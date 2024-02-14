«ГДР» задает новую планку сериальной индустрии России

Tекст: Ольга Андреева

Редкая премьера в кинотеатре «Октябрь» собирала столько желающих увидеть первые пару часов нового проекта. Не без труда протискиваясь между толпами зрителей в поисках тихого уголка, где можно было бы спокойно выпить шампанское, я думала о двух вещах.

Во-первых, 1980-е годы и канун распада великой империи давно уже стали отличным поставщиком сюжетов для авторов сериалов. И похоже, этот источник надолго обеспечит зрителя новыми хитами. «Бизон», «Слово пацана», «Нулевой пациент», «Фишер» – это премьеры только последних двух лет. Все они о тех самых 80-х. И каждая стала событием. То предгрозовое время, когда по швам трещала не только устоявшаяся привычная жизнь страны, но и весь мир, для сценаристов самое то.

И дело не только во множестве поводов для фантазии. Дело в том, что постсоветский зритель давно уже выдал этой эпохе самый большой из возможных ностальгических кредитов доверия. В самом деле, в России трудно найти человека за 50, у кого не сожмется сердце при виде тех очередей, тех «Жигулей», того портвейна «Агдам». Время, с которого все начиналось. Время, когда шанс выбрать другой путь у СССР еще был. Ну и как фильм об этом времени можно не посмотреть? Его увидят уже только для того, чтобы поругать. А главное – чтобы вспомнить.

Во-вторых, в этой истории важно и то, что теперь в России точно есть, кому сделать высококлассный костюмный и атмосферный сериал не на коленке, а силами настоящей сериальной индустрии. Когда в 2020 году был сформирован конкурсный механизм АНО «Институт развития интернета» (ИРИ), это было серьезным государственным решением. А цель была – поддержать самые интересные сетевые проекты, имеющие социальное значение.

С тех пор у лидеров российской сериальной индустрии появился шанс получить не только серьезный бюджет, но и сопровождение на всех этапах продвижения продукта. ИРИ всего-то четыре года от роду, но сколько уже выстрелов точно попало в цель! Тот же знаменитый «Слово пацана», «Большой дом», «Политех» – все это призеры многочисленных конкурсов ИРИ.

Приятно наблюдать, как постепенно в поле государственного зрения России попадает все больше социально значимых элементов. И делается это вовсе не за счет удушающего контроля, а напротив, за счет поддержки и развития даже самых противоречивых, но сильных проектов. Авторы «Слова пацана» не дадут соврать.

В 20.25 на сцену главного зала «Октября» стали выходить создатели сериала. И это было впечатляюще. Люди шли и шли, стекались из всех проходов, образуя вежливые очереди у ступенек, ведущих на сцену. Когда торжественный выход завершился, зрители увидели огромную команду из примерно ста человек. Если учесть, что на премьеру попали далеко не все, то масштаб работы становится очевиден.

Организаторы уже понимали, что публика нетерпеливо ждет кино, а вовсе не официального пафоса. Поэтому затягивать не стали. Все выступления были благоразумно кратки и заняли минут десять.

Сериал «ГДР» создавался при участии нескольких компаний: «Всемирные русские студии», телекомпания НТВ, видеосервис Wink.ru, «НМГ Студия» и АНО «ИРИ». Отдельно заметим, что платформа Wink.ru – цифровой видеосервис компании «Ростелеком» – еще моложе ИРИ. Она была создана только в 2022 году. Но уже сейчас после премьеры «Слова пацана» Wink.ru пережил в прямом смысле вертикальный взлет. И новый шедевр «ГДР» точно добавит к числу подписчиков Wink.ru пару скромных миллионов.

Все выступавшие нагнетали интригу, обещая, что год только начался – и зрителей ждут новые премьеры. «Большое спасибо создателям за то, что обратили внимание именно на этот непростой исторический период. Прежде всего продюсеру Юрию Сапронову. Сколько крови он нам всем попортил, трудно представить, – сказал Алексей Гореславский, генеральный директор АНО «ИРИ». – Когда Юра предложил снять шпионский триллер про ГДР, мы не поверили. Это был риск. Но посмотрите, сколько людей вышло. Это огромный проект. С точки зрения экшена вы такого еще не видели. Мы в ИРИ надеемся, что такого будет больше. Юра, приходи со следующими проектами!»

«Спасибо. Прямо растрогали, – ответил продюсер Юрий Сапронов. – Мы сейчас снимаем новый проект. У нас в команде работает один человек… Он воевал. Так вот он нам говорит, что на войне такой нагрузки не было».

«Это еще один наш совместный проект с Wink и ИРИ, который показывает конец 80-х – «Слово пацана», действие которого происходит в Казани, и «ГДР», сюжет которого разворачивается в Москве и Берлине, – сказал Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер НТВ. – Для меня, как для человека, который помнит то время, было важным показать его максимально точно, было важно быть достоверным в каждой мелочи, и нам это удалось. В основу «ГДР» легли реальные исторические события. Да, в нем есть художественный вымысел – это неизбежно для того, чтобы зрителю было интересно наблюдать за происходящим на экране. Я продюсировал много проектов и с уверенностью могу сказать – такого качества экшена, приключений, трюков, детектива еще не было.

Была проделана колоссальная работа, и я благодарен всем тем, кто два года создавал этот большой проект. Уверен, что наше кино будет одинаково интересно всем – и тем, кто помнит то время, и молодому поколению, которое хочет понять свою историю и разобраться, что происходило почти 40 лет назад».

Федор Бондарчук, генеральный директор «НМГ Студии», не стал тратить время и скромно сообщил, что в этом году студия готовит к выпуску еще один сериал – «Чистый». Режиссер Сергей Попов и вовсе ограничился парой слов поздравлений команде и наконец объявил долгожданное: «Приятного просмотра!».

Первые кадры первой серии сразу же берут быка за рога. Маленький самолет Матиаса Руста несется к Москве. На дворе 1987 год. Пижона Руста используют втемную. Он и понятия не имеет, что везет за спиной опаснейшее биологическое оружие.

Этот факт обсуждают два советских агента в Берлине. Один из них и есть главный герой – капитан Нечаев в блестящем исполнении Александра Горбатова. С первых кадров на зрителя обрушивается оглушительный, стремительный монтаж. Головокружительный полет Руста, на перехват которого вылетели два истребителя, из-за чего Руст летит прямо в городской застройке, лихо скользя под мостами и петляя в узких переулках между домами, перемежается бешеной автогонкой по Берлину – наши разведчики уходят от преследования.

В итоге Руст садится на Красной площади, а агент Нечаев оказывается в руках полиции. И все это под «Звезду по имени Солнце» Виктора Цоя.

Бешеный ритм первых минут фильма задает рисунок всего фильма. Быстрая смена планов, развитие нескольких параллельных линий, много сцен с погонями и трудными каскадерскими фокусами – в этом главный драйв сериала.

Общая сюжетная канва сложна и причудлива. Капитан Нечаев после провала берлинской операции попадает в немилость к начальству – его подозревают в связях с ЦРУ, он в депрессии, но жена и друг пытаются помочь ему восстановить репутацию и вернуться в строй. Нечаев получает несложное задание проследить за членами труппы берлинского варьете, приехавшего в Москву с гастролями. Разведчик выясняет, что во время выступления варьете в ресторане произошла передача важной информации. Один из немцев отравлен агентами западных спецслужб. Начинается не менее лихая история возвращения трупа в Берлин. Надо убедить немцев, что их гражданин погиб не в России, а уже на территории ФРГ. И снова погони, столкновения, перестрелки.

Выбран исключительно верный тон подачи материала. Мелодраматическая линия отношений Нечаева и его жены в исполнении красотки Дарьи Урсуляк не томит зрителя тяжкими сценами выяснения отношений. Она легко и естественно перебивается вставками из жизни советского политического истеблишмента.

Вот Михаилу Горбачеву (Виталий Коваленко) на завтрак подают пять плошек с разными салатами. Генсек, нервно переставляя на столе миски, объясняет жене Раисе, как сложно придумать новую давно обещанную им систему общей европейской безопасности. «Надо создать Европейский союз, – Раиса останавливает метания мужа, решительно ставя перед ним одну из мисок, и добавляет, как припечатывает, – и ты его возглавишь». Муж успокаивается и удовлетворенно отправляет в рот ложку.

Дальнейший пересказ просто бессмыслен. Это надо смотреть. И уже ясно, что российская сериальная индустрия подарила нам новый хит сезона.



