Румыния заставила Украину сдаться

Tекст: Кирилл Аверьянов

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец сообщил в своих соцсетях о том, что «Украина закрыла 20-летний спор с Румынией по выполнению ее требований при строительстве канала «Дунай – Черное море».

Конфликт имел старые корни и уходил еще в май 2004 года. Именно тогда Украина запустила в тестовом режиме плавание по каналу «Дунай – Черное море», который пролегает по Килийскому и Старостамбульскому (Быстрым) устьям в дельте Дуная. Построенный еще в 1948 году канал фактически получил новое углубленное русло, проходившее по украинской территории, но граничившее с Румынией.

Тогда эти действия вызвали сильное недовольство Брюсселя – Еврокомиссия выразила протест Киеву в связи с продолжением работ по постройке канала в дельте Дуная, так как она находится под охраной ЮНЕСКО. Румыния также заявила решительный протест в связи с нарушением Украиной экологических норм.

В Бухаресте считали, что строительство приведет к сильному поднятию уровня воды в Дунае и может фактически погубить всю дельту реки, на которую завязана экономическая деятельность нескольких крупных румынских портов. Основания для этого действительно были.

В 2005 году указом президента Украины Виктора Ющенко работы на канале были приостановлены для проведения необходимых экспертиз. После их проведения комиссия министерства охраны окружающей среды сочла, что канал не наносит вреда природе. Украинская сторона тогда заявляла, что ее позиция подтверждена международными экспертами, которые посещали место строительства.





Тем не менее спор продолжился, и Украина также выдвигала встречные требования к Румынии в отношении проектов Бухареста в дельте Дуная. Последний на данный момент виток напряженности возник совсем недавно, в феврале 2023 года, когда Украина снова начала работы по углублению дна канала до шести с половиной метров, чтобы украинские суда могли подниматься из Черного моря по Дунаю. Румыния тогда призвала немедленно остановить работы, которые могут погубить дунайскую экосферу.

Интересно, что это заявление было сделано Бухарестом на фоне уже проходящей СВО, то есть Румыния настойчиво преследовала в конфликте именно свои интересы. Никакие скидки на то, что Украина ведет боевые действия, не применялись.

Более того. В сентябре текущего года Румыния заявила, что попытки Украины углубить Дунайский канал в районе местечка Быстрое будут рассматриваться как «переход красных линий».

В чем же заключались эти красные линии? В том, что Украина пыталась обустроить собственный, обходящий румынские территориальные воды выход в Черное море через дельту Дуная.

И разумеется, успешная реализация этой идеи лишала бы Румынию значительных доходов. «Желание Украины углубить канал серьезно снизит доходы Бухареста от транзита кораблей по Дунаю», – говорил газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан.

И вот теперь выяснилось, что конфликт этот разрешен. И отнюдь не в пользу киевского режима. Как пишет министр Стрелец, сторонам удалось выполнить «домашнюю работу» и привести проект в соответствие с требованиями конвенции: «Ведь Украине не безразличны добрососедские отношения и соблюдение норм международного права. Мы хотим и можем искать общий язык и исправлять ошибки прошлого».

Министр окружающей среды, водных ресурсов и лесов Румынии Мирча Фечет приветствовал это решение: «Это большой шаг вперед по вопросу о канале. Он заключается в том, что Украина понимала не только то, что она должна соблюдать все европейские обязательства по такому проекту, но и то, что она может это сделать. Спасибо моему украинскому коллеге Руслану Стрельцу за принятие и реализацию норм, гарантирующих защиту дельты Дуная.

Мы продолжаем диалог в поддержку Украины, уважая стратегические интересы Румынии и европейские экологические нормы».

О каких именно «ошибках» предыдущих киевских властей говорит Стрелец, непонятно – в 2000-х годах Киев категорически утверждал, что никаких ошибок не делал и все претензии исключительно к Румынии. Однако теперь точка зрения поменялась: Украина в точности выполнила все требования соседки.

Это выглядит тем более парадоксально, что фактически ничто не может запретить Украине углублять канал на своей суверенной территории. И тем не менее киевский режим пошел на существенные уступки в пользу соседа. Фактически Украина сдалась, проиграла битву, которую вела с Румынией два десятилетия.

Связано это, разумеется, не с какими-то экологическими подвижками, а с тем, что Украина спешно подтягивает все возможные стороны своей деятельности под европейские стандарты. Поэтому она вынуждена мириться со всеми, кто имеет к ней претензии.

Недаром соглашение по каналу было достигнуто в рамках девятого Женевского совещания сторон Конвенции об оценке воздействия трансграничных проектов на окружающую среду (Конвенция Эспо). Так Киев выразил свою приверженность евроинтеграционным обязательствам по этой конвенции. Иначе говоря, Украина старается вписаться в евростандарты любой ценой – в том числе и ценой собственных интересов.

Ну и кроме того, напрашивается еще один очевидный вывод. Заявление о разрешении старого спора в пользу Румынии прозвучало сразу после того, как было принято решение о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Нет сомнений, что Румыния, как член ЕС, выдвигала и свои условия для принятия такого решения. Результат, что называется, налицо: Киев наглядно показал, как легко жертвует и деньгами, и суверенитетом ради любого, даже самого символического приближения к членству в ЕС.