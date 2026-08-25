Кандидатом в президенты Франции от русофобов стал внук разведчика СССР

  • Новость часаНа приземлившемся во Внуково самолете в Москву прибыл директор ЦРУ Рэтклифф
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Кобяков: Вторжение ВСУ в Россию было запланировано на 8 марта 2022 года
    Западные танки на Украине собирают паутину в лесах
    Эксперты: Запад пытается выдать убийства мирных россиян за «нормальность»
    В ДНР ликвидировали готовившего провокацию на ЗАЭС полковника ВСУ
    Лихачев: Москва и Каир обсуждают строительство еще двух блоков на АЭС «Эд-Дабаа»
    Появились кадры приземления американского военного самолета во Внуково
    В Ивано-Франковской области на западе Украины прогремели сильные взрывы
    Синоптики спрогнозировали заморозки в шести российских регионах
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо Канье Уэста лучше позвать артиста из Северной Кореи

    Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.

    8 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Американские феминистки окончательно сошли с ума

    Чтобы давить на судей и защитить чудовище Клэнси, убившую троих своих детей, американские феминистки начали записывать видосики, где пытают собственных детей. Вы все правильно прочитали. Они. Пытают. Собственных. Детей.

    15 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Чем грозит отказ от концепции оберегаемой войны

    Параноидальный мир, в котором не понятно, война все еще идет или уже закончилась, и где самые грубые перегибы оправдываются военными действиями и требованиями безопасности – не самый дружелюбный мир. Поэтому Россия так бережет концепцию «оберегаемой войны». Именно это сегодня и является цивилизованностью.

    29 комментариев
    25 августа 2026, 17:35 • В мире

    Кандидатом в президенты Франции от русофобов стал внук разведчика СССР

    Кандидатом в президенты Франции от русофобов стал внук разведчика СССР
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Вербинина

    Президентская гонка во Франции пополнилась еще одним перспективным кандидатом. Левоцентрист Рафаэль Глюксманн – сын эксцентричного философа, внук советского разведчика и муж гражданки Украины. На его фоне даже действующий президент Эммануэль Макрон может показаться пророссийским политиком.

    До недавнего времени 46-летний евродепутат и лидер партии «Общественное место» Рафаэль Глюксманн отказывался отвечать на вопрос, собирается ли он выставлять свою кандидатуру на президентских выборах, которые пройдут весной 2027 года. Но в вечерней программе канала TF1 он все же наконец-то прояснил свою позицию: если победит в октябре на праймериз левоцентристов (социалистов и его собственной партии), будет претендовать и на Елисейский дворец.

    «Я баллотируюсь, чтобы возродить Францию, потому что, знаете, у всех нас ком в горле, когда мы смотрим на то, во что превращается наша страна и во что она может превратиться в ближайшие месяцы», – заявил он, пообещав победить.

    Детали своей программы новоиспеченный кандидат обещает раскрыть позже, в ходе встреч с избирателями. Но если ознакомиться с его книгой, которая вышла в мае, и прежними заявлениями, многое становится понятно уже сейчас.

    Прежде всего он известен как идейный последовательный критик России, которую обвиняет во всех смертных грехах. О русофобии Глюксманна газета ВЗГЛЯД писала здесь. Апрельский прогноз о том, что именно он станет фаворитом левоцентристов, начинает сбываться.

    Жаль, но мы никогда не узнаем, как отреагировал бы на антироссийскую деятельность Рафаэля Глюксманна его дед, Рубен Глюксманн – агент советской разведки и, очевидно, храбрый человек, так как, несмотря на еврейское происхождение, работал в Германии и до, и после прихода нацистов к власти.

    Только в 1935-м, узнав, что на его след вышло гестапо, Глюксманн вместе со своей семьей бежал во Францию, где помогал переправлять оружие для испанских республиканцев, которых поддерживала Москва. Вторая мировая война застала его уже в Лондоне, где он был арестован в 1940 году по подозрению в шпионаже. Его должны были интернировать в Канаду, но корабль, на котором он оказался, был 2 июля 1940 года потоплен немцами, и Глюксманн погиб.

    Его сын Андре Глюксманн, родившийся в 1937-м, стал по-своему легендарным философом, а легендарен был, прежде всего, своей ненавистью к России. Дошло до того, что он работал на дудаевско-басаевскую Чечню непосредственно из Грозного.

    Сын Андре Рафаэль – это уже третье поколение. Четвертое растет от его брака (не расторгнутого, но отжившего; любовницу Глюксманна – ведущую канала France 2 Леа Саламе – знает вся страна) с Экой Згуладзе, видным политиком Грузии во времена Михаила Саакашвили и Украины в президентство Петра Порошенко.

    То есть борьба с Россией – это у них семейное. Эдакий глюк французской политической системы.

    Французов больше интересуют их внутренние проблемы и голосовать они будут, основываясь на тех методах решения, которые предложат кандидаты. По поводу пенсий Глюксманн высказывался в том духе, что некоторым придется работать дольше, чтобы сбалансировать систему. По вопросу миграции выступал за «реалистичное» регулирование. Не называя конкретных цифр, предлагал значительно увеличить инвестиции в школьное образование, оборону, реиндустриализацию и «зеленый переход». Но одновременно намеревался каким-то образом уменьшить долг страны и «перекосы» местных бюджетов.

    Возможно, мы чего-то не знаем о Глюксманне, и у него припасена волшебная палочка, которой достаточно взмахнуть, чтобы сбылись самые смелые желания.

    Зато известно, что команда Глюксмана требует от социалистов некую «хартию ценностей», которая должна исключать «любую форму соглашения» с «Непокоренной Францией», то есть ультралевой и лояльной к России партией, возглавляемой Жан-Люком Меланшоном.

    Причины такого антагонизма, похоже, не только политические, но и личные: несколько месяцев назад Меланшон оговорился, исказив фамилию Глюксманна. Тот воспользовался этим как поводом обвинить оппонента в антисемитизме и заявил, что лидер «Непокоренной Франции» «сам себя исключил из рядов левых» таким поступком. Хотя Меланшон потом извинился, Глюксманн продолжил свою войну, обозвав его «смесью смутьяна и клоуна» и «Жан-Мари Ле Пеном нашего времени» (а такого титула известный антифашист и защитник мигрантов явно не заслужил).

    Судя по всему, Глюксманн намерен от всех союзников требовать нечто вроде присяги, чтобы они ни под каким соусом не имели дел с Меланшоном и его партией, что учитывая политический вес последнего, вряд ли является разумным решением.

    Уже поэтому (но не только поэтому) далеко не все социалисты в восторге от кандидатуры Глюксманна, но неназванный источник уверенно заявил Franceinfo, что последнему это не помешает стать победителем праймериз.

    Примечательно, что Глюксманн окружил себя бывшими макронистами левых взглядов, включая экс-советницу президента Маргариту Казнев, которая и разрабатывает детали предвыборной программы.

    Бывший кандидат в президенты от экологистов Янник Жадо уже объявил о своей поддержке Глюксманна в самых восторженных выражениях: «Я убежден, что он самый подходящий кандидат для того, чтобы комплексно ответить на запросы социальной справедливости, зеленого императива, демократии и европейского пути, и

    я убежден, что он может выиграть эти президентские выборы».

    Однако даже в родной партии Жадо не все разделяют его восторги по поводу Глюксманна и рассматривают возможность выдвинуть своего председателя Марин Тонделье, которая не имеет никаких шансов, либо поддержать Меланшона, который пока считается самым популярным левым политиком.

    Фамилия Глюксманна тоже присутствует в опросах общественного мнения примерно с начала года. Как правило, количество желающих проголосовать за него в первом туре варьировалось в промежутке от 8 до 12%. В июльском опросе Elabe в разных вариантах давал ему от 8,5 до 11% голосов, Ifop – от 9 до 12%, Toluna Harris Interactive – от 10 до 11%.

    Не так много, но французские политики знают, что рейтинги – дело наживное. Некоторые полагают, что Глюксманн каким-то образом сумеет сократить отставание от лидера – Марин Ле Пен из «Национального объединения».

    Как выразился анонимный тяжеловес из Социалистической партии: «Нужно, чтобы в конце ноября – начале декабря можно было сказать себе, что это хороший кандидат и что мы сделали правильный выбор».

    Не известно, получит ли он в итоге хотя бы 15% поддержки, как его заклятый враг Меланшон. Зато заранее понятно, что советский разведчик заслуживал другого внука, но что выросло, то выросло.

    Главное
    ЕК отказалась финансировать закупку американских систем Patriot для Киева
    Минобороны показало кадры поражения места запуска ракеты ВСУ «Фламинго»
    Пашинян обвинил оппозицию в попытке привлечь в Армению миротворцев ОДКБ
    Минобороны Белоруссии сообщило о проведении учений на российском полигоне
    Диверсанты перерезали кабели на железной дороге в Германии
    Организаторы опровергли перенос концерта Канье Уэста в Москву
    Михаила Боярского оштрафовали за неоплаченную парковку в Петербурге

    Армения выгоняет российский бизнес по-дружески

    Руководство Армении пытается заставить Россию отказаться от управления армянскими железными дорогами раньше срока в договоре на 12 лет. Чем помешали российские управляющие, которые спасли и сохранили Южно-Кавказскую железную дорогу? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина дронами затягивает Европу в войну

    На фоне системных ударов ВС России по предприятиям украинского ВПК Киев стремится рассредоточить производство БПЛА, вынося его за пределы страны. Так эксперты объясняют соглашения Украины с Норвегией и Финляндией о сотрудничестве в сфере дронов. При этом, по оценкам аналитиков, вовлеченность европейских стран в поддержку киевских властей фактически усиливает их роль в конфликте. Подробности

    Перейти в раздел

    Главную цитадель ВСУ в Донбассе ждет атака с четырех сторон

    Армия России освободила Зеленое и вплотную подошла к Дружковке. Это «южные ворота» Славянско-Краматорской агломерации – главной «крепости» Украины в Донбассе и последней из по-настоящему больших. Операция по взятию этой «цитадели» обещает начаться уже скоро, свидетельство чему – многочисленные успехи российских войск. Подробности

    Перейти в раздел

    У Зеленского резко закончились деньги на самое необходимое

    Владимир Зеленский опять требует у Европы денег. Уже не мелочась: 30 млрд долларов за раз и быстро. В противном случае война будет проиграна, потому что закончились средства на самое необходимое – армию. Это произошло как из-за действий России, так и из-за ошибок самого Зеленского. Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Альтернатива для Германии» покусилась на основы

      В преддверии сентябрьских выборов в парламенты трех земель ФРГ руководство партии «Альтернатива для Германии» пообещало вывести страну из Шенгенской зоны. Это беспрецедентное для Германии предложение и серьезный козырь, но применять его рискованно.

    • Британия подарила Украине на ДР ценный секрет

      Украина отмечает день независимости, хотя независимой страной так и не стала: живет в долг и готовится к худшему. Чтобы приободрить ее, Киев посетил новый британский премьер Энди Бернем и привез подарок – технологии для производства ракет. Что теперь будет?

    • Как держаться в седле и по жизни

      Ветеран СВО Эльмир Валеев после ранения и ампутации освоил конную езду и следж-хоккей. Он точно знает, как сохранять веру в себя.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Кефир: польза и вред для организма, можно ли пить на ночь и кому нельзя

      Кефир – один из самых популярных кисломолочных продуктов в России: он содержит молочный белок, кальций, фосфор, витамины группы B и живые микроорганизмы, а ферментированные продукты, включая кефир и натуральный йогурт, могут поддерживать разнообразие кишечной микробиоты. Но кефир подходит не всем: он может вызывать дискомфорт при лактазной недостаточности, обострении заболеваний ЖКТ, индивидуальной непереносимости и при употреблении слишком поздно или в большом количестве. Рассказываем, чем полезен кефир, кому он может навредить, можно ли пить кефир на ночь, сколько кефира допустимо в день и как выбрать качественный продукт по рекомендациям Роскачества.

    • Открытки с Днем учителя 2026: красивые картинки бесплатно и поздравления

      В понедельник, 5 октября 2026 года, в России отметят День учителя – профессиональный праздник педагогов, наставников, преподавателей и работников сферы образования. В этот день школьники, родители и выпускники поздравляют учителей цветами, открытками, добрыми словами и небольшими подарками. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые открытки, картинки и поздравления с Днем учителя 2026, которые можно бесплатно скачать, отправить в мессенджере или использовать для подписи к подарку.

    • Сколько калорий сжигается при ходьбе: расход по весу, шаги, скорость и как тратить больше

      Ходьба помогает расходовать калории, поддерживать сердечно-сосудистую систему и повышать ежедневную активность без спортзала. Сколько калорий сжигается при ходьбе, зависит от веса человека, скорости, времени прогулки, рельефа, длины шага и уровня подготовки: за час спокойной ходьбы можно потратить около 180–300 ккал, при быстрой ходьбе – примерно 270–450 ккал, а ходьба в гору или по лестнице увеличивает расход энергии еще сильнее. Рассказываем, сколько калорий сжигается за 30 минут, час и 10 тысяч шагов, какие мышцы работают при ходьбе, как увеличить расход калорий и кому нужно быть осторожнее с интенсивной нагрузкой.

    Перейти в раздел

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации