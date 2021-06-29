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29 июня, вторник  |  Последнее обновление — 20:50  |  vz.ru
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    Война в Донбассе приносит Украине миллиарды долларов

    Гражданская война на Украине помогла Киеву существенно сэкономить    29 июня 2021, 20:30
    Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
    Текст: Николай Стороженко

    Только на невыплате пенсий собственным гражданам, живущим в Донбассе, Киев уже сэкономил миллиарды долларов. Это далеко не единственный способ, с помощью которого украинские власти наживаются на идущей в стране гражданской войне – и при этом еще требуют компенсаций от России.

    Обычно, когда речь заходит о Крыме и Донбассе, Украина начинает считать потери, требовать от России гигантских компенсаций. Так, в прошлом году экономисты Венского института экономических исследований оценили минимальную стоимость восстановления Донбасса в 21,7 млрд долл. Зато в украинском Центре экономической стратегии скромничать не стали и оценили потери экономики Донецкой и Луганской областей от «войны с Россией» в 50 млрд долл. И это только за 2014-2018 годы. Без стоимости активов и тем более без Крыма.

    Впрочем, по вопросу Крыма Украине своё мнение изменила. Прежде Киев хотел за него 100 млрд долл, но теперь там заявляют, что не примут никакой компенсации - кроме самого Крыма.

    О компенсациях говорит не только Украина и тут уже поле для споров действительно необъятное. Украинские компании пытаются возместить утраченную в Крыму собственность. Крымские власти выдвигают претензии к Украине - за потерянные крымчанами в украинских банках деньги, а также за сам украинский период (1991-2014). 

    Однако на этом фоне остаётся малоизученным ещё один вопрос: сколько Украина сэкономила в результате гражданской войны на востоке страны? Убытки понятны - но есть, однако, и прибыли, по крайней мере в результате экономии и даже, страшно сказать, воровства у собственных граждан. Какие же?

    Миллиарды на пенсионерах

    Частичный ответ на этот вопрос на днях дала министр социальной политики Украины Марина Лазебная. Отвечая на вопрос журналиста «Радио Свобода*» о размере невыплаченных Украиной пенсий жителям Донецкой и Луганской областей (за период с августа 2014 по октябрь 2020 гг), она назвала колоссальную сумму: 90 миллиардов гривен (почти 3,3 млрд долл).

    «Расчетная сумма пенсионных выплат за период с августа 2014 года по октябрь 2020-го составляет почти 90 миллиардов... Это те деньги, если бы ничего не произошло, мы людям выплачивали бы пенсии. Но мы не знаем, живы ли эти люди, где они, кто они».

    Тут министр лукавит. Украина просто не хочет знать, что с этими людьми, в этом проблема. И за 7 лет она даже не пыталась создать механизм выплаты этих пенсий. Да и зачем - вон, оказывается, какая экономия. И еще при этом жалуются, что жители Донбасса получают паспорта граждан России - и российскую пенсию.

    И эта цифра не окончательна, ведь есть ещё Крым. На Украине и сами до конца не определились, нужно ли платить пенсии крымчанам (ведь отказ от этого, по сути, означает признание российской юрисдикции Крыма и живущего там населения) или всё же нет. В пользу последнего решения приводятся самые разные аргументы - от межгосударственного соглашения «О гарантиях прав граждан стран-участниц СНГ» (пенсионер, переезжая из Украины в Россию, начинает получать российскую пенсию, теряя право на украинскую) и заканчивая «оккупационной» риторикой: «Нормы, предусмотренные этим соглашением, для Крыма не имеют никакого значения... Россия как страна-оккупант несёт расходы по обеспечению местного населения», - утверждает украинский адвокат Сергей Заяц. Оно и понятно: ведь тогда получается, что в Россию переехали не только крымчане, но и Крым, чего Киев признавать не хочет. 

    Однако так или иначе получается, что крымские пенсии Украина тоже кладёт себе в карман - по крайней мере, если она считает, что живущие в Крыму пенсионеры по-прежнему ее граждане. А она именно так и считает. И сумма того, что Киев кладет себе в карман, даже примерно известна. По оценке юриста Украинской Хельсинской группы Анны Рассамахиной, по состоянию на начало 2020 года Украина задолжала пенсионерам Крыма и Донбасса 120 млрд грн (около 4,3 млрд долларов) . И эта сумма на момент расчёта росла на 1 млрд грн ежемесячно. То есть на сегодня долг может составлять около 138 млрд грн (более 5 млрд долларов!). Скорее всего даже больше, поскольку этот расчёт не учитывает индексации пенсий, проводившихся в 2020-2021 гг. 

    К этой сумме следует прибавить также средства, которые Пенсионный фонд (ПФ) Украины задолжал и тем пенсионерам, о которых ему всё известно. То есть о тех, кто после начала конфликта переехал на контролируемую Украиной территорию. Однако тут уже нет даже приблизительных данных.

    Общая проблема такова: на новом месте такие пенсионеры регистрируются как временные переселенцы, а ПФ их периодически проверяет по месту регистрации (чтобы они не возвращались обратно). Если человек отсутствует, ПФ приостанавливает выплаты. А там уж кому как повезёт: задержать могут на месяц, а могут на 5. Задолженность могут выплатить позднее, а могут не выплатить вообще. Если же человек умер, то вытребовать задержанные выплаты практически нереально. Согласно последним данным, Украина только по решениям судов задолжала пенсионерам 11 млрд грн (около 400 млн долларов).

    По словам украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, львиная доля этих долгов приходится именно на дончан - на это указывает срок формирования задолженности: «279 тысячам была прекращена выплата. Потом возобновлена. Это прекращение происходило с 2015 года до 2021 года. Вот именно эта сумма - это задолженность гражданам Украины, пенсионерам, которым прекращалась выплата пенсий по той или иной причине».

    Говоря о долгах ПФ переселенцам, Денисова приводит важную цифру: украинские пенсии получают 626 тыс переселенцев. Известно также количество пенсионеров в Донецкой и Луганской областях до начала конфликта на Донбассе: 1,278 млн. Следовательно, за линией разграничения осталось примерно столько же пенсионеров, сколько перебралось на контролируемую территорию - 600-650 тыс человек. А значит, примерно рассчитанная нами сумма «экономии» может быть ещё большей. Дело в том, что в 2014 году Крыму насчитывалось примерно 515 тыс пенсионеров - немногим меньше, чем осталось в ЛДНР или перебралось в Россию. А значит и сумма задолженности должна быть сравнима: 70-75 млрд. А в целом 149-189 млрд грн, то есть почти 7 млрд долларов по текущему курсу.

    Выплаты на детей

    Считать нужно и детей. В 2014-2021 (по состоянию на апрель) в Крыму родилось 156 346 человек. На Украине материальная помощь родителям при рождении ребёнка с 2014 года составляет 41 тыс грн. То есть только на этих детей Украине пришлось бы выплатить социальной помощи в размере 6,41 млрд грн (более 200 млн долларов)

    Данные по республикам Донбасса менее полны и точны. В ДНР в 2014-2020 (с момента референдума и до конца 2020 года) родились примерно 71 тыс детей. ЭТо 2,91 млрд грн пособий. Корректных данных по рождаемости в ЛНР нам обнаружить не удалось. Однако если воспользоваться данными переписи 2019 года, то получится, что население ДНР превышало население ЛНР в 1,57 раза. Поскольку республики находятся примерно в равной ситуации, будет справедливо применить этот коэффициент и к возможному количеству родившихся после начала конфликта в ЛНР. Получаем 45 тыс детей и 1,84 млрд грн пособий. Итого, на детях Украина сэкономила ещё 11 млрд (400 млн долларов). А в целом набирается уже 160-200 млрд грн (7,3 млрд долларов).

    Не только бюджетники

    Экономисты Венского института экономических исследований в своём исследовании вспомнили о помощи Донбассу со стороны России, указав, что её размеры сложно оценить. Однако есть основания полагать, что учёт этой помощи ведётся. И, в случае необходимости, Украине этот счёт могут предъявить. 

    Подсчитаем такую помощь (пусть и очень приблизительно). Скажем, известны объёмы поставок газа республикам в 2015-2019 гг: 12 млрд куб м. В 2020-м объёмы этих поставок раскрывать перестали, но если считать по средним объёмам, то к настоящему моменту они должны достигнуть 15,6 млрд. Стоимость поставок в 2015-2019 гг, по расчётам издания «Коммерсант», составляет 2,91 млрд долл. Период 2020-2021 подсчитать труднее из-за сильных колебаниий цен. Однако в итоге стоимость этих поставок должна составить примерно 3,5 млрд долл. Украина за эти поставки не платит, так что справедливо будет отнести их опять-таки к «экономии».

    Согласно оценке издания Bild, выплаты пенсий и зарплат бюджетникам в республиках обходятся России в 1 млрд евро ежегодно. С 2014 года, считая по актуальному курсу - 242 млрд грн. Правда, при общем подсчёте получается, что мы считаем пенсионерам 2 пенсии: выплаченную республиками и невыплаченную Украиной. Но, учитывая обстоятельства, на это можно закрыть глаза. 

    Нельзя не упомянуть расходы на содержание инфраструктуры республик - тех же шахт, дорог, ж/д полотна, трубопроводов и электросетей. Но только упомянуть, поскольку подсчитать все эти расходы нет никакой возможности даже приблизительно.

    В самой Украине России расходы на Донбасс оценивают щедрее - в 5 млрд долл ежегодно. Однако это явно пропагандистское заявление. Его корни уходят в весну 2014 года, когда по украинским СМИ прокатился вал публикаций о дотационности Донбасса. Вот яркий пример такой оценки, озвученный тогдашним министром финансов. Он заявил, что в 2013 году отрицательное  сальдо Донецкой области между платежами в бюджет и дотациями составило более 3 млрд долл. Впрочем, в те времена честные журналисты ещё не стали музейной редкостью. Кратко: министр «забыл» о такой мелочи как регистрация предприятий. Немалая их часть платила налоги в Киеве, где находились головные офисы компаний. 

    На самом же деле, вклад Донецкой и Луганской областей в экономику довоенной Украины, по различным оценкам, колебался от 16% до 25%, причём к последней оценке склонялся МВФ. 

    Сегодня Владимир Зеленский бравирует идеей референдума об отделении самопровозглашённых республик, собираясь таким образом разрубить гордиев узел Минских соглашений. Мол, хватит возиться с Донбассом, хватит его кормить - построим стену, а на оставшейся части устроим налоговый рай для инвесторов. 

    Однако любому инвестору следует помнить что стена - это только стена. Даже украинская конституция при всех её минусах не допускает вынесения на референдум вопросов, касающихся изменения территориальной целостности. Отделённые забором территории даже по украинским законам всё равно останутся Украиной. Со всеми их обременениями, а их только в этом тексте набралось уже на 432 млрд гривен (16 млрд долл). 

    Парадокс: ДНР и ЛНР даже сегодня, в состоянии гражданской войны, с точки зрения эффективности (платежи минус дотации) дадут фору многим областям Украины. Платежей оттуда в бюджет Украины не поступает, зато Киев экономит на содержании бюджетников, инфраструктуры и коммунальной сферы этих регионов миллиарды долларов. И при этом хочет отгородиться от своих кормильцев стеной.

    * Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента


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