Медведи и волки начали оккупацию Прибалтики

Массовый отъезд населения из прибалтийских стран в Западную Европу привел к неожиданному эффекту. Пространства, где раньше селились люди, сейчас активно занимают звери, в том числе хищники – медведи, волки и даже невиданные ранее в этих местах шакалы. Звери активно осваивают даже крупные города. Почему местные власти бессильны остановить это нашествие?

Главный специалист Агентства окружающей среды Эстонии Пеэп Мяннил вместе с ученым университета Тулузы Натаном Ранком опубликовали в международном научном журнале Mammal Research статью о расплодившихся в этой прибалтийской стране шакалах. Популяция эстонских шакалов является по своему расположению самой северной в Европе и относительно изолированной от основной популяции.

Обыкновенный шакал (Canis aureus) начал широкое распространение на севере и западе Европы только в последние десятилетия. В Эстонии его впервые обнаружили в 2013 году и с тех пор его популяция и ареал неуклонно расширялись – как в западной, так и в восточной, и в северной областях государства. Количество территориальных группировок этих зверей в Эстонии уже достигло 27.

В соседней Латвии шакалов тоже встречают все чаще – причем они забегают даже в окрестности Риги. Большинство специалистов считают, что шакалы добрались до Прибалтики самостоятельно, своими ногами. Но глава Латвийской охотничьей ассоциации Харалд Барвикс предполагает: «Я думаю, шакал завезен к нам искусственно. Потому что в первую очередь он появился в Эстонии в окрестностях заповедника Матсалу. И там они уже расплодились в большом количестве. Там кто-то держал шакалов как домашних животных, потом надоело – выбросили, и они размножились. И странным образом пошли с севера на юг».

Глава союза охотников убежден, что распространение шакалов представляет серьезную угрозу для латвийской фауны. Прямой опасности для людей эти животные не представляют, но вот различные болезни, такие как, например, бешенство, шакалы распространять могут.

Впрочем, куда больше чем шакалы тревожат жителей Прибалтики медведи. Так, в окрестностях города Валка, находящегося на границе Латвии и Эстонии, жалуются, что ситуация стала реально опасной. Владелец одного из домов Андрейс Калниньш сообщил, что косолапые хозяйничают у него в саду – забираются на плодовые деревья и объедают их. Людей не боятся.

На эту тему

Его родственник Айвис Калниньш поведал, что и к нему медведи наведываются регулярно – хищники копаются в мусоре. «Сейчас где-то тут вокруг шастают. Все их похождения свидетельствуют об интеллекте. Совет затащить мусорный бак в сарай не работает – я на своем опыте убедился. Затащил, но это не помогло: они дверь взломали, открыли и вытащили мусорник. У меня было несколько петард… Ну, они убежали, но ночью вернулись. А в соседском доме, я знаю, там приглашали охотников – стреляли в воздух. Но по словам соседки, они через полчаса вернулись обратно», – рассказал Айвис Калниньш.

В Эстонии за прошлый год было зафиксировано около 250 медвежьих «атак», среди которых разрушение как пасек, так и силосов. Но в Эстонии медведей хотя бы разрешено отстреливать, только в прошлом году тамошним охотникам выдали лицензии на ликвидацию свыше 80 зверей. В Латвии же бурые медведи находятся под охраной государства.

«С каждым годом медведей в нашем крае становится больше и больше.

А самоуправление не может действовать самостоятельно: любое наше действие мы должны согласовать с Управлением охраны природы. Но главное, их можно только отпугивать, а другие действия сейчас они не разрешают», – описал ситуацию председатель Валкской краевой думы Вентс Армандс Крауклис.

Представитель латвийского Управления охраны природы Гита Строде поясняет, что хищников можно отпугивать пиротехникой, светошумовыми гранатами, резиновыми пулями. И лишь если это не помогает, то особо «неадекватных» медведей разрешается ликвидировать.

Зоологи напоминают, что медведь не любит суеты и больших людских скопищ, привязан к местам, где достаточно воды. Однако после того, как Латвия обезлюдела и деиндустриализовалась, местная природа расцвела, зверье благоденствует. Ведь если лет пятнадцать назад в стране насчитывалось 7724 населенных пункта, то десять лет назад – уже 7006, а сейчас около 6300. Многие деревни стоят пустые.

«В двадцатом веке, в конце восьмидесятых, когда количество населения Латвии приблизилось к трем миллионам (сейчас, по официальным данным, насчитывается 1,9 млн человек), когда страна была гигантом индустрии с загрязненной средой и полными нитратов реками, природа находилась под угрозой, и нам надо было принимать значительные меры по ее спасению.

Но сейчас ситуация радикально изменилась. Природа отбила бывшие сельскохозяйственные земли. Площадь лесов в современной Латвии уже в два раза больше той, что была в конце 30-х годов. Население массово уезжает…», – констатирует глава Союза журналистов Латвии Юрис Пайдерс.

Особенно вольготно животные почувствовали себя в начале 2020-го, когда из-за пандемии Covid-19 людей отправили на самоизоляцию. Так, весной того года медведей заметили на улицах одного из районов Таллина – Хааберсти. Пришлось начинать полицейскую операцию по вытеснению хищников из города, к которой привлекли также и охотников.

«Жителей этого района просим по возможности не выходить на улицу, а также держать домашних животных в помещении. Если вы увидите медведей, то не приближайтесь к ним и не препятствуйте движению медведя, оставайтесь в тени. Приближение животного опасно для жизни!», – призвали таллинцев. Медведицу с двумя медвежатами засекли с помощью дрона, но, в итоге, применять оружие не пришлось – звери сами ушли из города в лес.

А через некоторое время в окрестностях эстонского города Вильянди видели волков. «Я живу в деревне Кыо и ехала со стороны Выхма на работу в Вильянди. Перед автобусной остановкой "Киле" гравийная дорога поворачивает направо, я остановилась в конце этой дороги. Волки остались между мной и автобусной остановкой. Я их заметила около 8:50 утра. Похоже, они совсем не боялись машин. Один волк остановился и посмотрел на меня – мол, почему я там остановилась и дальше не еду?», – описала встречу с животными эстонка Марью Роозилехт.

Дошло до того, что звери периодически забегают даже в центр Риги – и это стало происходить уже достаточно давно. Так, 2 мая 2015 года работники рижской полиции самоуправления с изумлением узрели двух кабанов, прогуливавшихся не где-нибудь, а возле памятника Свободы, на пересечении центральных столичных бульваров Бривибас и Райниса. Кабанов отправили обратно по их месту жительства: в лес за Ригой. Эта ситуация стала последней каплей, и в том же году самоуправление Риги заключило с одним из охотничьих клубов договор на поимку и вывоз лесных животных за пределы города.

Кабаны не уходят из Риги из-за благоприятной для них среды обитания, ведь в городе они могут легко найти себе пищу. Бывший мэр Нил Ушаков даже как-то выложил видео, на котором видно, как кабанье стадо пересекает дорогу в микрорайоне Югла.

Одновременно столицу Латвии наводнили лисы, успевшие добраться до обитателей городского зоопарка и домашних животных. Зоолог Елена Кустова поведала: «Лесные хитрюги постоянно таскают маленьких котят, не брезгуют они и взрослыми особями. Причем, как это ни странно, выбирают самых породистых. Кроме того, лисы даже нападают на небольших декоративных собачек. Как правило, на самых дорогих, на йорков, например». В свою очередь, глава Рижского зоопарка Ингмар Лидака жаловался, что лисицы хорошо адаптируются к любым условиям – и из-за них из зверинца пропал уже не один павлин и фламинго. «Их не останавливают заборы, даже самые высокие. Коварный хищник находит малейшую щель», – сетует Лидака.

Похожая ситуация и с бобрами. Некоторые из этих грызунов до того обнаглели, что пробираются на территорию городов и наводят там свои порядки. Рижан серьезно беспокоит, что от острых зубов водяных грызунов серьезно страдают вековые дубы, являющиеся гордостью латвийской столицы, частью ее исторического облика.

При этом бобры чувствуют себя в Риге совершенно свободно. Местная пресса писала, как животные затеяли в одном из наиболее престижных районов города, близ Латвийской национальной оперы стройку – начали возводить себе хатки. Вопиющий случай произошел и в Даугавпилсе, где однажды ночью злой бобер жестоко искусал горожанина, мирно шедшего себе по улице…