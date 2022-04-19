Киевские власти готовят большое ограбление украинцев

Украинские банкиры начинают присоединяться к бесчеловечной инициативе киевских властей – отбирать деньги и имущество у тех граждан страны, кто «сотрудничает с Россией». Или даже просто имеет «связь с Россией». О чем идет речь, кого именно и в каком количестве это может коснуться – и почему происходящее прямо напоминает то, что делал Гитлер с евреями?

Украинский monobank (виртуальный банковский проект) анонсировал закрытие счетов всех граждан Украины, «...которые находились до войны и до сих пор не покинули следующие территории: Россия, Беларусь, Крым, ЛДНР, Северная Корея, Сирия, Эритрея. В общей сложности 11 251 человек», – написал в своем Telegram-канале соучредитель проекта Олег Гороховский. Вроде и немного – к настоящему времени услугами monobank пользуется более пяти миллионов человек. Но любой банк по сути продает доверие, а о каком доверии может идти речь, если банк отбирает у клиентов их деньги?

Вот и банкиры вспомнили, что они сначала банкиры, а уж потом патриоты. И «переобулись». Выехавшим на территории ЛДНР и Крыма счета закрывать не будут. Но только туда. Скольким клиентам в итоге прикроют счета, банкир решил не уточнять.

Но эта история лишь репетиция того, что может произойти на Украине в масштабах уже всей страны. И совершенно законно.

Все по закону

Еще в марте Верховная рада (ВР) Украины проголосовала за закон о принудительном изъятии собственности российских компаний и граждан на территории Украины. Однако сфера действия этого закона шире, чем кажется. Просто на первых порах национализация коснулась и еще коснется значимых активов: 200 млрд гривен, которые принадлежат российским и белорусским компаниям и находятся на счетах в украинских банках, дочерних структур российских банков, вагонного парка российской и белорусской железных дорог и т. п.

Но затем, когда кончатся крупные куски, можно будет заняться мелочевкой и обдирать уже не российские компании, а… обычных граждан Украины.

Дело в том, что в начале апреля ВР Украины предварительно одобрила еще один законопроект о национализации. Под его действие могут подпадать уже и граждане Украины, «…имеющие тесную связь с агрессором (имеющие место жительства или занимающиеся основной деятельностью в РФ)». Законопроект также предусматривает изъятие собственности не только у тех, кто поддерживает действия ВС РФ на Украине, но и за участие в работе временных администраций на территории, которая контролируется российскими войсками.

Широкое определение

Даже озвученные планы создают риск потери всего имущества для самых разных и часто совершенно не пересекающихся групп граждан Украины. Под признак устойчивой связи как места жительства и/или работы подпадают в том числе украинские гастарбайтеры на территории РФ.

В Федерации мигрантов России утверждают, что основная масса работавших в РФ граждан Украины после начала военной операции осталась в России. Наверняка это так и есть, тем более, что вернуться на Украину им было бы сложно даже чисто технически. И это уже формальное основание для лишения этих граждан их имущества на Украине.

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То же самое касается и тех украинцев, кто работал на российских заказчиков удаленно (IT, фриланс, копирайтинг и т. п.). Им мы бы советовали или найти какое-то прикрытие в виде работы/подработки на Украине или всерьез задуматься о смене места жительства.

Наконец, потенциально такой же сценарий грозит даже тем гражданам Украины, которые не жили и не работали в РФ до начала военной спецоперации – но после начала войны оказались на территории России или Белоруссии в качестве беженцев. Эвакуировались. Законопроект оставляет достаточно возможностей, чтобы оценить это как «отрицание российской агрессии» или «поддержку действий ВС РФ» – со всеми вытекающими. Опять же всегда могут спросить: была же возможность на Украину уехать, почему поехали в Россию?

Собственно, владельцы monobank так и поступили, сделав исключение лишь для Крыма. Поскольку иначе получилось бы, что они признают Крым территорией РФ. Однако те, кто имел счета в monobank и был эвакуирован на территорию РФ еще до 24 февраля, со своими деньгами могут попрощаться. И мы не видим, что могло бы помешать Украине поступать с беженцами аналогично.

Ну и, конечно же, рискуют «сотрудничающие с ВС РФ». Под это, при желании, можно подвести даже получение гуманитарной помощи. Без шуток, жители сельских районов Запорожской и Херсонской областей чуть ли не вилы друг на друга точат, выясняя, допустимо ли брать «гуманитарку». До поры это ограничивается ссорами и руганью, но если по итогам переговоров Украина вернет контроль над этими территориями, последствия будут страшными. И где пожалеют соседи, там добьет государство.

Не вернет – всегда остается возможность лишить собственности тех, кто не захочет уезжать из своих родных областей: вклады в банках, наследство в других городах, машину можно арестовать, в конце концов, при пересечении будущей линии разграничения. Остался на неконтролируемой территории – вот тебе и устойчивая связь с РФ и поддержка ее действий на Украине. И хорошо, если ограничатся только имуществом.

Примеры в истории

На этом месте, хоть и не очень хочется, но придется сказать, что нацисты ровно таким же образом грабили евреев, которым не повезло оказаться гражданами той, прежней Германии. «Холокост был одновременно величайшим убийством и величайшим грабежом в истории», – писал о политике ариизации Майкл Бейзилер.

Параллель не так уж притянута за уши, как может показаться. В той же Европе сейчас вполне серьезно обсуждают вопрос, можно ли за счет имущества россиян в странах ЕС помогать Украине. И это имущество не российских компаний, не резервы ЦБ РФ, а имущество, записанное на физических лиц – пускай и весьма обеспеченных, в том числе миллиардеров.

Миллиардер, конечно, расстроится, но не так уж чтоб сильно: была в Испании вилла, ну будет в Турции, куда ж деваться. Дело в другом: где грань?

Если грабить миллиардера можно, то почему нельзя миллионера? Или рядового бизнесмена средней руки, который домик на Балатоне купил? И только ли российских?

Это игра с огнем и с нормами, уходящими корнями еще в римское право. Но если Европа раздумывает о применимости коллективной вины к гражданам России, то на Украине таким же образом собираются «постричь» и своих же сограждан – если они маршируют не в ногу.

…Слово только нужно подходящее придумать к этому безобразию. А то «ариизация» уже занято, «украинизация» – смысл другой. «Патриотизация»?

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