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21 июля, четверг  |  Последнее обновление — 11:19  |  vz.ru
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Того, чего так боялась Германия последние несколько недель, не произошло. Газопровод «Северный поток – 1» не остановился, а вновь запущен после ежегодной плановой профилактики. Что происходит с задержанной канадскими властями турбиной и может ли российский газопровод быть все равно остановлен по каким-либо новым причинам? Подробности...
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После демонтажа украинской власти в Причерноморье возникает потребность в новых управленцах РИА Новости
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Как закрыть небо для американских ракет

Считается, что ракеты HIMARS умеют летать по квазибаллистической траектории, что затрудняет действия ПРО AFLO/ТАСС
«Под ударами американских ракет могут оказаться электростанции, водоподстанции, заводы, распределительные сети, трансформаторные подстанции». Так представители ЛДНР описывают возможные цели новых ракет для американских систем HIMARS, которые вскоре должны оказаться на Украине. Удары могут быть нанесены и по российской территории. Что можно этому противопоставить? Подробности...
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Страны Средней Азии зовут создать антироссийский союз

Страны Средней Азии ищут возможность сближения друг с другом @KyrgyzPresident
20–21 июля в Киргизии проходит саммит среднеазиатских стран. Уже идут утечки документов и заявления политологов о возможном создании по итогам саммита некоего «Центральноазиатского союза» – объединения стран региона. Возможно ли такое объединение в принципе и нет ли в таком случае угрозы интересам России?  Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
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    Страны Средней Азии ищут возможность сближения друг с другом
    		   21 июля 2022, 11:00
    Фото: @KyrgyzPresident
    Текст: Евгений Погребняк

    20–21 июля в Киргизии проходит саммит среднеазиатских стран. Уже идут утечки документов и заявления политологов о возможном создании по итогам саммита некоего «Центральноазиатского союза» – объединения стран региона. Возможно ли такое объединение в принципе и нет ли в таком случае угрозы интересам России?

    Первая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии состоялась в г. Нур-Султане (Казахстан) еще в 2018 году, через год прошла вторая встреча в Узбекистане, а в 2021 году саммит принимал Туркменистан. Теперь мероприятие проходит в киргизском городе Чолпон-Ата. За день до встречи президентов совещание провели представители внешнеполитических ведомств – главы МИД Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Чрезвычайный и Полномочный посол Туркменистана Шадурды Мередов. Они одобрили повестку предстоящих переговоров и подготовили итоговый проект соглашения.

    Ранее МИД Казахстана опубликовал статью о готовящемся соглашении под названием «О подписании Договора между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке».

    В пояснении говорится, что «в условиях геополитической турбулентности, напряженности на международной арене ... все большее значение для Казахстана обретает углубление взаимодействия с государствами Центральной Азии. В целях развития региональной кооперации предпринимаются меры по выстраиванию доверительных отношений, обеспечению устойчивого развития региона, укреплению в нем стабильности и безопасности, а также продвижению на различных международных площадках вопросов, затрагивающих интересы государств региона».

    Упоминается об активизации «взаимовыгодного сотрудничества в военной, торгово-экономической, логистической, культурно-гуманитарной сферах, в области гражданской обороны, энергетики и туризма». «В соответствии с документом стороны подтверждают обязательство воздерживаться от применения силы или угрозы силой, направленной против друг друга, взаимодействуют в целях укрепления мира и безопасности в глобальном и региональном масштабе, координируют свои усилия по противодействию современным вызовам и угрозам», – сказано в пояснении.

    Ряд политологов Средней Азии высказывают предположения о том, каким в реальности окажется данный документ. После начала спецоперации на Украине и введения Западом против России масштабных экономических санкций в Средней Азии всерьез обеспокоились, что из-за большой взаимной интеграции и против их стран могут ввести вторичные американские санкции. Недавнее заявление Минфина США о том, что через территорию Киргизии, Узбекистана, Казахстана и Таджикистана (и, как ни странно – Грузии) санкционные товары могут попасть в Россию и Белоруссию, еще больше усилило эту обеспокоенность.

    Ориентированная на международную торговлю и пользование западными товарами элита Средней Азии стала задумываться о способах избежать американских ограничений. На этом фоне саммит глав государств Центральной Азии стал особо интересен. Прозападные активисты, а также армия украинских троллей, которые всегда выступали за альтернативные интеграционные проекты (любые, кроме российских), в социальных сетях стали горячо одобрять идею создания некоего «Союза стран Центральной Азии» (или «Центральноазиатского союза»). По их мнению, это объединение послужит дистанцированию стран региона от Москвы.

    Некоторые представители экспертного сообщества тоже поддержали инициативу. В частности, казахстанский экономист и общественный деятель Мухтар Тайжан в интервью киргизскому филиалу Радио «Свобода*» заявил, что государства в регионе должны развивать не только экономическое, но и военное партнерство.

    «Я считаю, что геополитические изменения, война России с Украиной и другие события повлияют на наше сотрудничество. Наши народы должны сблизиться, быть едиными, потому что если мы разбежимся, то завтра на наш регион могут повлиять крупные геополитические факторы.

    Есть проблемы, о которых мы говорим. Например, между Казахстаном и Кыргызстаном есть вопросы. Случаются столкновения на границе Кыргызстана и Таджикистана. Но самое главное, наш регион должен усиливать деятельность партнерских организаций и взаимно оказывать помощь друг другу..., – считает Тайжан.

    Другой эксперт, профессор юриспруденции Шокирджон Хакимов из Таджикистана в интервью газете «Азия Плюс» также поддерживает идею региональной интеграции. По его мнению, объединенная Средняя Азия может противостоять любым внешним силам, а также заставить крупные державы учитывать их интересы. «Мы имеем достаточно примеров, когда некоторые центры сил без обсуждения с нами принимали решение за нас по тем или иным вопросам, ограничивая наш суверенитет», – считает профессор.

    Сама идея подобного объединения не новая. Еще в середине 1990-х годов проходили консультации и переговоры на данную тему, и планы у уже бывших президентов (кроме главы Таджикистана все остальные уже поменялись) были аналогичные. Хотели создать водно-энергетический консорциум, структуру по обеспечению безопасности и другие, но все эти интеграционные проекты, планы – они так и остались на бумаге.

    «Главная причина провала прошлых попыток интеграции пяти стран Средней Азии состояла в том, что экс-президенты Узбекистана и Казахстана (Ислам Каримов и Нурсултан Назарбаев) не были готовы к компромиссам. Они не желали уступать пальму лидерства в регионе кому-либо другому, а на равных они не хотели сотрудничать», – говорит газете ВЗГЛЯД политолог из Бишкека Игорь Шестаков.

    По мнению эксперта, сейчас повестка региональной интеграции вновь актуализировалась потому, что Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев теперь демонстрируют готовность участвовать в региональных внешнеполитических проектах. В большей степени драйвером интеграции выступает и Узбекистан, который с приходом к власти нового президента в 2017 году переформатировал свою внешнеполитическую повестку и стал более открытым.

    «Однако те проблемы, которые были в Средней Азии, все еще актуальны. Я имею в виду проблемы между Кыргызстаном и Казахстаном в плане транзита грузов, появилась горячая точка – пограничные военные конфликты между Кыргызстаном и Таджикистаном, которые несколько раз принимали размах полномасштабных боевых действий. И, безусловно, эти факторы пока являются серьезным барьером на пути к созданию единых интеграционных площадок для пяти стран Средней Азии», – полагает Игорь Шестаков.

    Тем не менее, по мнению эксперта, есть и реальные предпосылки для создания такого союза. Во время вспышки Covid-19, когда весь мир стал изолирован, страны региона успешно сотрудничали между собой. Товарные потоки шли бесперебойно, не было проблем с поставками первоочередных товаров – медикаментов и продовольствия. Иначе говоря, пандемия вынудила среднеазиатские государства пойти на максимальную интеграцию друг с другом, чтобы надежно осуществлялся транзит жизненно важных грузов.

    «Также у стран Средней Азии есть общие проблемы, связанные с распространением религиозного экстремизма и терроризма,

    – в соседнем Афганистане религиозные экстремисты сумели захватить власть, что, конечно же, вызвало обеспокоенность у его соседей, вынужденных кооперироваться для борьбы с общим врагом. Еще один фактор, вынуждающий страны региона согласовывать внешнюю политику, это угроза вторичных американских санкций. Как известно, ни одна из стран Средней Азии не осудила действия России на Украине, все заняли нейтральную позицию.

    Эти три новых фактора сближают пять стран региона, поэтому можно ожидать определенных подвижек в этом направлении. Если раньше все ограничивалось двухсторонними отношениями, то теперь можем дорасти до уровня межгосударственных проектов. И я думаю, что здесь Москва и Пекин будут заинтересованы в создании такого союза, чтобы выстраивать с ним взаимовыгодные взаимоотношения, потому что именно Китай и Россия являются основными торговыми партнерами Средней Азии. Полагаю, что проекты интеграции «Один пояс – один путь» и Евразийский союз будут активно  взаимодействовать с новым объединением. Если, конечно, он всё-таки будет создан», – оговаривается Шестаков.

    Больше шансов на прорыв ожидают такие направления, как туризм, транзит и энергетика. В плане туризма давно идут послабления пребывания граждан на территории друг друга, запускаются международные туры. В транзитном направлении давно пытаются запустить строительство железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан». В сфере энергетики региону необходимо резко нарастить электрические генерирующие мощности. Эти и другие проекты давно обсуждаются и могут стать основой для среднеазиатской интеграции.

    Эти новые проекты имеют значение и для России, хотя бы потому, что их реализация может вступить в противоречие с ЕАЭС. Однако предыдущие попытки продвижения подобных инициатив закончились провалом.

    «Интеграция без некоего стержня в виде внешнего актора априори в Центральной Азии невозможна. Естественно, что подобные попытки натолкнутся и на уже утвердившегося конкурента в виде ЕАЭС, альтернативы которому в регионе просто нет», – говорит газете ВЗГЛЯД востоковед Александр Князев.

    По мнению эксперта, эти встречи проводятся уже в четвертый раз и «пока они наполнены исключительно символическим содержанием, отсутствуют какие-либо прецеденты их практической эффективности». В новой геополитической ситуации руководители стран региона могли бы, конечно, выработать общую тактику поведения. Но это маловероятно – страны региона слишком разные, и эта их разность вряд ли позволит создать хоть какую-то форму кооперации, тем более столь глубокой.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
     
     
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