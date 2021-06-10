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В Мытищах ловят бегающего по улицам бурого медведя

10 июня, четверг  |  Последнее обновление — 15:02  |  vz.ru
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США компенсировали Зеленскому позор щедрым подарком

В отличие от Байдена, Блинкен уже встречался с Зеленским Ukrainian Presidential Office/XinHua
/Global Look Press
Офис президента Украины провел большую работу, чтобы выжать для Зеленского максимум пользы из грядущих переговоров Путина и Байдена. В итоге информационная спецоперация вылилась в позор – Байден отказался от встречи с Зеленским, а Белый дом потребовал от Киева срочно переписать сообщения об итогах их телефонного разговора. Но в дело вмешался госсекретарь Блинкен с очень щедрым подарком для Зеленского. Подробности...
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Украина досрочно потерпела политическое поражение на Евро-2020

Зеленский заявил, что форма сборной Украины может «шокировать». И она действительно шокировала функционеров УЕФА zelenskiy_official/Instagram
За день до начала чемпионата Европы по футболу УЕФА потребовал убрать с формы сборной Украины националистический слоган «Героям слава». Ранее решение Киева политизировать футбольный чемпионат вызвало острую дискуссию в России. Почему УЕФА выступил против лозунга украинских националистов, как на Украине отреагируют на запрет и какими последствиями это грозит Киеву? Подробности...
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Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
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    Украина досрочно потерпела политическое поражение на Евро-2020

    Зеленский заявил, что форма сборной Украины может «шокировать». И она действительно шокировала функционеров УЕФА    10 июня 2021, 14:58
    Фото: zelenskiy_official/Instagram
    Текст: Елена Лексина,
    Наталья Макарова

    За день до начала чемпионата Европы по футболу УЕФА потребовал убрать с формы сборной Украины националистический слоган «Героям слава». Ранее решение Киева политизировать футбольный чемпионат вызвало острую дискуссию в России. Почему УЕФА выступил против лозунга украинских националистов, как на Украине отреагируют на запрет и какими последствиями это грозит Киеву?

    В четверг Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) потребовал от сборной Украины удалить с формы политические надписи, среди которых националистический лозунг «Слава Украине! Героям слава!». Одним из поводов для такого решения стал соответствующий запрос со стороны Российского футбольного союза. При этом изначально в УЕФА одобрили форму.

    «После дальнейшего анализа конкретное сочетание этих двух лозунгов явно считается политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение. Поэтому этот конкретный слоган на внутренней стороне футболки должен быть удален для использования в матчах соревнований УЕФА», – пояснили в пресс-службе УЕФА.

    Ранее на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что нанесение карты Украины с силуэтом Крыма на новую форму украинской сборной по футболу является отчаянной художественной акцией.

    Президент Украины Владимир Зеленский, напротив, заявлял, что эта форма – особенная, она «умеет шокировать». «На ней – несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна – единая и неделимая. Крым – это Украина», – указывал он. Захарова согласилась с утверждением, что эта форма «умеет шокировать».

    Позже пресс-секретарь главного тренера сборной Андрея Шевченко Николай Васильков сообщил, что форма сборной, скорее всего, будет переделана. На этом фоне в Кремле подчеркнули, что решение по форме является прерогативой УЕФА и «спорт должен оставаться вне политики». А Захарова призвала футболистов сборной Украины становиться спортивными героями и прославлять родину спортивными достижениями, а не политическими лозунгами.

    Между тем в Российском футбольном союзе раскритиковали решение УЕФА.  «Меня, откровенно говоря, не устраивает это решение. Это никакое решение, это даже компромиссом назвать нельзя. Этот слоган единый, если запрещать, так запрещать все, логика непонятна», – сказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

    Он также раскритиковал отсутствие позиции УЕФА по изображению карты Украины с силуэтом Крыма. «Какие контуры? Можно создать такой прецедент, что начнут расписывать футболки, как хотят, получается, что Кипр завтра может разместить у себя на форме весь остров? Мы Аляску нарисуем?» – добавил Колосков. «Чушь же полнейшая, ерунда какая-то. И почему так УЕФА поступает, мне абсолютно непонятно», – указал Колосков. Иного мнения придерживается киевский политолог Михаил Погребинский.

    «Такое решение УЕФА нас все-таки обнадеживает.

    Надеюсь, что после этого Европа обратит внимание и на дискриминационные законы, которые были приняты Киевом в последнее время и могут быть приняты в будущем. Яркий пример – закон «О коренных народах Украины», – сказал Погребинский газете ВЗГЛЯД.

    В то же время собеседник предрекает большой скандал между Украинской ассоциацией футбола и УЕФА. «Украинская сторона будет сопротивляться требованию убрать политические надписи с формы. Возможно, даже подаст иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. При этом до открытия чемпионата Европы остается один день. А за такой короткий срок изменить форму невозможно. Не знаю, чем эта история закончится», – признается Погребинский.

    «Тем не менее, в прошлом уже были случаи негативной реакции УЕФА на поведение украинских ультрас, когда они повторяли нацистское приветствие. Может быть, сегодняшняя история – продолжение данной линии», – заметил эксперт.

    Однако Погребинский сомневается в том, что таким образом Европа сопротивляется украинскому национализму. «УЕФА как организация действует в соответствии с теми правилами, которые она сама для себя установила. В этом смысле нет какого-то радикального поворота. Другое дело, если бы ЕС потребовал от Украины отменить ряд законов, которые нарушают права человека – тогда это звучало бы иначе. Но ничего подлобного я пока не вижу», – заключил политолог.

    В свою очередь спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Украина не станет ссориться с главной футбольной организацией Европы. «Если УЕФА потребовали от сборной Украины убрать надпись, значит, они уберут. Украина с УЕФА не будет спорить. А если откажутся, то это будут их проблемы и проблемы УЕФА», – сказал Губерниев.

    Схожей точки зрения придерживается вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев. «В уставе УЕФА четко прописано, что политические лозунги, названия политических партий и все, что связано с политикой, запрещено, – пояснил собеседник. – А потому организация действует в соответствии со своим уставом. Если УЕФА в надписи на форме любой сборной увидит что-то несоответствующее уставу, они это запретят».

    «Сейчас все зависит от того, в какой форме высказана претензия УЕФА – требования или рекомендации. Если она носит рекомендательный характер, то украинцы могут не обращать на нее внимания. Но если же это жесткая установка, то им придется подчиниться. С УЕФА разговор короткий. В противном случае сборную ждет дисквалификация», – отметил бывший пресс-секретарь футбольного клуба «Шахтер» Руслан Мармазов.

    «Но данная ситуация – из ряда вон выходящая. В УЕФА наблюдательность носит избирательный характер. Они могут долго не замечать националистические выходки этнических албанцев в сборной Швейцарии, а до сегодняшнего дня многое прощалось и Украине. – говорит эксперт. – Видимо, это сигнал о том, что украинцы доигрались и перешли все границы дозволенного». 

    По мнению собеседника, украинцы наверняка успеют сшить новую форму. «Эти хлопоты возьмет на себя фирма производитель формы. Тем более, никто не запрещал пользоваться швейными машинками и лоскутками ткани. Вполне возможно, что на форме поверх надписи пришьют лоскуток ткани», – предположил Мармазов.

    Он напомнил, что такая практика существовала в Советском Союзе. «Раньше было запрещено играть в форме с эмблемами западных производителей. Советские футбольные клубы демонстрировали чудеса изобретательности, нашивая поверх эмблемы «Adidas» символику своего клуба, мячи и так далее», – пояснил эксперт.

    «Поэтому ничего страшного для сборной Украины не случится, если даже она заклеит надпись лейкопластырем. Другое дело, что этот лейкопластырь будет напоминать всем нам, что под ним находится. Украина уже привлекла к себе внимание общественности и навязала нам свою повестку, что я расцениваю негативно», – резюмировал Мармазов.

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