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    «Адское лето» в Европе сыграет в пользу России

    Эксперт Игорь Юшков: Жара в Европе повлияет на цены на газ

    «Адское лето» в Европе сыграет в пользу России
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Невиданная жара в Европе последнего времени – вплоть до 45 градусов – начала оказывать серьезное влияние не только на европейский образ жизни и туризм. Не исключено, что изменения климата заставят ЕС пересмотреть в том числе свою политику в отношении закупок российского газа.

    «Адское лето». Именно так некоторые европейские СМИ называют то, что происходит сейчас в Старом Свете. Серия антициклонов (со звучными названиями «Цербер», «Харон») привели к тому, что в ряде южноевропейских стран температура достигла 45 градусов по Цельсию. «Пузырь горячего воздуха, возникший над Южной Европой, превратил Италию и соседние страны в гигантскую печь для пиццы», – поясняет британский климатолог Ханна Клоук. 

    И эта климатическая печь уже вызвала серию проблем. Прежде всего, она уносит человеческие жизни. Люди умирают из-за солнечного удара, истощения, а также обострения проблем со здоровьем, вызванного аномальными температурами. Число погибших может пойти даже не на тысячи, а на десятки тысяч – летом 2022 года, когда тоже было очень жарко (но не так, как сейчас), в Европе из-за жары умерла 61 тысяча человек.

    Лидерами по числу смертей были Италия, Греция и Испания. В группу риска входят люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, работающие на открытом воздухе – но прежде всего пожилые. «Для пожилого населения Европы жара – это новый ковид», – пишет The New York Times.

    Кроме того, страдает туристическая отрасль. Аномальная жара уже привела к тому, что власти южноевропейских туристических городов вынуждены ограничивать доступ на открытые пространства – в том числе и те, где находятся туристические достопримечательности. В частности, из-за такой «туристической сиесты» в афинский Акрополь нельзя будет попасть с полудня до пяти часов вечера.

    В результате жара и ее последствия привели к падению популярности средиземноморских курортов. По данным европейских регуляторов, речь идет о 10-процентном сокращении (в пользу таких направлений, как Болгария, Дания – то есть таких, где климат все-таки мягче).

    Горят леса. Особенно страдает от них Греция.

    «За последние 24 часа в стране вспыхнул 61 лесной пожар, в общей сложности пожарные команды борются с 90 пожарами по всей территории страны», – заявил пресс-секретарь Пожарной службы Греции Яннис Артопиос. Неудивительно, что где-то пожарные не успевают, и власти вынуждены эвакуировать население – как, например, на Родосе, откуда вывезли 19 тысяч человек.

    Наконец, не справляется инфраструктура. Так, например, на Мальте высокие температуры, помноженные на высокие же нагрузки, привели к тому, что из строя начали выходить подземные кабели. В итоге ряд районов острова остается без света, а люди вынуждены спать в машинах, где можно включить кондиционер.

    В свою очередь, есть и те, для кого происходящее в радость. Так, лето 2023 года (ставшее крайне жарким не только для Европы, но и, например, для США) стало настоящим праздником для адептов теории о антропогенном изменении климата.

    «До начала промышленной революции (когда начали массово использовать уголь, а затем и другие виды сжигаемого топлива – прим. ВЗГЛЯД) подобная жара случалась примерно раз в 50 лет. Сейчас же она происходит в пять раз чаще. Причем каждая новая жара обычно на один градус по Цельсию выше предыдущей», – говорит британский климатолог Паоло Чеппи.

    «В прошлом году все ученые пришли к единому мнению: окно возможностей для обеспечения приемлемого и устойчивого будущего для всех быстро закрывается. Потепление может быть сдержано за счет серьезного, быстрого и устойчивого сокращения выбора углерода – вплоть до нулевых показателей», – утверждает глава отдела по изучению изменения климата лондонского Университетского колледжа Саймон Льюис. Соответственно, в мире резко активизируются лоббисты альтернативной энергетики, сторонники отказа от сжигаемого топлива и т. п.

    Другие же эксперты говорят обратное – высокие температуры еще раз доказали безальтернативность ряда неприемлемых для климатологов и некоторых политиков видов топлива. Например, атомной энергии – или того же газа.

    «Если жара вызывает засуху, то ряд источников энергии работает плохо: водохранилища на ГЭС и АЭС пересыхают и выработка на них падает. Плюс во время засухи, как правило, безветренная погода – и ветряные электростанции дают мало энергии. В 2021 и 2022 годах к этим факторам прибавлялось еще и обмеление рек, что приводило к ограничению судоходства. А речным транспортом перевозится уголь. В итоге получается, что газ остается одним из немногих энергоносителей, который работает нормально», – поясняет газете ВЗГЛЯД преподаватель Финансового университета Игорь Юшков.


    Собственно, если климатологи правы и аномальная жара в Европе станет нормой, то это приведет к резкому увеличению потребления газа – а значит, и росту цен на него. А ведь газ – даже сегодня, после многочисленных санкций – все равно один из основных экспортных товаров России.

    «Жара традиционно толкает цены на газ вверх. Это связано с несколькими факторами. Высокая температура приводит к увеличению потребления энергии, так как активно используются кондиционеры.

    Ранее в Европе был только один пик потребления энергии – зимой во время отопительного сезона. Последние годы сформировался второй пик потребления – летом. Иногда он даже выше, чем зимний», – говорит Игорь Юшков.

    В этом году, по мнению Юшкова, аномального роста цен не предвидится. «Сейчас повышение текущего потребления из-за жары в Европе компенсируется, во-первых, сокращением промышленного потребления в рамках деиндустриализации, а во-вторых, большой заполненностью подземных хранилищ газа после теплой зимы. Поэтому мы не видим таких цен на газ, которые были в 2021 и 2022 годах, свыше тысячи долларов за тысячу кубометров. Но если жара будет сохраняться, то это будет подталкивать цены вверх», – поясняет эксперт.

    Однако тенденция налицо. А значит, если европейцы действительно верят в изменение климата, если каждое новое «адское лето» действительно будет на градус выше предыдущего, то, возможно, лидеры ЕС вернутся к идее пересмотреть как свои планы о переходе на возобновляемые источники энергии, так и намерение отказаться от российского газа.

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