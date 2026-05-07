  • Новость часаЗахарова: Мерц опозорил Германию
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Новый российский БТР должен стать простым и дешевым
    Политолог: Польша и Литва вступили в соревнование за американские штыки
    Медведев предупредил об уничтожении Европы в случае войны с Россией
    Рар объяснил немецкий план реформы ЕС
    На подлете к Москве сбили 33 беспилотника
    Минцифры: В Москве 9 мая отключат мобильный интернет
    Пашинян отказался приехать на парад Победы в Москву
    Мерц заявил об эпохальном переломе в Германии
    ЕС отказался разблокировать Венгрии все замороженные средства
    Мнения
    Антон Крылов Антон Крылов Электросамокаты на тротуарах доживают последние дни

    Ограничения движения электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.

    12 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как вьетнамцы устроили французам Сталинград

    7 мая 1954 года 11 тыс. французов сдались бойцам Вьетминя после битвы при Дьенбьенфу. Это была блестящая тактическая победа – одна из главных во вьетнамской истории. За ней последовали и стратегические последствия – как для Вьетнама, так и для французской колониальной империи.

    0 комментариев
    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Лондон хочет, чтобы Россия воевала за Шпицберген

    Британцы создают новую линию конфронтации с Россией. Теперь в Арктике – из-за Шпицбергена. Что делает идею Трампа об аннексии Гренландии бессмысленной.

    15 комментариев
    7 мая 2026, 12:57 • Тенденции

    Код донора: корпоративный взгляд

    Код донора: корпоративный взгляд
    @ Евгений Лихацкий

    Tекст: Ольга Нотина

    Национальный день донора крови в России учредили не так давно, в 2007 году, его отмечают 20 апреля. Годом позже Министерством здравоохранения и социального развития РФ и ФМБА России была запущена программа по продвижению донорства крови. И несмотря на то что подобные инициативы еще в ХХ веке уверенно практиковались на территории СССР, в современной России именно 2007-й можно считать стартом активного внедрения корпоративного донорства.

    Цель привлечения бизнес-сообщества к решению общенациональной задачи понятна – это тысячи потенциальных волонтеров и доноров.

    Успеть до планерки

    Сегодня сдать кровь можно, буквально не покидая рабочее место. У опытных доноров на заполнение необходимых бумаг и осмотр уходят считанные минуты – и вот сотрудник уже на донорской кушетке, а еще через четверть часа спешит на планерку с чувством выполненного долга. Процесс отлажен: мобильные бригады медиков из Службы крови способны быстро развернуть необходимую инфраструктуру. Все, что требуется от компании-инициатора, – это просторное вентилируемое помещение и, конечно, самое главное – достаточное число участников.  Для донорства не нужны особые стерильные условия, поэтому создать мобильный пункт можно практически в любой организации.

    Например, можно рассмотреть практику «Транснефти», подразделения которой рассредоточены от побережья Японского моря до западных границ России. Только за последние три года работники осуществили более 15,3 тысячи донаций. Это 7 тысяч литров крови при стандартной разовой дозе, равной 450 мл.

    Традиционно акции по сдаче крови в подразделениях нефтепроводной монополии проходят в аппаратах управления и здравпунктах. Но почти за вековую историю донорства в нашей стране технический прогресс шагнул далеко вперед, вернее, поехал – автомобильным транспортом. И если в далекие военные годы кровь для пациентов приходилось перевозить даже на лошадях, то сейчас на дорогах России можно встретить высокотехнологичные и эргономичные мобильные комплексы, где все необходимое находится внутри. С весны по осень, до появления первого снега, медики принимают потенциальных доноров, не выходя из этой супермашины. Ресурсы работодателя при этом задействованы минимально, а количество вовлеченных сотрудников в сжатые сроки – на максимуме.

    Фото: из архива АО «Транснефть – Сибирь»

    Фото: из архива АО «Транснефть – Сибирь»

    «Эволюция» донорства

    Не только кровь, но и ее компоненты – плазма, тромбоциты, эритроциты – нужны каждый день тысячам пациентов: для проведения операций, при тяжелых родах и ранениях, для лечения онкологических и гематологических заболеваний. Причем искусственной альтернативы им попросту не существует. Поэтому так важна системная работа с желающими сдавать кровь не от случая к случаю, а не менее двух-трех раз в год.

    В 2024 году ПАО «Транснефть» и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России подписали соглашение о сотрудничестве, которое стало важным шагом в укреплении партнерских отношений между организациями. В башне «Эволюция» в «Москва-Сити», где располагается центральный офис компании, совместно с ФМБА России регулярно проводятся акции по сдаче крови. В этом году состоялись уже две: в феврале и апреле, последняя была приурочена к Национальному дню донора и собрала рекордное число участников – 170. Всего в апреле волонтерами нефтепроводной организации по всей стране было сдано более 350 литров крови и ее компонентов.

    «Подобные мероприятия в компаниях – это всегда праздник добрых дел, и это хорошо видно по настрою доноров, которые приходят на донацию с радостью и огромным желанием помогать людям, – делится впечатлением заведующий отделом заготовки донорской крови и ее компонентов для выездной формы работы, врач-трансфузиолог Анастасия Бушнева, которая последние два года приезжает на все акции в «Эволюцию». – С организаторами Дня донора здесь всегда комфортно и приятно работать. С особым профессионализмом и вниманием к деталям сотрудники компании подходят к приезду выездной бригады, создавая уютную атмосферу и для своих коллег, и для работников Центра крови».

    И такому позитивному настрою вторит статистика, которую ведет ФМБА России. Увеличиваясь от одной акции к другой, с 2023 года суммарное число доноров в головном офисе «Транснефти» превысило тысячу человек, причем треть из них – первичные.

    Виктор Лушников, ведущий специалист департамента физической защиты компании, – один из тех, кто, попробовав однажды, теперь старается не пропускать ни одного Дня донора в «Эволюции». «Как только узнал о такой возможности – сдать кровь прямо здесь, решил участвовать. Донация занимает совсем немного времени, не приносит вреда здоровью, только пользу. Тем более сейчас идет СВО, хочется помочь нашим ребятам».

    2000 шагов к добру

    В «копилке» «Транснефти» и ее подразделений были и особенно запоминающиеся мероприятия. Одно из них – Всероссийская волонтерская акция «Шаг к добру», организованная совместно со Службой крови в «Эволюции» в апреле 2023 года.  Она открыла целую череду событий с участием работников нефтепроводной отрасли по всей стране. Две тысячи человек из 14 российских регионов, где присутствует компания, стали донорами в рамках этой акции.

    К тому времени работники многих подразделений компании, будь то в Сибири или на Урале, дорогу до Службы крови своего города могли бы найти уже с закрытыми глазами. Например, директор филиала «Самарагипротрубопровод» Дмитрий Казиакбаров – он впервые стал донором в далеком 1996 году. А его коллега, специалист грунтовой лаборатории инженерно-геологического отдела тюменского филиала Татьяна Зайцева, – в 2003-м, и теперь она почетный донор, несмотря на страх, возникший поначалу: «Моя история донорства началась летом 2003 года. Однажды на станции переливания крови встретила знакомую, пришедшую сдать кровь для мамы, которой срочно требовалась операция. По весу ее не допустили к сдаче крови. Конечно же, я не смогла остаться равнодушной и предложила свою помощь, хотя очень боялась толстой иглы! Благодаря этому случаю преодолела свой страх и осознала, что могу спасти жизнь человеку, стала активным донором крови».

    Братья Щебляковы, Сергей и Федор, из Москаленского района Омской области, тоже регулярно посещают Центр крови, но участвуют и в донорских акциях в здравпункте поселка Москаленки – линейной производственно-диспетчерской станции АО «Транснефть – Западная Сибирь», где трудятся много лет. Сергей – слесарь по ремонту автомобилей; Федор – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

    Сергей (справа) и Федор Щебляковы много лет трудятся на ЛПДС «Москаленки», оба – доноры. Автор фото: Никита Кудрявцев

    Сергей (справа) и Федор Щебляковы много лет трудятся на ЛПДС «Москаленки», оба – доноры. Фото: Никита Кудрявцев

    «В донорство меня привела личная история времен студенчества. Я узнал об аварии, пострадавшим в которой требовалась кровь, и тогда впервые стал донором. Потом случилось несчастье в семье – болезнь и смерть от лейкемии крестного брата. С тех пор я считаю сдачу крови своим долгом, тем малым, что могу сделать для помощи людям», – делится Сергей Щебляков.

    Федор старше брата на 3 года и на станцию переливания крови пришел раньше, но по семейным обстоятельствам был вынужден сделать перерыв. Сергей форой воспользовался и нагрудный знак почетного донора получил еще в 2016 году. Сам он счет донациям не ведет. Но в Центре крови Омской области учтена каждая, и по данным центра, брат Сергея – Федор – буквально через пару донаций тоже получит почетное звание.

    «Я – простой российский донор»

    «…не почетный, не заслуженный. Обычный человек, который сдает кровь. Это моя волонтерская деятельность, – говорит ведущий экономист финансового отдела АО «Связьтранснефть» Виктория Подкорытова. И таких большинство – тех, кто не гонится за похвалой и званиями, а справки о кроводаче, которые дают дополнительные два дня отдыха в году, складирует в дальнем углу рабочей тумбочки.

    Всего в Службу крови обращаются ежегодно более 1,5 млн доноров по всей стране, причем 99% из более чем 3 млн донаций – безвозмездные. Кто-то приходит парами, кто-то – семьями, есть целые династии почетных доноров и те, кто вырос в семье врачей и с детства знал, почему сдавать кровь важно. Причины у всех разные, цель одна – отдать частичку себя другому, кому сейчас нужнее.

    Таисия Жирнова, главный экономист по финансовой работе финансово-бюджетного отдела «Транснефть – Логистики», донор тромбоцитов – ценных клеток крови. Благодаря тому, что кровь на тромбоциты можно сдавать гораздо чаще, чем цельную, – дважды в месяц, звание почетного донора Москвы и России было присвоено ей уже через 10 лет после первой донации. Всего их на счету у Таисии Николаевны 53, а еще через десяток лет цифра может удвоиться, потому что она твердо намерена продолжать начатое дело.

    «Я начала сдавать кровь в 2014 году, когда мы с ребенком попали в больницу. Тогда я воочию убедилась, скольким детям нужна помощь, и это стало главной мотивацией на пути к донорству, – рассказывает Таисия Николаевна. – Страха не было, единственная сложность – найти время, потому что сдавать кровь на тромбоциты можно только в медицинском учреждении. Вначале приходилось ждать отпуска, а сейчас это можно сделать в выходной день, поэтому ежемесячные донации стали неотъемлемой частью жизни».

    Число работников нефтепроводной компании, удостоенных звания «Почетный донор России», приближается к двумстам. Более сотни состоят в федеральном регистре доноров костного мозга.  АО «Транснефть – Балтика» и генеральный директор компании Владимир Радов отмечены благодарностями министра здравоохранения Новгородской области. В Самарской области в связи с 10-летием сотрудничества ФМБА и «Транснефть – Приволги» медалью учреждения награжден ее руководитель Дмитрий Бузлаев, благодарностью – специалист службы общественных коммуникаций Светлана Мальцева, еще 10 работников получили благодарности от Самарской областной станции переливания крови.

    База корпоративного донорства

    Корпоративное донорство в одном из старейших нефтяных регионов – Самарской области – развито на высоком уровне. «Костяк» составляют промышленные предприятия, в том числе компании топливно-энергетического комплекса.

    «Успех развития корпоративного донорства базируется на трех факторах, мы их называем "три кита", – рассказывает Наталья Зайцева, руководитель отдела по связям с общественностью Службы крови Самарской области, – помимо сотрудников, желающих стать донорами, это сильная организаторская команда и поддержка со стороны руководителя. Причем наличие последней – уже 90% успеха».

    «В «Транснефть – Дружбе», от Самары до Брянска, наши сотрудники знают: донорство может спасти чью-то жизнь, – рассказывает генеральный директор предприятия Роман Камозин. – Считаю, что личный пример руководства – это возможность показать, что в силах любого из нас подарить шанс на выздоровление тяжелобольным и раненым. Кроме того, по собственной инициативе доноров средства, которые выделяются в качестве материальной компенсации, тоже передаются на добрые дела: в помощь жителям новых территорий РФ, на поддержку бойцов СВО».

    В Нижегородской области – своя история успеха, связанная с  компанией и ее командой. Представители региональной Службы крови с 2018 года приезжают в подразделения «Транснефть – Верхней Волги», и об успешном старте донорских акций в компании помнят до сих пор. К проведению самой первой из них работники готовились очень тщательно: подготовили листовки, магниты, распечатали информационный плакат. Со временем оптимизировали обработку необходимых документов и сократили ожидание в очереди.

    В военные годы донорскую кровь перевозили даже на санях. Фото: из архива ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр крови им. Н. Я. Климовой»

    В военные годы донорскую кровь перевозили даже на санях. Фото: из архива ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр крови им. Н. Я. Климовой»

    Но главный талант был в другом: каждой донорской акции они научились придавать почти осязаемую торжественность. Даже у поваров выпечка получалась особая. Причем вкусно накормить старались не только доноров, но и врачей, которые уже в 7 утра прибывали на место и отказывались прерываться на отдых – для них угощение передавали в ланчбоксах.

    «Каждому донору в компании предоставили возможность пожертвовать полученную денежную компенсацию на питание, в размере 5% от прожиточного минимума, на благотворительность – их передавали на лечение детей. За 20 лет работы в Нижегородской области – единственный такой пример», – добавляет менеджер по связям с общественностью Нижегородского областного центра крови им. Н. Я. Климовой Елена Сидорова-Мелихова.

    «Кому нужна первая положительная?»

    Казалось бы, кто сейчас не знает о донорстве? Согласно результатам одного из последних опросов ВЦИОМ, опыт сдачи крови есть у четырех из десяти российских граждан, это порядка 40%. В то же время около половины россиян до сих пор находятся под влиянием мифов о донорстве: это больно, вредно, несет в себе риск заражения, занимает много времени… Кто-то скажет: «У меня первая положительная, кому она нужна, ее и так много». Но факт в том, что много крови не бывает.

    Словно ювелиры, работники Служб крови в оперативном режиме ведут подсчет, крови какой группы и резус-фактора сейчас требуется больше, а какой меньше. Для точечного пополнения запасов придуман специальный «донорский светофор» – с его помощью учреждения Службы крови сообщают на своих информационных ресурсах в интернете, какая именно кровь сейчас в дефиците. Ее обладатели приглашаются в медучреждение для сдачи – для них горит красный сигнал; если зеленый – нужно проявить терпение и дождаться вызова, этой крови пока достаточно.  Вопреки заблуждениям, чаще всего светофор горит красным как раз для доноров с самой распространенной группой крови.

    Корпоративное донорство помогает развеять мифы, одновременно оно становится «точкой входа» в пул социально ответственных граждан, волонтеров, спасителей, если хотите. Большинство первичных доноров, принявших участие в донорской акции на рабочем месте, впоследствии самостоятельно приходят в Службу крови.

    В 2008 году государство обратилось к бизнес-сообществу с инициативой поддержать донорское движение, и этот призыв был услышан. Число компаний, которые активно развивают массовое добровольное донорство, выросло более чем в 30 раз.

    На XVII Всероссийском форуме Службы крови в ноябре прошлого года руководитель ФМБА России Вероника Скворцова отметила «Транснефть», наряду с госкорпорациями «Ростех» и «Росатом», как лидера корпоративного донорства в стране. И сбавлять темп ни в коем случае нельзя – красный сигнал донорского светофора может загореться в любую минуту.

    Главное
    Экс-нардеп Украины рассказал об откатах Зеленского Макрону
    Китайский пятилетний план ударил по промышленности Европы
    В Польше выразили возмущение маршем нацистов во Львове
    Берлин объяснил конфликт Трампа и Мерца недоразумением
    Россия с большим отрывом заняла первое место среди импортеров грузинского вина
    Адвоката Карабанова арестовали по делу о крупном мошенничестве
    МГУ объявил о наборе студентов на факультет ИИ

    Решение Минфина удивило рубль

    Минфин впервые с лета прошлого года возобновляет покупку валюты и золота в резервы. Еще в начале года нефть Urals стоила 41 доллар, и бюджет худел на глазах. Теперь цена резко выросла и приносит сверхдоходы. Самое время пополнить резервы. На этой радостной ноте рубль начал укрепляться, однако ненадолго. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев устроил фарс из своего перемирия

    Украина обвинила Россию в якобы нарушении «режима тишины», о котором Владимир Зеленский заявил в одностороннем порядке в ответ на решение Москвы объявить перемирие 8 и 9 мая. При этом украинская армия сама не стала придерживаться режима прекращения огня: утром 6 мая нанесены удары по целому ряду российских регионов, устроены провокации по всей линии фронта. Что на самом деле скрывалось за идеей Зеленского? Подробности

    Перейти в раздел

    Новый российский БТР должен стать простым и дешевым

    Новый БТР создается в России – соответствующую инициативную разработку ведет «КамАЗ». Почему имеющиеся на вооружении бронетранспортеры БТР-82А нуждаются в замене, что не так с давним проектом К-16 «Бумеранг» – и какими качествами, с высокой вероятностью, будет обладать новая бронемашина? Подробности

    Перейти в раздел

    Попытка НАТО захватить кинематограф обречена на провал

    Секретариат НАТО озарила идея: привлечь профессиональных кинематографистов для антироссийской пропаганды. Сами кинематографисты такими попытками возмущены. Кино – это место, где НАТО точно не ждут, поэтому планы альянса посыпались на первой же линии обороны. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    • Европа урезает власть Зеленского

      После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    • Вашингтон заставил Германию скулить

      В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации