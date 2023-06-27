«Пикник» российского дипломата ввел в ступор Австралию

Сотрудник посольства России в Канберре покинул участок под строительство нового здания дипмиссии

Российский дипломат три дня жил в строительном вагончике на пустыре в столице Австралии, шокируя своим невозмутимым видом жителей Канберры и вызывая бурную реакцию премьер-министра страны. Что делал там представитель России с дипломатическим иммунитетом – и почему он в итоге вынужден был этот пустырь покинуть?

Посольство СССР в Австралии с 1942 года, когда установили дипотношения в рамках союзничества во Второй Мировой войне, располагается в небольшом двухэтажном колониальном особняке начала прошлого века. Лет 15 назад в связи с тем, что к российскому посольству в Канберре придали функции посольства в ряде островных государств (Тонга, Вануату, Науру, Самоа, Тувалу, Фиджи), помещения стало не хватать. Консульский отдел посольства и вовсе стоял на ремонте и был открыт для посетителей буквально на прошлой неделе.



В 2008 году посольство арендовало на 99 лет небольшой пустырь чуть ближе к центру австралийской столицы, а в 2011 получило официальное разрешение на постройку нового здания (комплекса) посольства и консульства. В силу ряда причин строительство основного здания там до сих не началось, и пустырь этот сегодня похож на неухоженный дачный участок в дальнем Подмосковье. Отчасти это было связано и с массовыми высылками российских дипломатов из Австралии в последние годы. Численность и дипломатов, и технического персонала сократилась до опасного минимума, препятствующего полноценной работе загранучреждений. На обнесенном сеткой-рабицей участке остался стоять только щитовой строительный вагончик и пара белых пластиковых стульев.

В августе прошлого года Национальное строительное управление (NCA, это что-то вроде столичного департамента ЖКХ, оно же ведает лицензиями на строительство и управляет земельными ресурсами в Канберре) разместило на своем сайте заявление об отзыве у посольства России лицензии на строительство, поскольку диппредставительство якобы не начало это самое строительство в течении трех лет. Посольство обжаловало это решение в Федеральном суде Австралии, который принял сторону загранучреждения РФ. Выяснилось, что никаких ограничений по срокам на начало строительства не было, а арендованный на 99 лет участок по любому закреплен за посольством.

Тут и выяснилось, что главным мотивом отобрать у посольства участок была якобы его «близость к зданию парламента». Это, с точки зрения правительства Австралии, «угроза национальной безопасности» для государства-континента.

В Канберре сложно находиться на «безопасном» расстоянии от австралийского парламента. Австралия – федеративное государство, и федеральная столица Канберра была искусственно построена посреди саванны в качестве компромисса, поскольку в конце ХIХ – начале ХХ веков спор за звание столицы и соответствующие привилегии между Сиднеем и Мельбурном грозил перерасти в поножовщину. В ее центре – искусственный холм, который простенько назвали Капиталийским. На нем и находится здание парламента Австралии, а также иные госорганы. Улицы же вокруг этого холма были проведены чикагскими архитекторами на карте циркулем и представляют из себя идеальные круги. «Город-сад» они строили, даже одинаковые идеально круглые искусственные пруды вырыли по периметру.

Старое здание российского посольства действительно расположено по местным меркам относительно далеко, в районе Гриффит. А новый участок находится чуть ближе к Капитолийскому холму на уровне второго «круга» циркулем в микрорайоне Ярраламла (Yarralumla). Там исторически находятся многие здания иностранных посольств (США, Франция, Индия, Саудовская Аравия и другие), которые изначально группировались вокруг дома британского генерал-губернатора Австралии. И к этим иностранным посольствам никаких претензий по вопросу безопасности, понятное дело, нет.

Когда Федеральный суд Австралии занял сторону российского посольства, правительству американского союзника понадобился нестандартный ход.

Он был найден в виде удара топором по написанному: правительство и спецслужбы страны обратились в парламент с просьбой просто взять и отменить договор с посольством об аренде участка на 99 лет. И парламент Австралии такое решение принял. Более того. Это даже не совсем решение парламента, а закон, инициированный правительством лейбористов, позволяющий этому правительству расторгать договора по произвольным «соображениям национальной безопасности».



Создалась юридически странная ситуация. Во-первых, непонятно, как парламент может расторгнуть коммерческую сделку. Обычно это делается через арбитражный суд и никак иначе. Во-вторых, если сделка расторгнута, то что делать с частью нового здания консульского отдела, который таки смогли построить на этом участке в Ярраламле? В-третьих, как вообще решение парламента и правительства согласуются с решениями судов, включая Федеральный, и с какого момента российская сторона теряет права на участок, если теряет вообще?

Посольство РФ подало апелляцию, которая юридически предполагала лишь заморозить происходящее до прояснения всех спорных моментов. Ибо была угроза того, что лейбористское правительство вот прямо завтра пригонит в Ярраламлу бульдозеры. Уж больно агрессивно ведет себя премьер-министр Энтони Альбанезе, карьерный функционер лейбористской партии Австралии, никогда в жизни ничего тяжелее банковской карточки в руках не державший. Однако в понедельник эта апелляция была отклонена.

Надо, кстати, сказать, что посольство Австралии в Москве занимает трехэтажный исторический особняк на Хитровке, в Подколокольном переулке, то есть в полутора километрах от Кремля. А посол Грейм Михан и вовсе живет в Кропоткинском переулке в бывшем особняке мадам Дерожинской постройки Шехтеля, который объявлен объектом федерального культурного наследия, и МИД на его реконструкцию потратил в 2009 году 325,5 млн рублей.

И вот четыре дня назад на запущенном участке в Яррамламле появился российский дипломат. То, что он дипломат, выяснилось тогда, когда он предъявил австралийским полицейским аккредитационную карточку, которая гарантировала его дипломатический иммунитет.

Немолодой уже мужчина, склонный к полноте, лысеющий и иногда надевающий очки. Он органично вписался в антураж заброшенной подмосковной дачи в своих кроссовках, спортивных штанах, куртке Nautica за сто долларов и красной вязаной шапочке. А в Австралии вообще-то сейчас зима, и в Канберре температура не превышает в эти дни 10 градусов тепла.

Австралийцы впали в ступор, поскольку ничего с ним поделать было невозможно, и вопрос с контролем над участком снова подвис. Вроде как есть закон, принятый парламентом, но захватить участок никак нельзя. Быстро выяснилось, что в списке сотрудников посольства РФ такого человека нет. Но посольство подтвердило, что его сотрудники действительно находятся на территории участка – «для обеспечения сохранности уже построенного там здания консульского отдела, а также стройматериалов».

На русского стали приходить посмотреть. Правительство Австралии и лично Энтони Альбанезе объявили его «сквоттером», поскольку он «поселился в вагончике». Сбежались местные журналисты.

Россиянин вел себя спокойно и домовито. Выходил курить из вагончика на улицу, что-то делал с мангалом на участке (там есть даже приспособление для рубки дров), заказывал по телефону пиццу. Попутно выяснилось, что по-английски он говорит не слишком хорошо. Австралийская полиция поставила напротив участка разукрашенный проблесковыми маячками пикап-«тойота» для «наблюдения за сквоттером». Россиянин рассматривал пикап через элегантные очки, а его пожитки укладывались в один пластиковый пакет. Его снимали на телефон и пытались делать с ним селфи, но он словно не замечал творившегося вокруг.

Премьер Австралии попробовал перевести ситуацию в шутку. Он заявил, что страна будет отстаивать собственные ценности. «Парень, стоящий на морозе на клочке травы в Канберре, не представляет угрозы для нашей национальной безопасности», — заявил Альбанезе.

Надо сказать, что такие случаи в истории бывали. До тех пор пока участок остается в собственности посольства, а, значит, и РФ, его надо охранять. Например, дипломатические отношения СССР и Албании были разорваны в 1961 году, а восстановлены только в 1991 году. И все эти тридцать лет в Тиране оставалось здание советского (ныне российского) посольства, которое охранялось не только Венской конвенцией, но и несколькими гражданами СССР, которые прибывали в Албанию вахтовым методом, пользовались иммунитетом и поддерживали жизнедеятельность здания. При этом собственно дипломатические интересы СССР в Албании никто не представлял.

Похожая ситуация была и в Израиле, где советско-израильские отношения были разорваны в 1967 году. Правда, в Израиле интересы СССР двадцать лет представляла Финляндия, но охрана зданий также осуществлялась вахтовым методом. В наше время в таком же режиме функционируют здания российских посольств в Тбилиси и в Киеве.

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Это тяжелая и порой неприятная работа. И навыки здесь нужны не столько дипломатические, сколько бытовые. Это группа физической поддержки, сотрудники которой могут и мангал разжечь, и канализацию починить. Просто обычно их работа и они сами не видны никому, кроме посвященных. И такие истории ранее никогда не тиражировала «принимающая сторона».

Сейчас в Австралии россиянин оказался в публичной сфере из-за, грубо говоря, забора-рабицы и строительного вагончика. Был бы забор более фундаментальным, о «дипломате-сквоттере» доложили бы только премьеру Альбанезе, а яркое трехдневное шоу в австралийской столице не состоялось бы. И надо отдать должное российскому дипломату, продемонстрировавшему чудеса выдержки и самоконтроля. И также здоровое чувство юмора и некоторые актерские таланты.

Вот и под конец истории –- апелляция, повторимся, отклонена – он ярко улыбался, надев красную вязанную шапочку и неся в руках пластиковый пакет с пожитками, направляясь к посольской машине, прибывшей его эвакуировать. Настоящее его имя мы, возможно, узнаем не скоро. И его отъезд с участка, скорее всего, означает потерю Россией контроля над этой землей, но в то же время проявление уважения к австралийским законам со стороны посольства РФ.

Несмотря на это, четырехдневный одиночный «пикник в Ярраламле» удался. Есть место скромному подвигу даже в рамках дипломатической службы.