Код донора: корпоративный взгляд

Tекст: Ольга Нотина

Цель привлечения бизнес-сообщества к решению общенациональной задачи понятна – это тысячи потенциальных волонтеров и доноров.

Успеть до планерки

Сегодня сдать кровь можно, буквально не покидая рабочее место. У опытных доноров на заполнение необходимых бумаг и осмотр уходят считанные минуты – и вот сотрудник уже на донорской кушетке, а еще через четверть часа спешит на планерку с чувством выполненного долга. Процесс отлажен: мобильные бригады медиков из Службы крови способны быстро развернуть необходимую инфраструктуру. Все, что требуется от компании-инициатора, – это просторное вентилируемое помещение и, конечно, самое главное – достаточное число участников. Для донорства не нужны особые стерильные условия, поэтому создать мобильный пункт можно практически в любой организации.

Например, можно рассмотреть практику «Транснефти», подразделения которой рассредоточены от побережья Японского моря до западных границ России. Только за последние три года работники осуществили более 15,3 тысячи донаций. Это 7 тысяч литров крови при стандартной разовой дозе, равной 450 мл.

Традиционно акции по сдаче крови в подразделениях нефтепроводной монополии проходят в аппаратах управления и здравпунктах. Но почти за вековую историю донорства в нашей стране технический прогресс шагнул далеко вперед, вернее, поехал – автомобильным транспортом. И если в далекие военные годы кровь для пациентов приходилось перевозить даже на лошадях, то сейчас на дорогах России можно встретить высокотехнологичные и эргономичные мобильные комплексы, где все необходимое находится внутри. С весны по осень, до появления первого снега, медики принимают потенциальных доноров, не выходя из этой супермашины. Ресурсы работодателя при этом задействованы минимально, а количество вовлеченных сотрудников в сжатые сроки – на максимуме.

Фото: из архива АО «Транснефть – Сибирь»

«Эволюция» донорства

Не только кровь, но и ее компоненты – плазма, тромбоциты, эритроциты – нужны каждый день тысячам пациентов: для проведения операций, при тяжелых родах и ранениях, для лечения онкологических и гематологических заболеваний. Причем искусственной альтернативы им попросту не существует. Поэтому так важна системная работа с желающими сдавать кровь не от случая к случаю, а не менее двух-трех раз в год.

В 2024 году ПАО «Транснефть» и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России подписали соглашение о сотрудничестве, которое стало важным шагом в укреплении партнерских отношений между организациями. В башне «Эволюция» в «Москва-Сити», где располагается центральный офис компании, совместно с ФМБА России регулярно проводятся акции по сдаче крови. В этом году состоялись уже две: в феврале и апреле, последняя была приурочена к Национальному дню донора и собрала рекордное число участников – 170. Всего в апреле волонтерами нефтепроводной организации по всей стране было сдано более 350 литров крови и ее компонентов.

«Подобные мероприятия в компаниях – это всегда праздник добрых дел, и это хорошо видно по настрою доноров, которые приходят на донацию с радостью и огромным желанием помогать людям, – делится впечатлением заведующий отделом заготовки донорской крови и ее компонентов для выездной формы работы, врач-трансфузиолог Анастасия Бушнева, которая последние два года приезжает на все акции в «Эволюцию». – С организаторами Дня донора здесь всегда комфортно и приятно работать. С особым профессионализмом и вниманием к деталям сотрудники компании подходят к приезду выездной бригады, создавая уютную атмосферу и для своих коллег, и для работников Центра крови».

И такому позитивному настрою вторит статистика, которую ведет ФМБА России. Увеличиваясь от одной акции к другой, с 2023 года суммарное число доноров в головном офисе «Транснефти» превысило тысячу человек, причем треть из них – первичные.

Виктор Лушников, ведущий специалист департамента физической защиты компании, – один из тех, кто, попробовав однажды, теперь старается не пропускать ни одного Дня донора в «Эволюции». «Как только узнал о такой возможности – сдать кровь прямо здесь, решил участвовать. Донация занимает совсем немного времени, не приносит вреда здоровью, только пользу. Тем более сейчас идет СВО, хочется помочь нашим ребятам».

2000 шагов к добру

В «копилке» «Транснефти» и ее подразделений были и особенно запоминающиеся мероприятия. Одно из них – Всероссийская волонтерская акция «Шаг к добру», организованная совместно со Службой крови в «Эволюции» в апреле 2023 года. Она открыла целую череду событий с участием работников нефтепроводной отрасли по всей стране. Две тысячи человек из 14 российских регионов, где присутствует компания, стали донорами в рамках этой акции.

К тому времени работники многих подразделений компании, будь то в Сибири или на Урале, дорогу до Службы крови своего города могли бы найти уже с закрытыми глазами. Например, директор филиала «Самарагипротрубопровод» Дмитрий Казиакбаров – он впервые стал донором в далеком 1996 году. А его коллега, специалист грунтовой лаборатории инженерно-геологического отдела тюменского филиала Татьяна Зайцева, – в 2003-м, и теперь она почетный донор, несмотря на страх, возникший поначалу: «Моя история донорства началась летом 2003 года. Однажды на станции переливания крови встретила знакомую, пришедшую сдать кровь для мамы, которой срочно требовалась операция. По весу ее не допустили к сдаче крови. Конечно же, я не смогла остаться равнодушной и предложила свою помощь, хотя очень боялась толстой иглы! Благодаря этому случаю преодолела свой страх и осознала, что могу спасти жизнь человеку, стала активным донором крови».

Братья Щебляковы, Сергей и Федор, из Москаленского района Омской области, тоже регулярно посещают Центр крови, но участвуют и в донорских акциях в здравпункте поселка Москаленки – линейной производственно-диспетчерской станции АО «Транснефть – Западная Сибирь», где трудятся много лет. Сергей – слесарь по ремонту автомобилей; Федор – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Сергей (справа) и Федор Щебляковы много лет трудятся на ЛПДС «Москаленки», оба – доноры. Фото: Никита Кудрявцев

«В донорство меня привела личная история времен студенчества. Я узнал об аварии, пострадавшим в которой требовалась кровь, и тогда впервые стал донором. Потом случилось несчастье в семье – болезнь и смерть от лейкемии крестного брата. С тех пор я считаю сдачу крови своим долгом, тем малым, что могу сделать для помощи людям», – делится Сергей Щебляков.

Федор старше брата на 3 года и на станцию переливания крови пришел раньше, но по семейным обстоятельствам был вынужден сделать перерыв. Сергей форой воспользовался и нагрудный знак почетного донора получил еще в 2016 году. Сам он счет донациям не ведет. Но в Центре крови Омской области учтена каждая, и по данным центра, брат Сергея – Федор – буквально через пару донаций тоже получит почетное звание.

«Я – простой российский донор»

«…не почетный, не заслуженный. Обычный человек, который сдает кровь. Это моя волонтерская деятельность, – говорит ведущий экономист финансового отдела АО «Связьтранснефть» Виктория Подкорытова. И таких большинство – тех, кто не гонится за похвалой и званиями, а справки о кроводаче, которые дают дополнительные два дня отдыха в году, складирует в дальнем углу рабочей тумбочки.

Всего в Службу крови обращаются ежегодно более 1,5 млн доноров по всей стране, причем 99% из более чем 3 млн донаций – безвозмездные. Кто-то приходит парами, кто-то – семьями, есть целые династии почетных доноров и те, кто вырос в семье врачей и с детства знал, почему сдавать кровь важно. Причины у всех разные, цель одна – отдать частичку себя другому, кому сейчас нужнее.

Таисия Жирнова, главный экономист по финансовой работе финансово-бюджетного отдела «Транснефть – Логистики», донор тромбоцитов – ценных клеток крови. Благодаря тому, что кровь на тромбоциты можно сдавать гораздо чаще, чем цельную, – дважды в месяц, звание почетного донора Москвы и России было присвоено ей уже через 10 лет после первой донации. Всего их на счету у Таисии Николаевны 53, а еще через десяток лет цифра может удвоиться, потому что она твердо намерена продолжать начатое дело.

«Я начала сдавать кровь в 2014 году, когда мы с ребенком попали в больницу. Тогда я воочию убедилась, скольким детям нужна помощь, и это стало главной мотивацией на пути к донорству, – рассказывает Таисия Николаевна. – Страха не было, единственная сложность – найти время, потому что сдавать кровь на тромбоциты можно только в медицинском учреждении. Вначале приходилось ждать отпуска, а сейчас это можно сделать в выходной день, поэтому ежемесячные донации стали неотъемлемой частью жизни».

Число работников нефтепроводной компании, удостоенных звания «Почетный донор России», приближается к двумстам. Более сотни состоят в федеральном регистре доноров костного мозга. АО «Транснефть – Балтика» и генеральный директор компании Владимир Радов отмечены благодарностями министра здравоохранения Новгородской области. В Самарской области в связи с 10-летием сотрудничества ФМБА и «Транснефть – Приволги» медалью учреждения награжден ее руководитель Дмитрий Бузлаев, благодарностью – специалист службы общественных коммуникаций Светлана Мальцева, еще 10 работников получили благодарности от Самарской областной станции переливания крови.

База корпоративного донорства

Корпоративное донорство в одном из старейших нефтяных регионов – Самарской области – развито на высоком уровне. «Костяк» составляют промышленные предприятия, в том числе компании топливно-энергетического комплекса.

«Успех развития корпоративного донорства базируется на трех факторах, мы их называем "три кита", – рассказывает Наталья Зайцева, руководитель отдела по связям с общественностью Службы крови Самарской области, – помимо сотрудников, желающих стать донорами, это сильная организаторская команда и поддержка со стороны руководителя. Причем наличие последней – уже 90% успеха».

«В «Транснефть – Дружбе», от Самары до Брянска, наши сотрудники знают: донорство может спасти чью-то жизнь, – рассказывает генеральный директор предприятия Роман Камозин. – Считаю, что личный пример руководства – это возможность показать, что в силах любого из нас подарить шанс на выздоровление тяжелобольным и раненым. Кроме того, по собственной инициативе доноров средства, которые выделяются в качестве материальной компенсации, тоже передаются на добрые дела: в помощь жителям новых территорий РФ, на поддержку бойцов СВО».

В Нижегородской области – своя история успеха, связанная с компанией и ее командой. Представители региональной Службы крови с 2018 года приезжают в подразделения «Транснефть – Верхней Волги», и об успешном старте донорских акций в компании помнят до сих пор. К проведению самой первой из них работники готовились очень тщательно: подготовили листовки, магниты, распечатали информационный плакат. Со временем оптимизировали обработку необходимых документов и сократили ожидание в очереди.

В военные годы донорскую кровь перевозили даже на санях. Фото: из архива ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр крови им. Н. Я. Климовой»

Но главный талант был в другом: каждой донорской акции они научились придавать почти осязаемую торжественность. Даже у поваров выпечка получалась особая. Причем вкусно накормить старались не только доноров, но и врачей, которые уже в 7 утра прибывали на место и отказывались прерываться на отдых – для них угощение передавали в ланчбоксах.

«Каждому донору в компании предоставили возможность пожертвовать полученную денежную компенсацию на питание, в размере 5% от прожиточного минимума, на благотворительность – их передавали на лечение детей. За 20 лет работы в Нижегородской области – единственный такой пример», – добавляет менеджер по связям с общественностью Нижегородского областного центра крови им. Н. Я. Климовой Елена Сидорова-Мелихова.

«Кому нужна первая положительная?»

Казалось бы, кто сейчас не знает о донорстве? Согласно результатам одного из последних опросов ВЦИОМ, опыт сдачи крови есть у четырех из десяти российских граждан, это порядка 40%. В то же время около половины россиян до сих пор находятся под влиянием мифов о донорстве: это больно, вредно, несет в себе риск заражения, занимает много времени… Кто-то скажет: «У меня первая положительная, кому она нужна, ее и так много». Но факт в том, что много крови не бывает.

Словно ювелиры, работники Служб крови в оперативном режиме ведут подсчет, крови какой группы и резус-фактора сейчас требуется больше, а какой меньше. Для точечного пополнения запасов придуман специальный «донорский светофор» – с его помощью учреждения Службы крови сообщают на своих информационных ресурсах в интернете, какая именно кровь сейчас в дефиците. Ее обладатели приглашаются в медучреждение для сдачи – для них горит красный сигнал; если зеленый – нужно проявить терпение и дождаться вызова, этой крови пока достаточно. Вопреки заблуждениям, чаще всего светофор горит красным как раз для доноров с самой распространенной группой крови.

Корпоративное донорство помогает развеять мифы, одновременно оно становится «точкой входа» в пул социально ответственных граждан, волонтеров, спасителей, если хотите. Большинство первичных доноров, принявших участие в донорской акции на рабочем месте, впоследствии самостоятельно приходят в Службу крови.

В 2008 году государство обратилось к бизнес-сообществу с инициативой поддержать донорское движение, и этот призыв был услышан. Число компаний, которые активно развивают массовое добровольное донорство, выросло более чем в 30 раз.

На XVII Всероссийском форуме Службы крови в ноябре прошлого года руководитель ФМБА России Вероника Скворцова отметила «Транснефть», наряду с госкорпорациями «Ростех» и «Росатом», как лидера корпоративного донорства в стране. И сбавлять темп ни в коем случае нельзя – красный сигнал донорского светофора может загореться в любую минуту.