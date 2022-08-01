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Новый истребитель стал символом перемен рынка боевой авиации

KF-21 Boramae – не самый лучший, но многообещающий истребитель YONHAP/EPA/ТАСС
Южная Корея пополнила список стран, способных производить современные истребители. Начались летные испытания ее первой машины подобного класса – KF-21 Boramae. По сути, это всего лишь неплохая машина, которую нельзя сравнивать ни с Су-57, ни с F-35. И тем не менее перед нами знаменательное событие, которое будет иметь большие последствия в том числе для России. Подробности...
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    Новый истребитель стал символом перемен рынка боевой авиации

    KF-21 Boramae – не самый лучший, но многообещающий истребитель
    		   1 августа 2022, 11:50
    Фото: YONHAP/EPA/ТАСС
    Текст: Александр Тимохин

    Южная Корея пополнила список стран, способных производить современные истребители. Начались летные испытания ее первой машины подобного класса – KF-21 Boramae. По сути, это всего лишь неплохая машина, которую нельзя сравнивать ни с Су-57, ни с F-35. И тем не менее перед нами знаменательное событие, которое будет иметь большие последствия в том числе для России.

    Сначала о самом самолете. KF-21 Boramae («Молодой ястреб», или «Сражающийся ястреб», можно перевести по-разному) – это двухдвигательный самолет с серьезными конструктивными мерами по снижению заметности в радиолокационном диапазоне. Он чем-то напоминает и китайский J-31, и американский F-35. К пятому поколению самолет не относится, эта машина на технологической базе четвертого поколения, но с малозаметным планером.

    Для компании-создателя – Korea Aerospace Industries (KAI) – это не первый самолет. Эта корейская компания – единственный в мире производитель самолетов, предлагающий своим покупателям сверхзвуковые учебно-тренировочные самолеты Т-50. Но сделать УТС это одно, а сделать истребитель – другое. KAI сделала. Хотя испытания машины только начинаются, и пока нельзя точно сказать, всё ли корейцы сделали правильно.

    Почти не хуже пятого поколения

    Истребитель имеет широчайший выбор ракетного оружия, в том числе самых эффективных типов: как, например, MBDA Meteor для воздушного боя. Должны на самолете «прописаться» и все перспективные корейские ракеты. В отличие от многих западных моделей, KF-21 может нести и противокорабельные ракеты, пока только «Гарпуны». Скорость у самолета мала, 1,81 звуковой, он чем-то напоминает в этом плане F-18, и не зря: двигатели у этих двух машин – это две модификации из одного и того же семейства.

    А вот что обещает точно быть высококлассным, так это бортовое радиоэлектронное оборудование – оно тут на уровне пятого поколения. Радиолокационная станция с активной фазированной антенной решеткой, оптические прицельные системы и оборудование для обмена информацией с другими тактическими единицами тут обещают с самого начала.

    Как и российские истребители, корейский самолет будет оснащаться оптико-электронными прицельными станциями.

    В общем, если у корейцев не обнаружится грубых ошибок в конструкции, то самолет будет уступать истребителям с лучшей тяговооруженностью и управляемым вектором тяги только в маневренном бою. Но до него противники с лучшей маневренностью, но худшими электроникой и оружием еще должны дожить. Изначально планируется начать производить самолет как истребитель для воздушного боя, превратив его позже в многоцелевую машину, способную и воевать в воздухе, и уничтожать цели на земле.

    Машина может оказаться по-настоящему массовой и не очень дорогой. Электронику Южная Корея будет производить сама, двигатели ни к дорогим, ни к дефицитным не относятся. И вот в этот момент и выясняется то, что значение этого самолета совсем не в том, насколько у него высокие характеристики.

    Международная кооперация

    Создание этой машины стартовало еще в 2001 году, а в 2010-м, когда появились ее первые наброски, проект стал международным. В него «включилась» Индонезия. На первый взгляд, это не особо важно, так как никакими значимыми технологиями в авиации Индонезия не обладает. Да, не обладает, но по итогам будет обладать. А главное, что свое налаженное производство пусть не самых «заряженных», но вполне хороших самолетов получит Южная Корея.

    В настоящий момент в мире существуют следующие основные производители самолетов-истребителей, готовые производить новые машины самостоятельно: США, Россия, Франция, Китай, Швеция.

    Британия и остальные страны Европы уже что-то могут только в консорциумах, отдельно ни одна из европейских стран самостоятельно истребитель создать не может. Британцы сейчас пытаются «оживить» себя с проектом «Темпест», но пока они демонстрируют следующее: отдельные компоненты истребителя британцы могут создать на уровне выше среднемирового, а самолет целиком – пока никак.

    Может создать свой истребитель Япония. Но изолированность этой страны от мирового оружейного рынка и неспособность обеспечить своему авиапрому стабильные заказы приводит к тому, что самолеты у японцев получаются очень дорогими. В итоге кроме разработанного на базе F-16 самолета Mitsubishi F-2 в строю своих боевых самолетов у них нет, да и когда появятся – непонятно.

    Пытается создать свой истребитель Индия с проектом Tejas – однодвигательным самолетом без каких-то выдающихся особенностей. Этот самолет увидел серию только для того, чтобы поддержать национальных разработчиков и производителей самолетов, будущее вне Индии для него возможно только чудом, да и в Индии он поставляется в ВВС вынужденно. Сборку JF-17 в Пакистане вообще за производство можно не считать, пакистанцы их просто собирают из китайских комплектующих.

    Вот собственно и все, до последнего времени. Теперь в клуб входит Южная Корея с ее гигантскими промышленными возможностями и самолетом, который, окажись он сконструирован без ошибок, в бою окажется точно лучше, чем F-16 в большинстве модификаций, F-18, Су-30 в любом виде, МиГ-29 и любые старые американские или советские самолеты, не говоря уже о разной экзотике.

    А Индонезия, которая до этого только собирала старые европейские транспортники и пыталась начать работы в области беспилотников, получит к этой технологии доступ – индонезийские инженеры уже давно работают над этим проектом в Южной Корее. И вот это и есть тот тренд, который в будущем может изменить все.

    На рынке оружия

    Большинству стран в мире сверхистребители типа Су-35 или F-22 просто не нужны. Нужно то, что принято называть «рабочей лошадкой», простой и без изысков самолет, который мог бы решать и задачи по борьбе с авиацией противника, и ударные задачи выполнять. Желательно подешевле.

    Южная Корея только что начала такой самолет испытывать. И KF-21, в отличие от индийского Tejas, обещает быть успешным и на рынке тоже. А это значит, что странам, предлагающим свои ультрадорогие машины, придется потесниться.

    На самом деле, процесс освоения бывшим «третьим миром» военных технологий начался давно. Прогнозы о том, что мировой рынок оружия будет «ссыхаться», звучат с 1990-х. С тех пор в сегменте беспилотников и ракет появилась та же Турция. Южная Корея экспортирует артиллерию и бронетехнику. В целом те страны, которые ранее только покупали оружие, сегодня могут произвести значительную его часть сами.

    Но такой рынок, как боевая авиация, долго был поделен между самыми развитыми странами. Теперь же ситуация меняется. В сегменте, где раньше доминировали такие «старые» производители боевых самолетов, перечисленные выше, появляются новые игроки со своим соотношением цены и эффективности.

    Южнокорейский истребитель – знак того, что «новые» производители способны зайти в самый высокотехнологичный сегмент военного производства. Подобно тому, как почти любая страна может сегодня произвести стрелковое оружие, KF-21 показывает, что скоро страны, до этого покупавшие иностранные самолеты, будут делать свои. Та же Индонезия обеспечивает себя транспортными самолетами, а теперь получит десятки инженеров, которые знают, как сделать истребитель.

    Открытый рынок комплектующих, таких как двигатели и радиолокационные станции, приведет к тому, что создавать «с нуля» новым производителям надо будет очень немного – всё, что ставится в планер, можно просто купить. А уже потом, сделав самолет из покупных комплектующих, можно будет переработать его под что-то другое, если старые комплектующие окажутся недоступны (например, из-за санкций). Главное – сделать первый раз, потом будет намного проще. Корейцы этот барьер только что преодолели – и многие другие уже на подходе.

    Какой вывод из этого стоит сделать в нашей стране? Вывод простой. Рынок боевой авиации будет сокращаться, авиационные технологии уже начали распространяться по миру, и это явление будет нарастать. Обеспечить себя самолетами собственного производства смогут в перспективе все больше и больше стран. Это произойдет не завтра, но произойдет неизбежно. Необходимо учитывать этот факт при анализе любых рыночных перспектив и готовиться делать такие предложения покупателю, которые «средней руки» производитель сделать просто не сможет.


     
     
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