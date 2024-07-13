Российская разведка заставит ВСУ изменить тактику применения F-16

Tекст: Андрей Резчиков

В ходе прошедшего на этой неделе в Вашингтоне юбилейного саммита НАТО было объявлено о начале получения Украиной обещанных Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16. Как сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен, первая партия F-16 уже перебрасывается на Украину из Дании и Нидерландов.

В совместном заявлении президент США Джо Байден, премьер-министры Нидерландов и Дании Дик Схоф и Метте Фредериксен подтвердили начало передачи F-16. Сейчас Украина в значительной степени полагается на советские истребители МиГ-29 и Су-27, запасы которых заметно сократились в ходе СВО.

Американский истребитель оснащен 20-мм пушкой и может нести бомбы и ракеты самой разной модификации, вплоть до ядерного исполнения. Но остается неясным, сколько самолетов включено в первый транш поставок и где они будут базироваться. В западной прессе допускали, что Украина в 2024 году получит около 20 истребителей F-16.

В то же время власти Украины заявляли, что им необходимы F-16 не только для атаки, но и для обороны воздушного пространства. В этой связи ВСУ также испытывают острых дефицит комплексов ПВО зарубежного производства.

Однако комплексы ПВО Patriot и ЗРК SAMP/T, которые страны НАТО обещали поставить Киеву, не смогут защитить Харьков, Сумы, Николаев и Чернигов и оккупированные Украиной части новых регионов России. Как считают западные эксперты, эти комплексы не смогут действовать вблизи к линии фронта из-за развитой российской разведки дронами, что повышает риски обнаружения и уничтожения техники.

На данный момент Киев защищен двумя ЗРК Patriot, еще по одному комплексу приходится на Львов и Одессу. По мнению западных аналитиков, новые Patriot и SAMP/T могут отправить на защиту Днепра, Кривого Рога, Винницы и будущей базы F-16 на западе Украины. При этом оба этих комплекса не сочетаются друг с другом из-за разного программного обеспечения и в случае выхода из строя одной системы другая не сможет ее заменить или защитить.

Что касается F-16, то издание National Interest назвало эти машины устаревшими и не предназначенными для участия в конфликтах с такими крупными державами как Россия. Основная проблема истребителей заключается в их заметности для средств обнаружения. F-16 разрабатывался во времена холодной войны и не сможет выжить в современных условиях боя.

В российской экспертной среде тоже считают, что возможности разведки РФ и средств ПВО заставят Украину изменить свои планы по применению F-16. ВСУ не смогут завоевать превосходство в воздухе, вместо этого им придется задействовать истребители в качестве средств ПВО.

«Комплексы ПВО Patriot и ЗРК SAMP/T действительно не смогут работать на переднем крае. Проблема также заключается в том, что сейчас на Украине целая солянка из самых разных средств ПВО, которые не удается объединить в одну систему. Поэтому им придется применять F-16 для противовоздушной обороны», – считает полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Эксперт напомнил, что изначально легкий истребитель F-16 создавался для борьбы с другими самолетами, но на Украине ему придется заниматься совершенно иными задачами. «Я полагаю, что переданные Украине F-16 будут в первую очередь использоваться для запуска ракет Storm Shadow/SCALP-EG. И даже если Украина начнет применять эти самолеты как средство противовоздушной обороны, то это не решит проблему ввиду их дефицита», – пояснил спикер.

По оценке западных экспертов, в идеале Украине необходимо не менее 12 эскадрилий F-16, что эквивалентно 216 самолетам, если она хочет успешно развивать воздушную поддержку наземных операций, выделив по четыре эскадрильи на подавление ПВО, перехват и противодействие другим воздушным действиям. При этом сам Зеленский недавно запрашивал почти 130 самолетов, но и эта просьба является совершенно нереалистичной.

«В США и странах НАТО построение противовоздушной обороны изначально концептуально строилось на работе истребительной авиации. Одно из назначений легких истребителей F-16 – прямое обеспечение противовоздушной защиты. Поэтому на Украине хотели бы получить супермобильное средство ПВО», – пояснил военный эксперт Алексей Суконкин.

По словам собеседника, F-16 оборудованы радиолокационным комплексом с активной фазированной решеткой (AESA) дальностью обнаружения целей на расстоянии более 100 километров. В арсенале истребителя есть ракеты ближней и средней дальности, которые могут сбивать крылатые ракеты. В частности, это высокоскоростная ракета AGM-88 HARM.

«Использование F-16 в качестве носителя ракет Storm Shadow/SCALP-EG тоже возможно, но в случае Украины предпочтительнее использовать машины в качестве истребителя противовоздушной обороны»,

– уверен Суконкин, добавив, что сначала Украине нужно построить «сильное радиолокационное поле» для обнаружения потенциальных целей. Матвийчук же полагает, что морально устаревшие F-16 не смогут завоевать воздушное превосходство в воздухе и вести на равных бои с российской авиацией, «поэтому эти самолеты будут базироваться в западных регионах Украины и даже, что не исключено, на сопредельных территориях».

«Основа авиационно-космического парка России – это истребители поколения 4++, то есть Су-30, Су-35, а также истребители пятого поколения Су-57. F-16 уступают по скорости, дальности обнаружения целей и другим параметрам. Этот самолет был хорош в небе над Афганистаном и Ираком, где не было современных средств ПВО. Если он попытается преподнести свои боевые выкрутасы на переднем крае в зоне СВО, то будет сбит», – уверен полковник.

Иной точки зрения придерживается Суконкин. По его словам, F-16 неоднократно модернизовался и сейчас эта машина более совершенная, чем те, что выпускались в 80-е годы. «Современные F-16 оборудованы новым радиолокационным оборудованием, авионикой. Дальность полета из западных областей Украины позволяет выполнять этому самолету задачи в плоть до Крыма», – предупреждает спикер.

При этом Россия считает главной угрозой F-16 возможность нести на борту ядерное оружие. «F-16 является сертифицированным носителем ядерного оружия. Безотносительно того, какие задачи он будет выполнять на Украине, будь то противовоздушная оборона, удары управляемыми бомбами или Storm Shadow/SCALP-EG, Генштаб РФ учитывает тот факт, что на этот самолет могут повесить ядерное оружие», – подытожил Суконкин.