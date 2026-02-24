  • Новость часаВоенный эксперт назвал цели атаки смертника на патруль полиции в Москве
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Россия долго терпела, пока не ударила

    Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское.

    13 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Наш главный бренд «Русский солдат» знают во всем мире

    23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.

    18 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Мы всех простим после победы

    «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». То есть, если мы не простим, то и нас не помилуют на Страшном суде. А как жить по этим заветам в 2026 году? Как жить-то? Но мы сможем.

    41 комментарий
    24 февраля 2026, 14:58 • Тенденции

    Патриоты под прицелом. России предстоит защитить победу в СВО

    Патриоты под прицелом. России предстоит защитить победу в СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Семен Николаев

    Есть мысли, которые надо повторять снова и снова – а потом еще и еще. Владимир Путин, декабрь 2021 года: «Хочу напомнить то, о чём говорили наши оппоненты на протяжении веков: Россию нельзя победить, её можно только развалить изнутри, – что благополучно было сделано в период Первой мировой войны, точнее, по её результатам, и в 1990-е годы, когда разваливали Советский Союз».

    Конец зимы 2026 года – пограничный период современной мировой истории. Владимир Зеленский и европейские лидеры давно перестали рассуждать о грядущем «стратегическом поражении России» и о «победе Украины», а вместо этого разглагольствуют о том, что такой «добрый» и «хороший» Киев готов пойти на «честный и справедливый компромисс», а Москва почему-то не готова. Такая позиция – отражение реалий, общего расклада сил и положения дел на театре военных действий. Но наряду с вынужденным и неохотным признанием реалий у Зеленского и Европы по-прежнему наличествует желание эти реалии изменить – любыми способами, любыми методами, любыми рычагами.

    Этих «любых рычагов» у противников России сейчас осталось не так много. Но «осталось не так много» не равнозначно «не осталось совсем». В распоряжении той части Запада, которая по-прежнему не хочет учитывать интересы нашей страны, остались инструменты психологической войны. А это то оружие (думал поставить здесь кавычки, но потом понял, что они совершенно неуместны), значимость которого ни в коем случае нельзя недооценивать.

    В опубликованной еще в 1962 году книге «Пропаганда: формирование взглядов людей» французский философ и социолог Жак Эллюль написал помимо прочего: «Пропагандист имеет дело с иностранным противником, моральный дух которого он стремится разрушить психологическими средствами – так чтобы противник начал сомневаться в обоснованности своих убеждений и действий». Казалось бы, в этой цитате нет ровным счетом ничего нового. То, что шесть с лишним десятилетий назад сформулировал Эллюль, каждый из нас знает если не на логическом, то уж точно на эмоциональном и инстинктивном уровне.

    Но какое же это коварное и лукавое понятие – «казалось бы»! Вот еще оно допущение из разряда этих «казалось бы»: инструменты психологической войны Киева и Европы нацелены в первую очередь на ту часть российского общества, которая стоит не на патриотических позициях. Ошибка, ошибка и еще раз ошибка – или, как минимум, взгляд из позавчерашнего дня. Отличительная особенность современного российского общества – исключительно высокий уровень консолидации. Консолидации вокруг идеи победы нашей страны в СВО, консолидации на патриотических позициях.

    Влияние и даже наличие антипатриотических сил внутри нашей страны носят сейчас характер статистической погрешности. Этот отрадный факт безусловно является поводом для гордости. Но еще это повод откровенно признать: инструменты психологической войны Киева и Запада настроены сейчас в первую, во вторую и в третью очередь на российских патриотов – на тех, кто любит свою страну. На тех, кто «болеет» за свою страну. На тех, кто искренне и страстно желает ей победы.

    Объясню на конкретном примере, как это работает на практике. Несколько недель тому назад руководство страны приняло решение удовлетворить просьбу Дональда Трампа о кратком энергетическом перемирии с Украиной. Сразу после этого началось то, о чем многие раздувавшие тогда панические настроения патриотические лидеры общественного мнения «застенчиво» предпочитают сейчас не воспоминать. И причины этой внезапной «застенчивости» лежат на поверхности.

    Эмоционально заряженные предупреждения о «договорняке», крики в стиле «все пропало!» – с того момента, когда все это произносилось и писалось совершенно всерьез, минуло лишь считанное количество дней. Но та паника уже выглядит смешно и наивно. Краткое энергетическое перемирие позволило России добиться ощутимых тактических политических выгод, но при этом никак не повлияло на общий темп СВО. Спрашивается: зачем было разводить панику? И кто от этой паники получил политические дивиденды? Простите за самоповтор, но ответ, как мне представляется, снова лежит на поверхности.

    Потеряв надежду одолеть Россию в ходе лобового военного и экономического столкновения, противники нашей страны поменяли тактику. Ставка сейчас делается на провоцирование раскола в среде российских патриотов. Нас хотят натравить друг на друга и таким образом отнять у нас нашу победу. Ясно, что допустить этого нельзя ни в коем случае. А еще ясно, как именно должен вести себя настоящий российский патриот в современной реальности.

    Правило первое – абсолютное доверие высшему руководству страны в лице Владимира Путина. Путин – лидер, который начал СВО. Лидер, который рассматривает достижение Россией победы в СВО как свою историческую миссию. Лидер, который обладает максимальным объемом информации и лучше всех других может судить об истинных критериях победы.

    Правило второе – честное признание сложности объективной реальности. Победа в современной войне – это не прямая линия от точки А до точки Б. Чтобы победить, надо уметь маневрировать, делать нестандартные ходы, смысл которых на их первом этапе далеко не всегда понятен тем, кто не посвящены в стратегический замысел Верховного главнокомандующего.

    Есть известный афоризм о том, что «поражение всегда сирота, а у победы всегда тысяча отцов». Но, как мы знаем, отец может быть только один. Что бы там не говорили Зеленский, Трамп и европейские лидеры, Россия уверенно идет к своей победе – победе, которой надо гордится и которую надо всячески защищать. 

    •
    •

