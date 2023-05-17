Киевский режим уже остался без будущего

Подсчитаны человеческие и экономические потери киевского режима за период СВО

Деятели киевского режима панически подсчитывают человеческие потери – из страны уехали миллионы людей. Но на самом деле эмиграция (и даже военные потери) – это лишь верхушка айсберга, небольшая часть той катастрофы, которая сегодня разворачивается на Украине. То, что останется от Украины по итогам спецоперации, уже никогда не будет напоминать бывшую УССР.

Минус 5,5 млн человек – на столько сократилось трудоспособное население Украины к настоящему моменту. Такие цифры озвучивает народный депутат Украины Нина Южанина со ссылкой на исследование Международной организации труда (МОТ).



Работать некому



Озвучивает – то есть подтверждает и не оспаривает. Из них 1 млн мобилизованы (ВСУ, ТрО), то есть потеряны для экономики временно. За пределами Украины – 3,2 млн женщин трудоспособного возраста. Еще 1,3 млн трудоспособных украинцев находятся на территориях, которые Украина не контролирует.

Тут уже непонятно. Которые не контролирует с 2014-го или с 2022-го? Ладно, пусть будет 5,5 млн. Даже если МОТ включила в потери Крым и территории, на которых в 2014 году были провозглашены народные республики, это не слишком умаляет результат. Южанина тут же сравнивает это с потерями Германии во время Второй мировой (4,7 млн человек – 16% трудоспособных немцев). Для Украины 5,5 млн – это почти вдвое больше (–30%).

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Можно ли к этому еще что-то добавить? Конечно. Во-первых, за границей не только женщины, но и мужчины. Достоверно известно о 10 тыс. невозвращенцах, выехавших через систему «Шлях». Еще 432 тыс. мужчин в возрасте 18–60 лет пересекли польско-украинскую границу с 24 февраля по 7 июня прошлого года. Учитывая же данные украинской стороны о теневом обороте военкоматов (около 1 млрд долл. с начала СВО), сюда можно смело плюсовать еще не менее 100 тыс. человек. Плюс у Украины граница не только с Польшей. В общем, к данным МОТ можно прибавить еще тысяч 500–700.

Наконец, МОТ и Южанина забыли о двух миллионах уехавших в Россию. А ведь среди них тоже половина трудоспособные.

Что в экономике?

С таким падением количества рабочей силы бьется и схлопывание экономики. Согласно прогнозу ЕС (они считают его позитивным) в 2022 году ВВП Украины сократился на 29%. Прогноз на 2023 год – рост на уровне 0,6%. По факту же это означает «как и в 2022-м, но на 0,6% лучше».

Будет ли рост на самом деле? Это как раз зависит в том числе от самого ЕС. Более половины экспортной выручки дает Украине сельское хозяйство. Между тем экспорт зерна в пять приграничных стран (Болгария, Словакия, Венгрия, Польша и Румыния) сегодня под запретом на уровне ЕС. И комиссар ЕС по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский прогнозирует его продление после 5 июня.

В свою очередь Минсельхоз США прогнозирует сокращение урожая пшеницы на Украине на 21%, что приведет к сокращению экспорта (–5 млн тонн). В минусе прогнозы и по другим зерновым (кукуруза, ячмень).

Обычно проблемы АПК Украины связывают с неработающими портами: нет дешевой логистики импорта удобрений и топлива, нет стабильного канала экспорта. Но после завершения конфликта порты быстро возобновят работу. Тогда как урожаи еще нескоро вернутся на уровень 2020–2021 годов: потери с/х земель, необходимость разминирования.

АПК не только приносит выручку, он и тащит на себе экономику. Если ВВП Украины упал на 29%, то промышленное производство – почти на 37%. Причем сильнее всего пострадали ключевые для Украины отрасли: металлургия (–62,5%), добыча руды (–61,7%), химпром (–62%), машиностроение (–43%).

В 2023-м падение замедлилось до 32% (январь) и 26% (февраль). А начиная с марта в статистике и вовсе может начаться «рост» за счет эффекта низкой базы: в первые месяцы СВО падение промпроизводства превышало 50%. С другой стороны, пульс промышленности сильно зависит от дел в энергетике.

Электричества на всех не хватит

В энергетике дела обстоят не лучше. Во-первых, летом на Украину могут вернуться веерные отключения, о которых украинцы уже начали забывать. Энергосистему нужно готовить к новой зиме, а значит, останавливать энергоблоки для плановых ремонтов.

Альтернатива отключениям – импорт. При этом сегодня Украина продает соседям электроэнергию по 110–140 евро/МВт (внутриукраинские цены – около 80 евро). То есть придется или поднимать цены, или нести убытки.

Одновременно с этим власти облизываются на остановку АЭС в ФРГ, ведь это повышает спрос на энергию в ЕС. С этой целью в мае даже запустили экспорт энергии с Хмельницкой АЭС в Жешув. И собираются тянуть аналогичную линию от Ровенской АЭС в Хелм. А значит причиной отключений может стать и желание заработать на экспорте, что низводит Украину до уровня «евробатарейки».

При этом ревизия мощностей экспорту как раз не способствует. Наиболее серьезные потери энергосистемы – Запорожская АЭС и альтернативная энергетика. Убытки от потери контроля над ЗАЭС в «Энергоатоме» оценивают в 48 млрд грн в год (1,3 млрд долл.). Установленная мощность ВИЭ на конец 2021 года – 9,7 ГВт. Почти половина (считай – еще одна ЗАЭС) либо осталась на неконтролируемой Украиной территории, либо не работает из-за боевых действий. Иными словами, на все хотелки мощности не хватит. Если экспорт, значит придется забыть о восстановлении промышленности и снова привыкать к графикам отключений.

Прекрасное далеко

Украина вот уже почти 10 лет живет в медиареальности прекрасного будущего. Для наступления которого нужно всего-то ничего: добиться а, б, в…

«Вот вернутся наши хлопцы с фронта…», «вот дадут нам джавелины», «эх, еще бы танков» – это в военной плоскости. «Подпишем Ассоциацию с ЕС», «добьемся безвиза», «еще немного, уже есть статус кандидата на вступление в ЕС» – это в отношениях с Европой. Такие же пункты можно набрать буквально по любому направлению: промышленность, АПК, наука и образование.

Сегодня главный объект приложения надежд киевского режима – весеннее наступление, которое плавно превращается в летнее. Но чем бы оно не закончилось, оно в любом случае не вернет киевскому режиму Украину, за которую он отправляет своих сограждан на смерть – ее давно уже нет. Свои потери в Киеве рассчитывают покрыть конфискацией российских активов – еще одна замануха из прекрасного завтра.

МОТ и Южанина забыли еще один момент. Те трудоспособные украинцы, что уезжают в ЕС и Россию, уезжают не сами. Они увозят с собой детей. А без детей не только нет будущего, но и теряется последний смысл той бойни, которую Киев никак не хочет прекращать.