котлер найден мертвым в своей квартире, главная версия – самоубийство. Обнаружена предсмертная записка, и она дала основание психологам предположить, что стало причиной такого поступка. Подробности...
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Разведка Германии повесила на Россию еще одно «преступление против Европы»

Каталонский кризис по-прежнему далек от разрешенияФото: Jordi Boixareu/Z\UMA/Global Look Press
О недавнем каталонском кризисе вроде бы все уже забыли, но в период особенно острого противостояния России и Запада он вновь оказался полезен. Москву уже обвиняли в том, что она способствует отделению Каталонии от Испании, но теперь это делает внутренняя разведка ФРГ, причем в терминах, знакомых нам по «делу Скрипалей». На что рассчитывают немцы? Подробности...
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Комбат Мамай погиб на самом опасном участке фронта

Несмотря на свою брутальную внешность, особенно после ранения, когда у него пострадал глаз, Мамиев был исключительно добрым и очень ранимым человекомФото: кадр из видео
Вооруженные силы ДНР потеряли еще одного известного командира. Под Авдеевкой погиб командир легендарного батальона «Пятнашка» Олег Мамиев, известный под позывным «Мамай». Мамиев находился в Донбассе с самого начала конфликта. Чем запомнится Мамай ополченцам Донбасса и чем знаменит его батальон? Подробности...
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Кто защитит Крымский мост

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Слышу на многочисленных теледебатах шумные обсуждения безопасности пущенного в эксплуатацию Крымского моста. А ведь в России уже более ста лет существуют войска, которые этим занимались и занимаются... Не все, конечно, об этом знают. Подробности...
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О чём помалкивают наши трубадуры свободы

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          Китайские грузовики получили свободу передвижения по России

          Минтранс ждет прорывные изменения в торговле с Китаем   19 мая 2018, 14:00
          Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
          Текст: Ольга Самофалова

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          Этим летом грузоперевозки между Россией и Китаем ждут кардинальные изменения. Впервые автомобильные перевозчики смогут свободно перевозить грузы по территории двух стран, тогда как сегодня основные операции ведутся на приграничных территориях. С одной стороны, это может стать рывком для роста торговли. С другой, эксперты опасаются китайской экспансии.

          Уже в июне Россия и Китай подпишут новое межправсоглашение, которое кардинально, как уверяет Минтранс, изменят автомобильные грузовые перевозки между странами. 

          «Мы хотим отказаться от маршрутного принципа организации перевозок и полностью раскрыть территорию России и Китая для наших автоперевозчиков. Сейчас перевозчик может провезти груз только от точки «А» к точке «Б» и только в приграничной зоне. Такая перевозка менее выгодна для перевозчиков, чем доставка от двери до двери», – рассказал замглавы Минтранса Николай Асаул.

          Соглашение станет прорывным, потому что впервые в истории позволит российским и китайским автотранспортным компаниям свободно перемещаться по территории двух стран и осуществлять погрузку и разгрузку в любой точке Китая и России соответственно, говорится в сообщении Минтранса.

          Как объясняют в компании Globaltruck, которая осуществила в 2016 году около 200 поставок в Маньчжурию, сейчас маршрут каждый конкретной перевозки устанавливается заранее и не предполагает отклонений.  Грузы приходится оформлять на самой границе, поэтому большинство операций происходят в приграничной зоне. В итоге список складов для размещения товаров ограничен, и далеко не все из них удовлетворяют требованиям по хранению груза, располагают необходимым оборудованием.

          Вместо действующего режима разрешений на перевозку по конкретным маршрутам, после подписания нового соглашения об автомобильных грузоперевозках можно будет перевозить грузы между любыми городами России и Китая, так сказать, от двери до двери.

          «Зачастую грузы транспортируются сначала морем, а потом железнодорожным транспортом или автомобильными перевозками внутри страны. Мультимодальный характер перевозок сказывается как на сроке, так и на качестве доставки. Вынужденная перегрузка товаров может приводить к снижению их качества, прежде всего, при транспортировке скоропортящихся и замороженных продуктов. Доставка автомобильным транспортом, хоть и стоит дороже, но дает клиентам преимущества в скорости доставки и сохранности грузов, в особенности продуктов, требующих соблюдения температурного режима перевозки», – отмечают в Globaltruck.

          Кроме того, Китай присоединился к Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (или Carnet TIR). Эта книжка дает право перевозить грузы через границы в опломбированных таможней кузовах автомобилей или контейнерах с упрощением таможенных процедур.

          Внедрение Китаем таких книжек существенно облегчит переход границы и транспортировку грузов. Например, китайский перевозчик сможет пересечь границу, пройти таможенные процедуры в Екатеринбурге и доставить груз в Москву, отмечают в компании Globaltruck.

          Собственно, 18 мая стартовал тестовый грузовой рейс из китайского Даляня (1800 км от российско-китайской границы) в Новосибирск. По нему едут два грузовика с партиями фруктов и овощей в рефрижераторах от компании Globaltruck и три грузовика китайских автоперевозчиков. Они прибудет к месту разгрузки 28 мая. Цель рейса – протестировать протестировать новый режим работы, доставку груза «от двери до двери», изучить инфраструктуру по дороге, особенности таможенного и пограничного оформления, административные барьеры и т.д.

          Новые правила коммерческих автоперевозок между Россией и Китаем станут мощным стимулом к развитию торговли между странами, и позволит сократить финансовые и временные затраты на транспортировку и логистику, считают в Globaltruck.

          «Полное открытие границ для грузоперевозчиков обеих стран повысит товарооборот России и Китая до уровня в 100 млрд долларов – психологической отметке, которая давно заявлена. На пике этот показатель добирался до 92 млрд, но в кризисные годы падал до 68 млрд долларов», – заявил «Экономике Сегодня» заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин.

          В 2017 году товарооборот России с Китаем вырос более чем на треть до 86,9 млрд долларов (данные ФТС). Доля Китая во внешнеторговом обороте России в 2017 году выросла до 14,9% (против 14,1% в 2016 году). «Грузопоток на границе России и Китая большой. Мы возим сою, лес, с китайской стороны идут контейнеры. Если по весу, то с нашей стороны больше грузов идет, но по стоимости с китайской стороны больше», – говорит гендиректор исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов.

          Открытие границ обсуждалось, на самом деле, давно. Однако Россия не спешила их открывать, опасаясь китайской экспансии. «Предполагалось, что стремительно растущая экономика КНР может задавить нашу. Поэтому в РФ так долго тянули с созданием зоны свободной торговли, заключением соответствующих договоров, прокладкой транспортных коридоров. Россия стремилась не дать преимущество китайским поставщикам на своем рынке, защищая отечественного производителя и бизнес. Сейчас экономические реалии качественно иные, потому и появляются новые договоренности», – говорит Луконин.

          Однако Алексей Безбородов из InfraNews  считает, что «китайская угроза» никуда не делать.

          «Это большая ошибка. Транзитные китайские машины смогут заезжать внутрь России с грузом. В этом и есть основная опасность. Потому что мы станем импортировать из Китая автомобильную услугу. В Китае она дешевле в тысячу раз»,

          – говорит Безбородов.

          «Китайцев, сидящих за рулем автомобилей, 40 миллионов. У нас людей, сидящих за рулем, порядка 2 млн человек, и практически все они сконцентрированы в европейской части России. Еще 4 млн человек сидит за рулем маленьких грузовичков и вообще никуда из городов не выезжает», – добавляет собеседник.

          По его словам, новое соглашение также ударит по российской железной дороге, так как автомобили отберут у них долю рынка перевозок. Китайские автомобилисты смогут завозить свои контейнеры глубже на территорию России, тем самым они могут лишить бизнеса часть приграничных терминалов, говорит эксперт. Безбородов уверен, что новое соглашение в большей степени играет на пользу китайской стороне. 


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