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5 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 08:40  |  vz.ru
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У властей США богатая практика грабежа собственного населения

Все судебные иски по конфискации золота были отклонены в пользу властей СШАФото: Arne Dedert/DPA/Global Look Press
«Свободный рынок» США во многом является продуктом пиара. Ровно 85 лет назад президент Рузвельт подписал указ о конфискации золота у всех физических и юридических лиц. Американцы несли колоссальные убытки, но власть это не остановило. Зачем страна, ныне имеющая рекордный государственный долг, пошла на шаг, больше характерный для сталинского СССР? Подробности...
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Почему Путин не стал требовать от Британии извинений

Тереза Мэй и Борис Джонсон с королевой Елизаветой ВторойФото: Stefan Wermuth/Reuters
Все больше звучит голосов о том, что Великобритания в итоге должна будет извиниться перед Россией за невиданную в истории травлю, устроенную под предлогом «дела Скрипаля». Однако Владимир Путин прямо заявил, что никаких извинений от Лондона не ждет, – и это выглядит необычно. Однако слова президента России наверняка связаны с тем, что он очень хорошо понимает британскую элиту. У нее есть некоторые весьма подлые свойства. Подробности...
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Робот-почтальон провалил первое задание

От аппарата ценой с приличный автомобиль остались одни обломкиФото: Андрей Огородник/ТАСС
XXI век пришел в глухую российскую провинцию – Бурятия стала первым регионом, где начались испытания доставки посылок с помощью беспилотников. Первый же испытательный запуск завершился провалом, дорогостоящий аппарат разбился. В чем причина неудачи и при каких условиях подобный способ доставки почты станет в России массовым? Подробности...
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Трамп потребовал платы за Сирию

Трамп предложил Саудовской Аравии оплатить пребывание американских войск в СирииФото: Jonathan Ernst/Reuters
Заявление Дональда Трампа о планах вывести войска из Сирии привело в замешательство Госдеп и стало сюрпризом для Пентагона. Но больше всех обеспокоились союзники США на Ближнем Востоке. Какие цели преследовал Трамп, будоража своих партнеров громкими заявлениями? Спустя неделю президент США открыл карты. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Электромобили – обман человечества

Андрей Караулов, журналист, телеведущий
Чтобы все автомобили, которые ездят по нашим городам и весям, перевести на электричество, надо будет утроить на земле все производство электроэнергии. А где стоят сегодня американские войска? В какие страны они лезут? Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Почему, вводя санкции, западные страны возмущаются, когда мы отвечаем тем же

Андрей Бабицкий, журналист
Русофобия – это неуничтожимая вера в рабство русских «от природы». А по отношению к рабу ни одно действие не может считаться несправедливым. Вспомним Аристотеля. Это дает возможность понять истоки глубинного расизма Запада. Подробности...
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Сегодня я поставил рекорд Российской Федерации, а возможно, и мировой

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
До сегодняшнего дня я ни разу не был ни в службе судебных приставов, ни в мировом суде, вообще не знаю, как это все работает, и являюсь самым обыкновенным гражданином. Не думал, что перемены и там начались. Но вот вам пример. Подробности...
Обсуждение: 43 комментария
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    Выборы президента России онлайн

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          У властей США богатая практика грабежа собственного населения

          Все судебные иски по конфискации золота были отклонены в пользу властей США   5 апреля 2018, 08:12
          Фото: Arne Dedert/DPA/Global Look Press
          Текст: Дмитрий Лысков

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          «Свободный рынок» США во многом является продуктом пиара. Ровно 85 лет назад президент Рузвельт подписал указ о конфискации золота у всех физических и юридических лиц. Американцы несли колоссальные убытки, но власть это не остановило. Зачем страна, ныне имеющая рекордный государственный долг, пошла на шаг, больше характерный для сталинского СССР?

          История России и США подчас парадоксально похожи. В конце 1920-х булгаковского Никанора Босого мучали сны с рефреном «Граждане, сдавайте валюту!», а в начале 1930-х жителей США сажали за нежелание добровольно сдать свое золото государству.

          Даже мотивы у ранних «валютчиков» в СССР и американцев времен «великой депрессии» были одинаковыми. Первые не доверяли слабому рублю, который в годы Гражданской войны обесценился в несколько тысяч раз, и стремились держать сбережения в чем-нибудь понадежнее. Вторые, столкнувшись с тяжелым кризисом, стремились выйти в наиболее надежную ликвидность. А что может быть надежнее золота?

          Тернистый путь к золотому стандарту

          Национальную валюту в США ввела конституция, а пять лет спустя, в 1792-м, Закон о монетном дворе объявил в молодой стране биметаллический (золотой и серебряный) стандарт, согласно которому одна унция золота соответствовала 19 долларам 40 центам. В аналогичном законе 1834 года привязку доллара к золоту пришлось пересмотреть: малый объем запасов не позволял обеспечить драгметаллом необходимую для экономики денежную массу. За унцию стали давать 20,65 доллара.

          Биметаллическая монетная система имела свои недостатки, позволяя спекулировать на разнице в стоимости драгметаллов, из которых чеканилась монета определенной законом стоимости. В 1873 году эта лазейка была прикрыта – отныне основой для чеканки являлось исключительно золото. Этот шаг вызвал резкий рост стоимости денег в экономике, дефляцию, нанес удар по ряду секторов производства, спровоцировал рост безработицы. Закон о монетном дворе даже стали называть «Преступлением 1873 года». В итоге люди начали уходить в золото, сократив и без того скромный золотой запас США с 107 тонн в 1870 году до 85 тон в 1875-м.

          Ситуацию спасли совершенствование технологий золотодобычи, золотая лихорадка в Южной Дакоте, открытие богатых залежей в Южной Африке и последовавшее за всем этим снижение цен на драгметаллы. К 1890 году объем золотого запаса составлял уже 442 тонны.

          Однако жаркие дебаты вокруг «Преступления 1873 года» и требования вернуться к биметаллизму, звучавшие на самом высоком уровне, породили сомнения инвесторов в надежности доллара. В начале 90-х годов XIX века иностранные компании запаниковали, стали обращать свои ценные бумаги в золото и активно выводить драгметалл из США. Как следствие, в 1895 году объем золотого запаса снова рухнул до 169 тонн. 

          Тогда на помощь пришли золотые лихорадки на Клондайке и Аляске. К 1900 году запасы перевалили за 600 тонн, и в США был официально введен золотой стандарт.

          Золотой стандарт в экономике является гарантом стабильности, практически исключает инфляцию, создает доверие к валюте. Но в то же время входит в непримиримое противоречие с требованиями непрерывно растущей экономики и не способен оперативно реагировать на ее вызовы дополнительной эмиссией средств, так как денежная масса жестко привязана к объемам золотого запаса.

          Крах «американской мечты»

          В годы Первой мировой войны пересмотр золотого обеспечения валюты был невыгоден Вашингтону в том числе по политическим мотивам: США были единственной из воюющих стран, кто не прекращал обмена валюты на золото, что и выдвинуло доллар на ведущие позиции в мировой экономике.

          Но в 1929 году в стране началась Великая депрессия. Факторов для возникновения самого знаменитого в мире экономического кризиса было множество, среди них – «дефицит денег», то есть денежная масса не поспевала за стремительным ростом экономики, который был в немалой степени обусловлен спекулятивными операциями на бирже. Миллионы американцев вкладывались в растущие ценные бумаги, что подстегивало рост акций и обеспечивало еще больший интерес к бирже. Со своей стороны, банки охотно кредитовали желающих, более того, в практику вошли так называемые «маржинальные займы»: в условиях дефицита денег акции можно было приобрести за 10% от номинальной стоимости, но с обязательством уплаты долга в неопределенном будущем, по заявке брокера.

          Первым в октябре 1929-го лопнул именно биржевой пузырь. Разорились миллионы инвесторов, а рынок потерял около 30 млрд долларов – ровно настолько упала капитализация предприятий. Заводы закрывались, выпуск промышленной продукции падал, безработица росла. Крах Уолл-Стрит ударил по банкам, кредитовавшим покупку акций, и в ответ на череду банкротств кредитных учреждений в 1930-33-м годах по стране прокатились три волны паники с массовым изъятием вкладов. За день из банковской системы выводились десятки миллионов долларов, и в первую очередь, конечно, золотом. В итоге о своем банкротстве объявила половина существующих в стране банков.

          Проблема усугублялась тем, что иностранные инвесторы – нерезиденты, напуганные масштабами кризиса, тоже стремились обратить свои активы в золото и вывести их из США.

          «Конфискация»

          Франклин Делано Рузвельт вступил на пост президента 4 марта 1933 года. Уже через пять дней после этого он подписал Чрезвычайный банковский акт, закрывший все банки на одну неделю, а 10 марта издал указ, запрещающий вывоз золота из страны. Наконец, 5 апреля указом за номером 6102 населению, юридическим лицам и нерезидентам США, хранящим золото на территории страны, было предписано сдать драгоценный металл государству в срок до 1 мая.

          Частным лицам разрешалось оставить золота не более, чем на 100 долларов. Также не подлежали конфискации редкие и коллекционные монеты. 

          Америка – чрезвычайно консервативная в плане законодательства страна. Несмотря на все потрясения XIX и начала XX веков, цена на унцию золота, установленная законом 1834 года, оставалась равной 20,65 доллара. Исходя из этого государство и выплачивало компенсацию бумажными деньгами за изъятый металл.

          По окончанию этой операции официальная цена золота впервые за 99 лет была пересмотрена в сторону почти двукратного увеличения – до 35 долларов за унцию. Указ 6102 потому и вошел в историю как «конфискация»: золото принимали по заведомо заниженной цене, расплачиваясь бумажными деньгами, утратившими былое доверие.

          Более того, вопреки основополагающим принципам права указ 6102 и принятые вслед за ним акты имели обратную силу – распространялись на контракты и сделки, заключенные до принятия закона. Если в ранее подписанных контрактах предусматривалась оплата золотом, ее полагалось осуществлять бумажными долларами по «курсу» 1834 года. И это при том, что «золотые» контракты («самые надежные») заключались как раз из опасений девальвации валюты.

          Последовали многочисленные судебные иски. Все они были отклонены в пользу государства.

          Кстати, аналогичное решение было принято и в отношении ранее принятых государственных обязательств, номинированных в золоте. Их тоже выплачивали бумагой по старому «курсу».

          Тюрьма или золото

          Англосаксонское право крайне сурово, уважение к нему впитывается с молоком матери. Даже в XIX веке в Британии вешали семилетних детей, от голода укравших булку хлеба.  

          В том числе и поэтому для американцев того времени достаточно было одного только закона, обязывающего сдавать золото. Но, учитывая чрезвычайные обстоятельства, его все-таки снабдили репрессивными мерами: за уклонение от конфискации драгметалла были установлены штраф до 10 тысяч долларов (это эквивалентно 189 тысячам современных) и тюремное заключение на срок до 10 лет.

          Пресса пестрела показательными процессами над арестованными за хранение золота. Например, таким. Дэвид Барабан и его сын Джейкоб владели нефтеперерабатываюшей компанией, чьи контракты были номинированы в золоте. Агенты секретной службы обратили внимание на коробку для сигар, инкрустированную драгоценным металлом, и выяснили, что она набита золотыми монетами. Барабану было предъявлено обвинение в заговоре с целью обмана Соединенных Штатов.

          ***

          Американская валюта была обеспечена золотом в соотношении 35 долларов за унцию до 15 августа 1971 года, когда президент Ричард Никсон все-таки отменил золотой стандарт. До этого времени прямая конвертация доллара в драгметалл действовала лишь в целях исполнения государственных внешних обязательств. При этом запрет владеть золотом для граждан был снят только 31 декабря 1974 года при президенте Джеральде Форде – в совершенно другой экономической реальности и при совершенно иных обстоятельствах.


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