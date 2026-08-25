Кандидатом в президенты Франции от русофобов стал внук разведчика СССР

Tекст: Валерия Вербинина

До недавнего времени 46-летний евродепутат и лидер партии «Общественное место» Рафаэль Глюксманн отказывался отвечать на вопрос, собирается ли он выставлять свою кандидатуру на президентских выборах, которые пройдут весной 2027 года. Но в вечерней программе канала TF1 он все же наконец-то прояснил свою позицию: если победит в октябре на праймериз левоцентристов (социалистов и его собственной партии), будет претендовать и на Елисейский дворец.

«Я баллотируюсь, чтобы возродить Францию, потому что, знаете, у всех нас ком в горле, когда мы смотрим на то, во что превращается наша страна и во что она может превратиться в ближайшие месяцы», – заявил он, пообещав победить.

Детали своей программы новоиспеченный кандидат обещает раскрыть позже, в ходе встреч с избирателями. Но если ознакомиться с его книгой, которая вышла в мае, и прежними заявлениями, многое становится понятно уже сейчас.

Прежде всего он известен как идейный последовательный критик России, которую обвиняет во всех смертных грехах. О русофобии Глюксманна газета ВЗГЛЯД писала здесь. Апрельский прогноз о том, что именно он станет фаворитом левоцентристов, начинает сбываться.

Жаль, но мы никогда не узнаем, как отреагировал бы на антироссийскую деятельность Рафаэля Глюксманна его дед, Рубен Глюксманн – агент советской разведки и, очевидно, храбрый человек, так как, несмотря на еврейское происхождение, работал в Германии и до, и после прихода нацистов к власти.

Только в 1935-м, узнав, что на его след вышло гестапо, Глюксманн вместе со своей семьей бежал во Францию, где помогал переправлять оружие для испанских республиканцев, которых поддерживала Москва. Вторая мировая война застала его уже в Лондоне, где он был арестован в 1940 году по подозрению в шпионаже. Его должны были интернировать в Канаду, но корабль, на котором он оказался, был 2 июля 1940 года потоплен немцами, и Глюксманн погиб.

Его сын Андре Глюксманн, родившийся в 1937-м, стал по-своему легендарным философом, а легендарен был, прежде всего, своей ненавистью к России. Дошло до того, что он работал на дудаевско-басаевскую Чечню непосредственно из Грозного.

Сын Андре Рафаэль – это уже третье поколение. Четвертое растет от его брака (не расторгнутого, но отжившего; любовницу Глюксманна – ведущую канала France 2 Леа Саламе – знает вся страна) с Экой Згуладзе, видным политиком Грузии во времена Михаила Саакашвили и Украины в президентство Петра Порошенко.

То есть борьба с Россией – это у них семейное. Эдакий глюк французской политической системы.

Французов больше интересуют их внутренние проблемы и голосовать они будут, основываясь на тех методах решения, которые предложат кандидаты. По поводу пенсий Глюксманн высказывался в том духе, что некоторым придется работать дольше, чтобы сбалансировать систему. По вопросу миграции выступал за «реалистичное» регулирование. Не называя конкретных цифр, предлагал значительно увеличить инвестиции в школьное образование, оборону, реиндустриализацию и «зеленый переход». Но одновременно намеревался каким-то образом уменьшить долг страны и «перекосы» местных бюджетов.

Возможно, мы чего-то не знаем о Глюксманне, и у него припасена волшебная палочка, которой достаточно взмахнуть, чтобы сбылись самые смелые желания.

Зато известно, что команда Глюксмана требует от социалистов некую «хартию ценностей», которая должна исключать «любую форму соглашения» с «Непокоренной Францией», то есть ультралевой и лояльной к России партией, возглавляемой Жан-Люком Меланшоном.

Причины такого антагонизма, похоже, не только политические, но и личные: несколько месяцев назад Меланшон оговорился, исказив фамилию Глюксманна. Тот воспользовался этим как поводом обвинить оппонента в антисемитизме и заявил, что лидер «Непокоренной Франции» «сам себя исключил из рядов левых» таким поступком. Хотя Меланшон потом извинился, Глюксманн продолжил свою войну, обозвав его «смесью смутьяна и клоуна» и «Жан-Мари Ле Пеном нашего времени» (а такого титула известный антифашист и защитник мигрантов явно не заслужил).

Судя по всему, Глюксманн намерен от всех союзников требовать нечто вроде присяги, чтобы они ни под каким соусом не имели дел с Меланшоном и его партией, что учитывая политический вес последнего, вряд ли является разумным решением.

Уже поэтому (но не только поэтому) далеко не все социалисты в восторге от кандидатуры Глюксманна, но неназванный источник уверенно заявил Franceinfo, что последнему это не помешает стать победителем праймериз.

Примечательно, что Глюксманн окружил себя бывшими макронистами левых взглядов, включая экс-советницу президента Маргариту Казнев, которая и разрабатывает детали предвыборной программы.

Бывший кандидат в президенты от экологистов Янник Жадо уже объявил о своей поддержке Глюксманна в самых восторженных выражениях: «Я убежден, что он самый подходящий кандидат для того, чтобы комплексно ответить на запросы социальной справедливости, зеленого императива, демократии и европейского пути, и

я убежден, что он может выиграть эти президентские выборы».

Однако даже в родной партии Жадо не все разделяют его восторги по поводу Глюксманна и рассматривают возможность выдвинуть своего председателя Марин Тонделье, которая не имеет никаких шансов, либо поддержать Меланшона, который пока считается самым популярным левым политиком.

Фамилия Глюксманна тоже присутствует в опросах общественного мнения примерно с начала года. Как правило, количество желающих проголосовать за него в первом туре варьировалось в промежутке от 8 до 12%. В июльском опросе Elabe в разных вариантах давал ему от 8,5 до 11% голосов, Ifop – от 9 до 12%, Toluna Harris Interactive – от 10 до 11%.

Не так много, но французские политики знают, что рейтинги – дело наживное. Некоторые полагают, что Глюксманн каким-то образом сумеет сократить отставание от лидера – Марин Ле Пен из «Национального объединения».

Как выразился анонимный тяжеловес из Социалистической партии: «Нужно, чтобы в конце ноября – начале декабря можно было сказать себе, что это хороший кандидат и что мы сделали правильный выбор».

Не известно, получит ли он в итоге хотя бы 15% поддержки, как его заклятый враг Меланшон. Зато заранее понятно, что советский разведчик заслуживал другого внука, но что выросло, то выросло.