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    21 июля 2024, 10:00 • В мире

    Париж вступает в Олимпиаду чистками и скандалами

    Париж вступает в Олимпиаду чистками и скандалами
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Вербинина

    Подготовка к предстоящей на следующей неделе в Париже Олимпиаде превратилась в «социальную чистку», а сама ее церемония открытия и вовсе может быть сорвана по причине «постыдных условий труда». Зачем французские чиновники вынуждены лично купаться в Сене и почему парижская Олимпиада не может обойтись без иностранной полиции?

    Париж готовится к Олимпийским играм – событию, которое здесь давно ждали и которое, как предполагают, вызовет экономический рост, всплеск туризма и вообще поднимет престиж страны на небывалую высоту. Однако всякий праздник – это не только радость для гостей, но и необходимость решать некоторые проблемы для тех, кто его устраивает.

    И эти проблемы порой таковы, что даже вызывают спекуляции об угрозе срыва церемонии открытия Олимпиады. Внезапно выяснилось, что артисты, которые должны участвовать в церемонии, уведомили организаторов о возможности забастовки из-за «постыдных условий труда». Речь идет, конечно же, о крайне низкой оплате работы артистов.

    Кроме того, как известно, в последние годы французские улицы заполнились мигрантами, которые зачастую ведут себя далеко не идеально. По иронии судьбы предназначения демонстрировать величие Франции Олимпийская деревня оказалась выстроенной в одном из самых бедных пригородов Парижа, где осело множество бездомных и где треть населения составляют мигранты.

    Чтобы минимизировать осложнения от столкновения гостей с реальностью, власти  – как пишет «Нью Йорк Таймс» – приняли решение вывезти тысячи бездомных автобусами за пределы столицы. Полиция участила рейды на захваченные бродягами заброшенные здания и стихийные лагеря. Задержанных вынуждают переселяться в добровольно-принудительном порядке. Кроме того, проверяют основания, по которым они находятся на французской земле, и если данные основания найдены недостаточными, люди могут быть приговорены к депортации.

    Как рассказали сами мигранты, им обещали предоставить жилье, но кончилось тем, что им пришлось обживать улицы других городов (в частности, Лиона и Марселя), так как в Марселе, например, нет свободных мест в приютах для бездомных. «Они выдают вам билет куда-нибудь, – сообщил беженец из Центрально-Африканской Республики. – Если это билет до Орлеана, вам приходится ехать в Орлеан».

    В Париже обретается около 100 тыс. бездомных – это приблизительно половина бомжей всей страны. По официальной версии, в городе для них не хватает приютов, поэтому пекущиеся о благе народа власти устроили 10 временных приютов в других городах.

    Разумеется, французские власти отрицают, что деятельность по очистке города от тех, кто не имеет крыши над головой, связана с проведением Олимпиады. Однако всплывшие в интернете документы свидетельствуют об обратном. «Социальная чистка», как ее элегантно обозначили французские СМИ, развернулась не только в Париже, но и в других городах поблизости от всех объектов, которые имеют отношение к олимпиаде.

    Еще в марте около 200 румын и болгар было выселено из стихийного лагеря бездомных в Бордо, потому что он находился недалеко от стадиона. А судебное решение о праве снести лагерь было принято аж в ноябре прошлого года: французы все предпочитают делать по закону и ничего не оставляют на произвол судьбы.

    Впрочем, и без бездомных у французских властей хватает забот, связанных с грядущей олимпиадой. Река Сена была закрыта для купания в течение более 100 лет, но власти потратили на ее очистку 1,4 млрд евро. Предполагалось, что река станет местом проведения некоторых соревнований, в частности, триатлона. Несмотря на то, что ежедневные пробы воды вплоть до 3 июля показывали одно и то же – что она загрязнена и непригодна для купания – французские чиновники упорствуют в своем стремлении объявить грязное чистым (иначе у общества могут возникнуть вопросы, на что были потрачены такие огромные суммы).


    На прошлой неделе министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера искупалась в Сене, 17 июля ее примеру последовала мэр Парижа Анн Идальго, проверки воды внезапно показали, что она не такая уж и грязная. Меж тем специалисты, привыкшие определять чистоту речной воды по самому надежному показателю – количеству видов рыб, которые могут в ней жить – хоть и отмечают некоторое улучшение, все же далеки от того, чтобы оптимистично признать реку чистой. Да, в 1990 году здесь обитало лишь 15 видов, а теперь целых 36, но часть видов не вернулась до сих пор, в том числе миноги и сельдь.

    Отдельной головной болью для властей стало и обеспечение безопасности олимпиады. После теракта в «Крокусе» французы решили усилить меры безопасности, но привлекать ежедневно 35 тыс. полицейских и жандармов и 18 военных им показалось мало, и они договорились с властями других государств, что те пришлют подкрепления.

    Приблизительно 1750 человек из 40 с лишним стран будут помогать обеспечивать порядок в Париже и не только, так как соревнования будут проходить и в других городах. Основной задачей этих подкреплений будет обеспечение патрулирования «на последнем километре», то есть максимально близко от мест проведения спортивных соревнований. Ожидается, что олимпийские состязания посетят 15 млн человек, так что в таких условиях лишняя охрана вряд ли помешает.

    Больше всего полицейских на подмогу коллегам прибудет из Испании – 360 человек, 245 из Великобритании, 161 из Германии, 105 полицейских из Катара. Польша присылает аж своих военных со специальными собаками.

    Некоторые команды иностранных специалистов будут усиливать охрану аэропортов и заниматься поиском взрывчатых веществ. Также ожидаются специалисты по борьбе с БпЛА, саперы, мотоциклисты, специалисты по наблюдению за большими скоплениями людей. Действовать иностранные полицейские будут в связке с местными силами правопорядка.

    Так что для одних предстоящие Олимпийские игры станут праздником, кому-то принесут триумф, а кому-то придется работать, и даже больше, чем обычно. Кого-то добровольно-принудительно посадят на автобус до Орлеана, а кого-то и вовсе вышлют из страны. Тут уж, как говорится, кому как повезет.

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