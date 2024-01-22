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    22 января 2024, 11:58 • В мире

    Как защитить сбежавших из Прибалтики сторонников России

    Как защитить сбежавших из Прибалтики сторонников России
    @ FENIKS TV/YouTube

    Tекст: Никита Демьянов

    «За свою любовь к России он лишился всего». Такими словами эксперты описывают ситуацию с литовским активистом, сбежавшим от политических преследований в Россию, но внезапно оказавшимся перед угрозой депортации. Этот случай не уникален – часто зарубежные соотечественники, решившие перебраться в Россию, сталкиваются с разного рода трудностями. О чем идет речь и как помочь этим людям?

    Председатель «Социалистического фронта Литвы», историк и антифашист Гедрюс Грабаускас бежал с родины в Россию в 2020 году – из-за угрозы политического преследования. И это в его случае не были пустые страхи – на Гедрюса после того, как он рассказал телеканалу «Россия 24» о преступлениях литовских послевоенных «лесных братьев», завели уголовное дело.

    Впрочем, неприятности у него бывали и раньше – квартиру диссидента неоднократно обыскивали. Более того, его пытались упечь в «психушку». Сам активист считает, что особенно его возненавидели в связи с тем, что он начал собирать информацию о военных коллаборационистах, литовских участниках Холокоста.

    Когда же замаячила реальная перспектива попасть в тюрьму, Гедрюс понял: пора бежать. Бегство его происходило по законам авантюрного жанра: за ним следили представители спецслужб – и дабы усыпить их бдительность, Гедрюс отправился якобы по делам в Эстонию. Потом был рывок через эстонско-российскую границу… В России Грабаускаса знали – и он получил статус политического беженца. На новом месте он занимался написанием работ по истории литовского национализма, участвовал в передачах российского телевидения. Принял православное крещение.

    Но срок действия документа беженца истек 31 декабря 2023 года – и пришло время получать новый. Однако в январе 2024 года сотрудники миграционной службы (судя по всему, придравшись к тому, что он несколько опоздал с подачей заявления) отказали Грабаускасу в праве на продление срока действия статуса. Кроме того, у Гедрюса забрали документы, позволяющие находится в России. Это означало, что если его остановят на улице для проверки документов, то он, согласно закону, будет депортирован в Литву.

    «Его нельзя отдавать врагу»

    Журналист портала «Sputnik Латвия» Алексей Стефанов (сам бывший рижанин) задает законный вопрос: «Угадайте, что сделают в Литве с человеком ярких социалистических взглядов, историком, который является одним из авторов трилогии "Советская Литва", "Советская Эстония", "Советская Латвия"? Ну и сейчас Гедрюс стоит на стороне России, взглядов своих не скрывая. В Литве его – тут же! – арестуют, и его ждет тюремный срок, который для человека старше пятидесяти лет легко станет пожизненным».

    В свою очередь журналистка, писатель и продюсер Наталия Осс недоумевает: «В данном случае совершенно непонятно, почему не дали возможности продлить пребывание в России. Гедрюс – беженец по политическим мотивам, политэмигрант, антифашист, враг нацистских режимов Прибалтики. Его нельзя отдавать врагу. За свою любовь к России, нашей культуре и истории, Гедрюс лишился всего – документов, работы, семьи, крыши над головой.

    Вот такая вот цена жизненного выбора – в Литве его преследуют за его позицию, и он вынужден был спасаться в России».

    ВЗГЛЯД поговорил о проблемах переезжающих в Россию зарубежных соотечественников с редактором портала Baltnews (на котором часто публиковался Гедрюс Грабаускас) Андреем Стариковым. Стариков – сам уроженец Риги, несколько лет назад перебравшийся в Россию, и процесс переселения испытал на себе. Случай с Грабаускасом он назвал проявлением «хронической болезни бюрократического формализма». Стариков, по его словам, подключил все свои журналистские связи, чтобы ситуация с Грабаускасом разрешилась, а его правовой статус на территории России был восстановлен.

    Как подчеркивает эксперт, история с Грабаускасом заставляет снова вспомнить о зачастую нелегких отношениях русских соотечественников из Прибалтики и Украины с управлениями по вопросам миграции МВД России (бывшие УФМС).

    Отказ воевавшим за свободу Донбасса

    Стариков приводит примеры того, как люди, делом доказавшие свое право жить в России, оказываются перед угрозой депортации. Вот один из них: гражданин Латвии добровольно воевал в рядах ополчения Донбасса. Был ранен и вывезен на лечение в Россию. Срок его легального пребывания на территории РФ подходит к концу, но легализоваться он не может: необходимые документы на руках отсутствуют. В миграционном управлении ополченцу грозят депортацией «домой» – хотя в Латвии его ждет крупный тюремный срок за участие в военном конфликте на «неправильной» стороне.

    Гражданин Украины, бывший житель Киева. Тоже воевал в рядах донбасского ополчения, а после выехал в Россию. Пришел для легализации на территории РФ в миграционный центр и столкнулся с отказом. Отказ обосновали тем, что паспорт гражданина Украины просрочен; для подачи документов требуют действующий.

    Ополченца посылают в Киев для замены паспорта, даже не понимая абсурдности этого требования.

    По словам Старикова, десятки политически активных соотечественников из Прибалтики при переезде в Россию сталкиваются с еще одной преградой. При подаче документов на вид на жительство или гражданство РФ инспекторы миграционных центров требуют справку об отсутствии судимости. Получить ее «несложно» – достаточно лично явиться в МВД страны исхода. Проблема в том, что бегут такие люди из Латвии, Литвы и Эстонии из-за того, что над ними нависла опасность ареста за свои убеждения, за поддержку России. Для них заявиться в латвийское, литовское или эстонское МВД за справкой означает тут же попасть в тюрьму.

    Бывает, кстати, что на человека уже завели в своей стране уголовное дело – чисто политическое, за демонстрацию пророссийских взглядов. И в глазах российских госструктур такой человек сразу превращается в подозрительного судимого иностранца.

    Отличать беженцев от гастарбайтеров

    Можно привести и более вопиющий случай. Несколько лет назад на одного из русских антифашистов, живущих в Латвии (имя его не раскрываем в целях безопасности), в его стране было заведено уголовное дело за посещение Форума соотечественников в России. У латвийских госорганов не было доказательств присутствия этого человека на данном форуме, и они обратились с запросом в соответствующий российский муниципалитет. И муниципалитет официально подтвердил факт пребывания антифашиста на форуме, тем самым фактически сдав его репрессивным органам Латвии.


    Андрей Стариков подводит итог: «Много косяков, тут можно продолжать долго. Но объективности ради – есть и подвижки. Систему ремонтируют – и ремонтируют показательно: год назад министр Колокольцев отправил в отставку двух сотрудников столичной полиции, отказавшихся предоставить убежище политическому беженцу из Латвии Сергею Васильеву (в Латвии Васильев был известен как оппозиционный публицист; в 2022 году бежал в Россию, а на родине на него заведено уголовное дело – прим. ВЗГЛЯД). Уволили их за формализм – эти сотрудники рассмотрели заявление Васильева поверхностно, без учета всех обстоятельств, в том числе наличия угрозы его жизни и здоровью на территории государства постоянного проживания. Отказ Гедрюсу Грабаускасу – аналогичной природы».

    Специалист подчеркивает: суть проблемы в устаревших должностных регламентах, громоздких внутренних правилах и протоколах, в наличии законодательных пустот.

    «А главная трудность в отсутствии понимания: миграция в Россию – разная. Возвращение зарубежных соотечественников на историческую родину и завоз в страну гастарбайтеров – это процессы совершенно разные», – подчеркивает Стариков. Он сетует, что для некоторых ответственных лиц русский из Прибалтики, спасающийся от политического преследования, желающий дать своим детям возможность учиться на родном языке – и представитель одного из среднеазиатских этносов, приехавший в Россию с целью заработка, ничем друг от друга не отличаются.

    Стариков настаивает, что подобный подход необходимо менять, и немедленно: «Пусть власти ищут баланс в миграционной политике, а прямо сейчас хотелось бы малого. Горячую линию при ГУ МВД, где проблема, не позволяющая миграционному инспектору принять документы от въезжающего соотечественника – такая, как, скажем, отсутствие справки о несудимости и невозможность ее получить – будет решаться адресно и оперативно».

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