Киевский режим уже остался без будущего

Взгляд
17 мая, среда  |  Последнее обновление — 19:15  |  vz.ru
Разделы

Кому больше нужно прямое авиасообщение с Грузией

Россия открыла Грузию для туристов Пивов/РИА Новости
Первые прямые авиабилеты в Тбилиси уже появились в продаже. Это дает надежду на восстановление туристического потока из России в Грузию. Четыре года назад грузинское направление для отдыха сильно выстрелило среди россиян, были достигнуты рекордные результаты. Получится ли у Грузии вернуть былую славу и доходы?  Подробности...
Перейти в раздел…

Что стоит за фантазиями Зеленского о захвате российских городов

Зеленский хотел «захватить» приграничные российские города Yves Herman/AP/ТАСС
Зеленский в частном порядке обсуждал планы захвата российских приграничных городов, а также хотел подорвать нефтепровод «Дружба», пишет американская пресса. Сам же президент Украины приехал в Берлин и пожаловался на отсутствие технической возможности реализовать эти идеи. Что на самом деле скрывается за сообщениями о намерении Киева атаковать регионы России? Подробности...
Перейти в раздел…

Как американская ПВО проиграла дуэль с «Кинжалом» в Киеве

«Кинжал» поражает на Украине только самые приоритетные цели Алексей Куденко/РИА Новости
В ходе массированного ракетного удара по Киеву был уничтожен ЗРК Patriot. По мнению экспертов, это нанесло серьезный ущерб создаваемой странами НАТО системе ПВО на Украине. Данный ЗРК считается одной из самых совершенных в мире систем ПВО с мощными РЛС и элементами управления. Как российской ракете «Кинжал» удалось победить в этой дуэли?  Подробности...
Перейти в раздел…

Главу Минобороны Польши накрыло обломками «российской ракеты»

Как утверждается, так выглядит место падения ракеты в польском лесу REUTERS/Kacper Pempel
«Дело очень серьезное, потому что в течение пяти месяцев в польском лесу лежала ракета, способная нести ядерный боезаряд». Такими словами польская оппозиция описывает суть крупного политического скандала, разразившегося в стране. О какой именно ракете идет речь и почему ее обломки в итоге угрожают похоронить политическую карьеру главы польского Минобороны? Подробности...
Перейти в раздел…

Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
Перейти в раздел…

Не надо делать из маргиналов мучеников

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Уголовное преследование за русофобию придает маргинальным мнениям значение, которого они не заслуживают. Лучше оставить их маргинальными. А для начала проследить за тем, чтобы русофобия не получала государственного финансирования, не проникала в образовательные и культурные учреждения. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Есть ли перспективы у единой валюты БРИКС

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Китай, на который приходится почти половина объединенного ВВП БРИКС, может настаивать на использовании юаня как главной расчетной единицы БРИКС. Но в таком случае для остальных участников объединения одна зависимость – долларовая – меняется на другую – юаневую, что противоречит исходной цели. Подробности...

Главное, чтобы в Турции не разразилась гражданская война

Игорь Виттель
Игорь Виттель, журналист
В России традиционно принято считать, что Эрдоган нам друг, и, следовательно, хорошо бы, чтобы именно он победил на выборах. Никакой дружбы в человеческом ее понимании между странами быть не может. А прагматические отношения при правильных дипломатических усилиях мы достигнем с любым турецким правительством. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

НАТО меняет генсека

Выборы в Турции: устоит ли Эрдоган?

НАТО подбирается к Японии

Перейти в раздел…

На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
Подробности...

В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
Подробности...

Карла III короновали в Вестминстерском аббатстве

Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Икона Андрея Рублева «Троица», возвращенная РПЦ, для вас является в большей степени:
  • Объектом искусства

  • Религиозной святыней

  • И тем, и другим в равной степени

  • Затрудняюсь ответить
У кого больше шансов на победу на президентских выборах в Турции?
  • У Реджепа Тайипа Эрдогана

  • У Кемаля Кылычдароглу

  • Затрудняюсь ответить
Как изменилось ваше отношение к Грузии за последнее время?
  • Улучшилось

  • Ухудшилось

  • Не изменилось

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Москва подтвердила продление зерновой сделки
    Бойцы ВСУ пожаловались на «безумие» в Артемовске Минобороны сообщило о групповом ударе по судоремонтному заводу в Николаеве Венгрия объяснила блокирование помощи Украине У главы МИД Германии Бербок дважды за три дня сломался самолет
    Лавров: Запад хочет рассматривать лишь план Зеленского по урегулированию В Германии заявили об отсутствии самолетов для Киева ЕС предупредил Китай о последствиях в случае применения силы против Тайваня Стало известно о начале проверки налоговой в отношении блогера Ивлеевой
    МИД подтвердил введение ограничений на использование счетов финской дипмиссии Эстонский премьер рассказала, как «умоляет» компании отказаться от сделок с Россией Путин объяснил сокращение добычи газа Грузинская авиакомпания установила цены на билеты в Москву выше российской

    срыв контрнаступления


    СМИ: Взлом HIMARS российскими системами радиоэлектронной борьбы нанес ущерб ВСУ

    «нереальная боевая цель»


    Американский офицер усомнился в способности ВСУ вытеснить с позиций российские войска

    городские укрытия


    Киевляне стали жаловаться на закрытые бомбоубежища

    Видео

    диктат Запада


    Как США и ЕС подталкивают страны Центральной Азии к санкциям против России

    случайная находка


    Главу Минобороны Польши накрыло обломками «российской ракеты»

    уничтожение ПВО Patriot


    Как американская ПВО проиграла дуэль с «Кинжалом» в Киеве

    истребители НАТО


    США боятся испортить на Украине имидж F-16

    карикатура


    Визит Зеленского обнажил фашистское нутро Европы

    преследование за русофобию


    Сергей Худиев: Не надо делать из маргиналов мучеников

    прагматические отношения


    Игорь Виттель: Главное, чтобы в Турции не разразилась гражданская война

    расчетная единица


    Глеб Простаков: Есть ли перспективы у единой валюты БРИКС

    специальный репортаж


    «Выкрал атомную бомбу». Как Жорж Коваль вскрыл ядерные секреты Америки

    Киевский режим уже остался без будущего

    Подсчитаны человеческие и экономические потери киевского режима за период СВО
    Потери Украины далеко не ограничиваются только живой силой
    		  
    17 мая 2023, 19:00
    Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
    Текст: Николай Стороженко

    Деятели киевского режима панически подсчитывают человеческие потери – из страны уехали миллионы людей. Но на самом деле эмиграция (и даже военные потери) – это лишь верхушка айсберга, небольшая часть той катастрофы, которая сегодня разворачивается на Украине. То, что останется от Украины по итогам спецоперации, уже никогда не будет напоминать бывшую УССР.

    Минус 5,5 млн человек – на столько сократилось трудоспособное население Украины к настоящему моменту. Такие цифры озвучивает народный депутат Украины Нина Южанина со ссылкой на исследование Международной организации труда (МОТ).

    Работать некому

    Озвучивает – то есть подтверждает и не оспаривает. Из них 1 млн мобилизованы (ВСУ, ТрО), то есть потеряны для экономики временно. За пределами Украины – 3,2 млн женщин трудоспособного возраста. Еще 1,3 млн трудоспособных украинцев находятся на территориях, которые Украина не контролирует.

    Тут уже непонятно. Которые не контролирует с 2014-го или с 2022-го? Ладно, пусть будет 5,5 млн. Даже если МОТ включила в потери Крым и территории, на которых в 2014 году были провозглашены народные республики, это не слишком умаляет результат. Южанина тут же сравнивает это с потерями Германии во время Второй мировой (4,7 млн человек – 16% трудоспособных немцев). Для Украины 5,5 млн – это почти вдвое больше (–30%).


    Можно ли к этому еще что-то добавить? Конечно. Во-первых, за границей не только женщины, но и мужчины. Достоверно известно о 10 тыс. невозвращенцах, выехавших через систему «Шлях». Еще 432 тыс. мужчин в возрасте 18–60 лет пересекли польско-украинскую границу с 24 февраля по 7 июня прошлого года. Учитывая же данные украинской стороны о теневом обороте военкоматов (около 1 млрд долл. с начала СВО), сюда можно смело плюсовать еще не менее 100 тыс. человек. Плюс у Украины граница не только с Польшей. В общем, к данным МОТ можно прибавить еще тысяч 500–700.

    Наконец, МОТ и Южанина забыли о двух миллионах уехавших в Россию. А ведь среди них тоже половина трудоспособные.

    Что в экономике?

    С таким падением количества рабочей силы бьется и схлопывание экономики. Согласно прогнозу ЕС (они считают его позитивным) в 2022 году ВВП Украины сократился на 29%. Прогноз на 2023 год – рост на уровне 0,6%. По факту же это означает «как и в 2022-м, но на 0,6% лучше».

    Будет ли рост на самом деле? Это как раз зависит в том числе от самого ЕС. Более половины экспортной выручки дает Украине сельское хозяйство. Между тем экспорт зерна в пять приграничных стран (Болгария, Словакия, Венгрия, Польша и Румыния) сегодня под запретом на уровне ЕС. И комиссар ЕС по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский прогнозирует его продление после 5 июня.

    В свою очередь Минсельхоз США прогнозирует сокращение урожая пшеницы на Украине на 21%, что приведет к сокращению экспорта (–5 млн тонн). В минусе прогнозы и по другим зерновым (кукуруза, ячмень).

    Обычно проблемы АПК Украины связывают с неработающими портами: нет дешевой логистики импорта удобрений и топлива, нет стабильного канала экспорта. Но после завершения конфликта порты быстро возобновят работу. Тогда как урожаи еще нескоро вернутся на уровень 2020–2021 годов: потери с/х земель, необходимость разминирования.

    АПК не только приносит выручку, он и тащит на себе экономику. Если ВВП Украины упал на 29%, то промышленное производство – почти на 37%. Причем сильнее всего пострадали ключевые для Украины отрасли: металлургия (–62,5%), добыча руды (–61,7%), химпром (–62%), машиностроение (–43%).

    В 2023-м падение замедлилось до 32% (январь) и 26% (февраль). А начиная с марта в статистике и вовсе может начаться «рост» за счет эффекта низкой базы: в первые месяцы СВО падение промпроизводства превышало 50%. С другой стороны, пульс промышленности сильно зависит от дел в энергетике.

    Электричества на всех не хватит

    В энергетике дела обстоят не лучше. Во-первых, летом на Украину могут вернуться веерные отключения, о которых украинцы уже начали забывать. Энергосистему нужно готовить к новой зиме, а значит, останавливать энергоблоки для плановых ремонтов.

    Альтернатива отключениям – импорт. При этом сегодня Украина продает соседям электроэнергию по 110–140 евро/МВт (внутриукраинские цены – около 80 евро). То есть придется или поднимать цены, или нести убытки.

    Одновременно с этим власти облизываются на остановку АЭС в ФРГ, ведь это повышает спрос на энергию в ЕС. С этой целью в мае даже запустили экспорт энергии с Хмельницкой АЭС в Жешув. И собираются тянуть аналогичную линию от Ровенской АЭС в  Хелм. А значит причиной отключений может стать и желание заработать на экспорте, что низводит Украину до уровня «евробатарейки».

    При этом ревизия мощностей экспорту как раз не способствует. Наиболее серьезные потери энергосистемы – Запорожская АЭС и альтернативная энергетика. Убытки от потери контроля над ЗАЭС в «Энергоатоме» оценивают в 48 млрд грн в год (1,3 млрд долл.). Установленная мощность ВИЭ на конец 2021 года – 9,7 ГВт. Почти половина (считай – еще одна ЗАЭС) либо осталась на неконтролируемой Украиной территории, либо не работает из-за боевых действий. Иными словами, на все хотелки мощности не хватит. Если экспорт, значит придется забыть о восстановлении промышленности и снова привыкать к графикам отключений.

    Прекрасное далеко

    Украина вот уже почти 10 лет живет в медиареальности прекрасного будущего. Для наступления которого нужно всего-то ничего: добиться а, б, в…

    «Вот вернутся наши хлопцы с фронта…», «вот дадут нам джавелины», «эх, еще бы танков» – это в военной плоскости. «Подпишем Ассоциацию с ЕС», «добьемся безвиза», «еще немного, уже есть статус кандидата на вступление в ЕС» – это в отношениях с Европой. Такие же пункты можно набрать буквально по любому направлению: промышленность, АПК, наука и образование.

    Сегодня главный объект приложения надежд киевского режима – весеннее наступление, которое плавно превращается в летнее. Но чем бы оно не закончилось, оно в любом случае не вернет киевскому режиму Украину, за которую он отправляет своих сограждан на смерть – ее давно уже нет. Свои потери в Киеве рассчитывают покрыть конфискацией российских активов – еще одна замануха из прекрасного завтра.

    МОТ и Южанина забыли еще один момент. Те трудоспособные украинцы, что уезжают в ЕС и Россию, уезжают не сами. Они увозят с собой детей. А без детей не только нет будущего, но и теряется последний смысл той бойни, которую Киев никак не хочет прекращать.
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •