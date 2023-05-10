Российские ЧВК окончательно допекли Францию

Париж мстит российским ЧВК за потерю Африки

Франция решилась на очередной антироссийский жест - парламент страны потребовал признать ЧВК под названием «Группа Вагнера» террористической организацией. Французские власти признают, что это имеет прежде всего символический, а не практический смысл. Однако у французов есть и весьма корыстные интересы противодействовать российским добровольцам.

Национальное собрание Франции единогласно утвердило резолюцию о требовании внести российскую частную военную компанию «Вагнер» в список Евросоюза, в котором перечисляются террористические организации.

Как сообщает «Фигаро», поводом для такого решения стали «периодически совершаемые нарушения на Украине и в Африке». Внесший резолюцию на голосование депутат президентской группы «Ренессанс» («Возрождение») Бенжамен Аддад заявил о «многочисленных правонарушениях по отношению к гражданскому населению» на Украине, причем иные из этих правонарушений, как он уверяет, могут быть квалифицированы как «военные преступления».

«Речь идет о том, чтобы послать политическое, символическое решение, сигнал, что мы не приемлем ЧВК «Вагнер» и его образ действий… и считаем их разновидностью терроризма», – заявил Аддад. Он также сослался на сведения немецкой разведки, согласно которым вагнеровцы принимали участие в пытках и массовых казнях, «жертвами которых стало гражданское население украинской Бучи».

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна одобрила решение депутатов, заметив, что «с чисто юридической точки зрения» внесение ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций, возможно, не будет иметь непосредственного эффекта, но «мы не должны недооценивать ни символическое значение данного определения, ни влияние, которое оно может иметь на те государства, которые пожелали бы прибегнуть к помощи «Вагнера».

Таким образом, одна из целей резолюции обозначена вполне прозрачно: объявив ЧВК «Вагнер» террористами, добиться того, чтобы другие постарались не иметь с ними дел.

В марте литовский парламент уже утвердил резолюцию с заявлением, что ЧВК «Вагнер» является террористической организацией. Французы, однако, тогда почему-то не были настроены обсуждать тему «Вагнера» и предпочли официально признать голодомор геноцидом, который будто бы специально устроило на Украине советское правительство в 30-х годах прошлого века.

Теперь, однако, они решили, что не стоит упускать шанс и что, если признать ЧВК «Вагнер», который фактически вытеснил их из Африки, террористической организацией, возможно, удастся каким-то образом отыграть утраченные позиции. Потому что на самом деле французов заботит вовсе не Украина — их мучает потеря влияния в Африке, как мучает фантомная боль в отрезанной после аварии ноге.

Ответ основателя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина был не менее эмоциональным.

«Французские солдаты… людей на органы отвозили и их там потрошили. - опубликовал Пригожин свою реакцию в соцсетях. - Мы спасли целую страну под названием Центральная Африка, спасли десятки тысяч жизней от бандитов, террористов, и, самое главное, от французов, которые просто издевались над ними… Макрон решил, что ЧВК «Вагнер» — террористическая организация, а в это время во многих странах мира ЧВК «Вагнер» спасает от французов и от американцев огромное количество людей».

И действительно - десятилетиями французы привыкли считать значительную часть африканского континента своей сферой влияния. Но в какой-то момент местные правительства, устав от того, что на них до сих пор смотрят как на колонии, предпочли избавиться от французских военных контингентов и призвать «вагнеровцев» для решения местных задач. Одновременно стало таять влияние Франции в других сферах, в частности, в экономической. Для Макрона это оказалось чувствительным ударом. Африка, являясь в целом крайне бедной, таит в себе огромные богатства – и терять доступ к этим богатствам, включая алмазы, золото и редкие металлы, французскому бизнесу очень не понравилось.

Решившись под предлогом заботы об интересах Украины причислить своего противника в Африке к числу террористов, Макрон и его партия, судя по всему, вовсе не собираются останавливаться на достигнутом. Очередной депутат группы «Возрождение», на сей раз Пейр-Александр Англад, собирается вынести на голосование резолюцию, которая осуждает «депортацию» украинских детей российскими властями. По его словам, это «преднамеренная стратегия, нацеленная на разрушение национальной идентичности и украинского общества».

В комментариях к статье на сайте «Фигаро» мнения занятным образом разделились. «Если бы мы не сделали этого, это был бы еще один скандал и позор для всей Франции», – пишет пользователь с ником Оскар Лафонтен. «Хороший будет видок в следующий раз у французской армии, когда очередное африканское правительство велит ей упаковать чемоданы и очистить место для группы террористов, которые ее заменят», – язвит некто начитанный с ником «барон де Шарлюс» (заимствованным, между прочим, из книги Марселя Пруста). «А что думает Национальное собрание насчет американских ЧВК?» – интересуется аноним. Само собой, этот вопрос повисает в воздухе, потому что отвечать на него никто не собирается.

На эту тему

Материал в «Ле Монд» развивает тезисы о том, какие последствия может иметь решение Национального собрания. Хотя подчеркивается, что данная резолюция не имеет обязательной силы, она тем не менее предлагает французскому правительству «предпринять дипломатические усилия» для того, чтобы Евросоюз согласился с ним и официально признал ЧВК «Вагнер» террористической группировкой. «Это позволит более эффективно налагать санкции на членов ЧВК «Вагнер» и тех, кто их поддерживает, в особенности в финансовом плане», – замечает автор материала.

Таким образом, французские власти имеют далеко идущие планы: не только попытаться вернуть свои позиции в Африке, но и, судя по всему, попробовать наложить арест на имущество членов ЧВК, если удастся таковое обнаружить. А в идеале — конфисковать его под предлогом борьбы с терроризмом. О том, какие перспективы открываются, когда речь идет о борьбе с теми, кто поддерживает группу «Вагнер» – на самом деле или в воображении французских чиновников – вероятно, можно даже не говорить.

Складывается любопытная картина. Когда в России взрывают Дарью Дугину, когда убивают Владлена Татарского или только что устраивают покушение на Захара Прилепина, Франция отчего-то не торопится обличать террористов. Более того – она всячески избегает называть происходящее террористическими актами, а журналисты и официальные лица старательно употребляют слово «взрыв».

И когда беспилотники атакуют Кремль, французы тоже найдут тысячу причин, чтобы не объявлять происходящее террористическим актом. Потому что они люди осторожные, и вообще, нельзя же всех подряд обвинять в терроризме. Может, это мирные беспилотники были, а взорвались они случайно.

Однако когда речь идет о том, чтобы выдавить политического противника из своей бывшей сферы влияния, а в идеале еще и безнаказанно его ограбить – тогда хорош любой предлог. Самое интересное, что уж кто-кто, а французы менее всего должны иметь претензий к «Вагнеру» – по той простой причине, что его история некоторым образом повторяет путь их знаменитого Иностранного легиона.

Иностранный легион тоже первоначально был создан для действий в Африке, и в него тоже брали всех желающих, не интересуясь их прошлым. Но можно держать пари на что угодно – Иностранный легион ни Франция, ни ЕС никогда террористами не объявят. Что бы его члены ни натворили. Другое дело – «Вагнер», который посмел перейти ей дорогу. И можно не сомневаться – Франция сделает все, чтобы от него избавиться. И всегда найдет закон, которым можно прикрыться.

Меж тем по стопам Франции уже решила последовать Великобритания, где также начат процесс по занесению ЧВК «Вагнер» в список террористов. Этот вопрос обещают решить в течение нескольких недель, после чего по закону смогут налагать финансовые санкции и грозить уголовным преследованием членам и сторонникам организации. Как сообщает «Таймс», целью является усиление давления на Россию. Также в статье говорится, что в Великобритании считают, что «Вагнер» играет главную роль в действиях на Украине.