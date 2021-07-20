Британия сдалась перед коронавирусом

Парадоксальные события происходят в Великобритании. В то время, когда страна переживает страшнейшую четвертую волну коронавируса, правительство объявило День свободы, то есть снятия противоэпидемических ограничений. Власти страны открыто признаются, что это приведет к новому всплеску заражений и смертей. Зачем же они это делают?

Вообще как такового дня независимости в Великобритании нет. Последний раз страну по-настоящему оккупировали почти тысячу лет назад, в ходе нормандского завоевания. Однако в 2021 году в стране появился так называемый День свободы. Номинально от коронавируса, а по факту – от последних остатков здравого смысла.

Движение вверх

Дело в том, что на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в стране просто аховая. Британия бьет печальные рекорды. Страна уже находится на четвертом месте в Европе по общему числу заразившихся коронавирусом и уже в ближайшие дни может взойти на пьедестал, обойдя идущую на третьем месте Турцию.

Кто-то, конечно, скажет, что этот показатель не является самым главным с точки зрения эпидемиологической ситуации. И будет прав. Не только потому, что есть страны с населением 100 млн человек и два миллиона (так что если уж считать, то на душу населения), а еще и потому, что в этот показатель включены в том числе и те, кто уже переболел и получил антитела. Поэтому считать нужно тех, кто болен на данный момент.

Однако вот по этим двум показателям у Британии все еще хуже. Из больших европейских стран по числу заразившихся на душу населения она на первом месте с показателем 89 человек на каждую тысячу. То есть почти 10% населения так или иначе переболели ковидом.

Для сравнения: в России – где, как полагает едва ли не каждый приличный европеец, якобы творится настоящий ковидный ад – число заболевших на тысячу составляет порядка 40 человек. Что же касается числа болеющих на данный момент, то в Великобритании их почти 940 тысяч, и это тоже безусловное первое место по Европе или второе в мире – после США. Для сравнения, опять же, Россия находится на пятом месте – 473 тысячи.

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И сокращаться этот разрыв не будет. Если в России (население которой, напомним, в 2,5 раза превышает британское) в день регистрируется около 25 тысяч случаев заражений, то в Великобритании 17 июля этот показатель пробил планку в 50 тысяч. Почти на 50% превысив показатели недельной давности. Если в будущем статистика и будет показывать сокращение, то лишь потому, что в ряде регионов страны (пока что речь идет о 12) банально заканчиваются тесты на коронавирус.

Есть, конечно, и хорошие новости. Британцы уверяют, что их кампания вакцинации бьет все рекорды. Что около 88% взрослых (или около 70% всего населения) получили как минимум одну дозу прививки, а у 68% взрослых уже две прививки. Почему же тогда такие цифры заражений?

Да, отчасти потому, что жители Соединенного Королевства вакцинируются в основном своей AstraZeneca, считающейся худшей из западных вакцин. Но специалисты уверены: вакцина в любом случае работает, и дело все-таки в индийском штамме. Его поликорректно называют «дельта-штамм» и на него приходится почти 90% всех новых больных коронавирусом в стране. Этот штамм очень заразен и поражает в массовом порядке тех, кто еще не привился.

Прыжок в неизвестность

Казалось бы, в этой ситуации власти должны срочно проводить вакцинацию, а пока она не завершилась, вводить новые ограничения на социальную активность. Ну или, как минимум, жестче следить за соблюдением текущих.

Но нет, это же Великобритания – страна «Овсянка, сэр», где джентльмены должны поступать только так, как запланировали заранее. И если власти запланировали 19 июля снять почти все действующие карантинные меры, если пообещали населению «День свободы», то слово свое выполнили. Теперь люди могут спокойно собираться в помещениях, ночные клубы и другие места массовых сборищ возобновляют работу без всяких ограничений, и даже ношение масок в публичных местах перестало быть обязательным.

Американская CNBC очень верно назвала это решение британских властей «прыжком в неизвестность», а более сотни британских врачей и ученых написали открытое письмо, где назвали решение британского кабмина «опасным и преждевременным».

Однако, по мнению самих властей, они все подсчитали. Премьер-министр Британии Джонсон сказал честно – снятие ограничений приведет к резкому росту числа новых заболеваний и новых смертей, однако вред для экономики от сохранения ограничительных мер куда серьезнее. Так, по подсчетам представителей ретейла, отрасль за три национальных локдауна потеряла почти 30 млрд фунтов стерлингов упущенных доходов. То есть жизни британцев для избираемого главы кабмина менее важны, чем фунты стерлингов для британской казны?

Формально у премьера другая формула. Он уверяет, что вместо государственных карантинных мер граждане должны добровольно самоизолироваться. «Самоизоляция – один из лучших инструментов борьбы против коронавируса», – уверяют в канцелярии Бориса Джонсона.

При этом всем очевидно, что в рамках человеческой природы соблазн почти всегда одержит победу над ответственностью. Что без жестких запретительных мер со стороны государства мало кто будет соблюдать режим самоизоляции, особенно летом. Ну а дальше понятно – резкий рост числа заболеваний приведет к параличу не только системы здравоохранения, но и той же самой экономики, за которую так ратует Джонсон.

ЧП уже происходят. Так, из-за того, что в комнате контроля за движением метро ряд сотрудников получили предписания на изоляцию (то есть, по-видимому, у них либо положительный тест на коронавирус, либо они контактировали с больным – а значит, обязаны 10 дней отсидеть в карантине), вынуждена была остановить работу целая ветка Лондонского метрополитена. Одна из самых известных британских сетей пабов – Greene King – временно закрыла 33 своих заведения по той же самой причине.

Все равны, но некоторые равнее

И дальше таких примеров будет больше с учетом снятия ограничений – которые сами бизнесмены по этой же причине критикуют. «Обязанность персонала уходить на самоизоляцию уже привела к серьезным проблемам в ретейле, и ситуация будет лишь ухудшаться во всей экономике, так как число заражений растет, а ограничения снимаются», – говорит представитель Британского консорциума ретейлеров Хелен Дикенсон. По ее мнению, лучше бы власти здесь и сейчас (а не по плану 16 августа) отменили обязанность вакцинированных людей, контактировавших с заболевшими и при этом сдавших отрицательный ПЦР, уходить на карантин.

Но власти пока этого делать не собираются – точнее, не собираются для всех. Только для себя. Дело в том, что Борис Джонсон и его канцлер казначейства Риши Сунак попались на контакте с больным и должны были отправиться на изоляцию. Однако они от нее отказались, заявив, что вместо этого стали подопытными для некоей «новой программы», успех которой позволит в будущем отменить изоляцию как таковую.

Подобное оправдание вызвало гнев по всей стране – люди почувствовали, что они являются вторым сортом, что власть в буквальном смысле «выставила на посмешище все жертвы», которые понес народ в ходе пандемии.

Джонсон и Сунак увидели, что запахло отставкой, быстро переобулись и ушли на изоляцию. При этом было бы логично, если бы они заполировали свою ошибку каким-нибудь популярным шагом. Например, выполнили предложение Хелен Дикенсон. Но нет, Джонсон заявил, что правительство лишь рассматривает возможность освободить от этой процедуры сотрудников. Да и то не всех, а лишь тех, кто работает в жизненно важных областях. Например, продовольственной сфере, поставках воды и электричества, пограничной службе и железной дороге. А остальные, видимо, должны и дальше бессмысленно сидеть дома.

Получается, что план британского премьер-министра снять ограничения и допустить резкий рост заболеваемости ради спасения экономики приведет к гибели многих людей и при этом не спасет экономику.

Разве Джонсон все это не понимает? Как умный человек, понимает – но при этом продолжает гнуть свою линию. Потому что, по всей видимости, заразился у украинцев политической близорукостью и о завтрашнем дне будет думать завтра. А пока отмечает «День свободы».

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