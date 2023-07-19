Газпрому выгодна аномальная погода в Европе

Европе грозит сильная жара. В прошлые годы засуха приводила к резкому скачку цен на газ, что помогало выручке Газпрома расти. Учитывая резкое проседание заработка Газпрома в этом году, любое повышение цен из-за погоды будет только на руку. Вырастут ли газовые цены в Европе и сколько сможет заработать газовый гигант в этом году?

Европу предупреждают о угрозе поднятия температуры почти до 50 градусов благодаря надвигающемуся из Сахары антициклону «Харон». В Афинах, Риме и Мадриде уже фиксируются высокие температуры. В 23 крупнейших городах Италии будет действовать экстренное предупреждение Минздрава о сильной жаре и возможных пожарах.

В прошлые годы аномальная жара приводила летом к новым пикам потребления из-за резкого роста использования кондиционирования. Текущие новости о надвигающейся аномальной жаре тоже заставили газовые котировки подняться. Однако на этот раз ситуация пока не выглядит катастрофической. Во-первых, рост был незначительный – на несколько процентов. Во-вторых, цены на газ в Европе остаются низкими – и находятся в районе менее 300 долларов за тысячу кубометров. Тогда как в середине декабря 2022 года они доходили до 1500 долларов за тысячу кубометров, а в моменты даже до 2000 долларов.

Почему цены на газ в ЕС остаются такими низкими, вырастут ли они из-за жары этим летом или из-за морозов зимой? Играет роль несколько факторов.

«Это низкий спрос на газ в ЕС, потому что сильно просела промышленность сначала из-за дорогих энергоресурсов. Теперь спрос снижается из-за рецессии в Евросоюзе, идет спад экономической активности, предприятия производят меньше товаров. Только в прошлом году объем потребления газа упал на 60 млрд кубометров. И в этом году, по предварительным данным за первый квартал, происходит продолжение снижения, и даже месяц от месяца. Спрос на газ низкий еще и потому, что зима была теплая, и в этом году европейцам надо физически меньше закупать газа для заполнения подземных хранилищ до прошлогодних 90-95% к ноябрю», – отмечает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

На эту тему

С другой стороны, предложение балансирует с низким спросом, что в итоге и дает цену в 300 долларов за тысячу кубометров. Потому что Китай не оправдал ожидания экономистов и не начал после снятия коронавирусных ограничений молниеносно расти, резко наращивая спрос на газ.

«Китайская экономика завязана на европейском и американском рынках. Поэтому когда там есть проблемы, то спрос на китайские товары снижается, что влияет и на объемы производства в Китае, и на спрос на энергию», – говорит Юшков.

Отсутствие взрывного спроса на СПГ со стороны Китая создает благоприятные условия для того, чтобы газ в достаточных объемах приходил на европейский рынок. «Пока мы не видим такой жесткой конкуренции между азиатским и европейским рынками за СПГ, которая наблюдалась в прошлом году», – отмечает эксперт ФНЭБ.

Жара может добавить дополнительный спрос на энергию из-за необходимости кондиционирования и поднять цены. Однако это сильно зависит от того, как долго продлится жаркая погода, насколько она будет безветренная и безводная. Даже метеорологи не могут дать точный прогноз погоды на месяц.

«Если начнется засуха, как в 2021 или 2022 году, то это дополнительно ударит по гидроэнергетике. В прошлом году останавливались даже атомные станции из-за проблем с охлаждением. Плюс во время засухи, как правило, стоит безветренная погода. Это важно, потому что сейчас ветряные электростанции покрывают часть спроса на электроэнергию, который вырос из-за кондиционирования»,

– напоминает Игорь Юшков. Засуха в прошлые годы приводила к резкому росту цен на газ.

Традиционно цены на газ растут в зимний период. Причем чем зима суровее и морозней, тем выше будет цена. «Температура зимой – это крайне важный фактор для газового рынка, потому что газ в Европе преимущественно используется для отопления. Поэтому мороз всегда вызывает спрос именно на газ», – отмечает собеседник.

Прошедшей зимой европейцам повезло, так как была теплая зима, и во многих странах температура вообще не опускалась ниже нуля.

Второй важный фактор – это какая экономическая ситуация будет в Европе. Если ЕЦБ исполнит свои намеки и несколько раз поднимет ставку во втором полугодии 2023 года для борьбы с инфляцией, то это, конечно, сильно ударит по европейской экономике, еще больше притормозит промышленность и снизит потребление энергии. Это может загнать европейскую экономику в годовую рецессию, не исключает Юшков. Третий фактор – что будет в Азии. «Так как рынок газа стал более-менее глобальным, поэтому если в Азии будут морозы, и там потребуется больше газа, то начнется межрегиональная конкуренция. Азия может начать оттягивать на себя СПГ», – говорит Юшков. Снижение предложения на фоне роста спроса даст рост цен на газ в Европе.

Впрочем, старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит не видит причин для роста газовых цен летом. По его прогнозу, в конце лета может произойти еще больший обвал цен на газовых хабах Европы, если европейцы быстро заполнят газохранилища. Он ждет, что европейские ПХГ будут заполнены на необходимые 95% уже к концу августа, хотя обычно этого уровня достигали к октябрю-ноябрю, аккурат перед началом отопительного сезона.

Но вот зимой избежать роста цен Европе уже точно не удастся. Во время отопительного сезона цены восстановятся до 600 долларов за тысячу кубометров, но без существенного увеличения объемов экспорта, прогнозирует Смит.

Вся ситуация привела к серьезным потерям Газпрома. По оценке Смита, в период с 2015 по 2019 год средняя выручка Газпрома от экспорта газа в Европу составляла 3,3 млрд долларов в месяц при поставках в среднем 15,5 млрд кубометров в месяц по цене около 210 долларов за тысячу кубометров.

В «ковидный» 2020 год выручка Газпрома сократилась до 1,9 млрд долларов в месяц из-за снижения цен на газ до 130 долларов.

В прошлом году экспорт Газпрома упал в два раза, однако стоимость газа выросла до рекордного уровня в 1100 долларов за тысячу кубометров, а на хабах – до 3500 долларов. Поэтому выручка Газпрома в 2022 году достигала рекордных 8 млрд долларов в месяц. Это в 2,4 раза выше среднего уровня в «допандемийных» 2015–2019 годах, указывает Смит.

В этом году вместо 15,5 млрд кубов в месяц, Газпром отгружает в Европу всего около 2,6 млрд кубов. В годовом выражении экспорт газа в Европу по трубам упал со 186 млрд кубов в 2019 году до 31,2 млрд кубов в 2023 году. В результате месячная выручка Газпрома упала до 1,9 млрд долларов. Это на 40% меньше, чем Газпром зарабатывал в 2015-2019 годах,

посчитал Смит.

По его оценке, в июне выручка Газпрома была еще меньше – 1 млрд долларов, а зимой, когда цены подрастут, экспорт в Европу будет приносить лишь 1,4 млрд долларов в месяц. «В долгосрочном плане Газпром, скорее всего, навсегда потерял 65–75% исторической доли на европейском рынке, а цены на газ будут медленно снижаться и в среднем составят менее 400 долларов за тысячу кубометров», – заключает эксперт.

«Я бы не сказал, что СПГ смог заместить Газпром на европейском рынке, потому что не появилось нового игрока, который вывел бы на рынок столько же газа, сколько раньше Газпром поставлял по трубопроводам в Европу. Новых СПГ-заводов с таким серьезным объемом производства не появилось. Это было бы заметно для всего мирового рынка. Европе где-то повезло. Но в целом брешь, которая образовалась в газовом балансе Евросоюза после сокращения поставок из России, покрывается прежде всего за счет снижения объемов потребления газа», – заключает Игорь Юшков. Европа заплатила своей экономикой и промышленностью за отказ от российского газа, даже если этот отказ был спровоцирован подорванными газопроводами европейских союзников.