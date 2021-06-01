Чешский министр оказал большую услугу российским спецслужбам

Полный список законспирированных сотрудников чешской разведки, как предполагают чешские СМИ, стал известен контрразведке России. А виноват в этом не к месту длинный язык вице-премьера правительства Чехии Яна Гамачека. Как такое произошло и какие последствия этот скандал будет иметь для всех чешских спецслужб?

В Чехии разгорается очередной скандал с участием первого вице-премьера Яна Гамачека. Того самого, который утверждает, что Петров и Боширов взорвали склад во Врбетице. На этот раз чешские СМИ обвиняют его в том, что в одном из интервью чешскому телевидению Гамачек выдал всю агентурную сеть чешской разведки в Москве, поставил под угрозу жизнь и безопасность этих людей, а также оказал российским спецслужбам огромную услугу.

И те, кто так считает, во многом правы. Ян Гамачек в эфире чешского телевидения рассказал следующую историю.

За два дня до обнародования информации о том, что склады в Врбетице якобы взорвали российские диверсанты, то есть 15 апреля вечером, в здании министерства внутренних дел Чехии проходило секретное совещание. Гамачек, напомним, помимо прочих должностей еще и глава МВД. На совещании присутствовал руководитель чешской разведки (видимо, имеется в виду Марек Шимандл). Они, по словам Гамачека, «сидели до ночи» и решали, как оперативно вывести из России чешских сотрудников. По контексту понятно, что Гамачек имел в виду сотрудников чешской разведки, находившихся в России не под дипломатическим прикрытием.

«Мы делали все, чтобы те люди, о которых сейчас говорите, не должны были [покидать Россию] ни спецбортом, ни на автомобилях, чтобы просто о них российская сторона не знала и [они] спокойно исчезли, так как им, наверно, не угрожала бы только высылка [из РФ]», - цитируют слова вице-премьера чешские СМИ.

Напомним, что после дипломатического кризиса между Москвой и Прагой из российской столицы были массово высланы практически все сотрудники чешского посольства. Для их эвакуации на родину из Праги прилетел специальный самолет, принадлежащий министерству обороны Чехии. Это и был «спецборт», о котором сказал Гамачек.

Вообще в этом высказывании Гамачека прекрасно сразу все. Для начала становится понятно, что, затевая всю эту еретическую историю про Петрова и Боширова, подкладывавших бомбу в Врбетице, чешские политики прекрасно понимали, к чему это приведет. За два дня до начала скандала они уже осознавали, что им придется посылать в Москву «спецборт». Сидели и просчитывали последствия.

На эту тему

И Гамачек прав в том, что сотрудники чешской разведки, не имевшие дипломатического иммунитета, будучи схвачены за руку, действительно могли получить по российскому УК серьезные сроки. Статья 276-я, известная как «смерть шпионам!». От десяти до двадцати лет строгого режима.

Во-вторых, вице-премьер Чехии одним махом признался в том, что Прага имела (имеет?) на территории России действующих сотрудников разведки, работающих под прикрытием. Как бы бизнесменов, как бы журналистов, как бы ученых и преподавателей. И не одного.

Все шпионят, все лгут. Но, как справедливо указывают чешские СМИ, ни в одной стране мира ни один ответственный политик и руководитель никогда не скажет такое в открытом медийном пространстве. Шпионаж – фигура умолчания. Мы, конечно, знаем, что чехи в Москве шпионят, но публичное признание этого от вице-премьера есть признание вмешательства во внутренние дела России и незаконной деятельности на территории РФ. За это, конечно, войну не объявляют, но вменяемые люди так не поступают.

Сколько конкретно положений о секретности нарушил в одной фразе Гамачек – пусть подсчитывают в Праге. Вообще сам факт такого совещания, как и его повестка и участники, сами по себе должны быть секретны. Даже перемещения в пространстве начальника разведки в приличных странах часто секретятся. Хотя бы из соображений безопасности, но и просто информация о том, куда и когда Марек Шимандл ездил и где сколько времени провел, и в какой компании, тоже может быть поводом для размышлений.

Но больше всего интереса вызвал тот самый уникальный способ, который, как следует из слов Гамачека, и придумали на том совещании, чтобы вывезти из России легендированных сотрудников чешской разведки. В Праге подумали и решили, что все-таки их надо вывозить из России на рейсовых самолетах в сторону Европы. Ну не на лошадях же они через горы к своим пробивались с наклеенными бородами?

Про эвакуацию на рейсовых самолетах придумали чешские журналисты и поддержавшие их местные эксперты, включая бывшего начальника разведки Карела Рандака. Он очень возмущается и прямо обвиняет вице-премьера Гамачека в том, что тот своими словами подверг опасности сотрудников чешской разведки, да и вообще практически обрушил всю агентурную сеть в Москве. И он по-своему прав.

Механизм такой. Внимательно послушав спич Гамачека (видео доступно в Сети), любой уважающий себя сотрудник контрразведки просто поднимет все летные списки пассажиров, улетевших из Москвы и Санкт-Петербурга условно «на запад» 16–17 апреля, и фосфоресцирующим фломастером подчеркнет всех граждан Чехии и лиц с условно чешскими или словацкими фамилиями. Затем последует рутинная проверка личности. Кроме того, особое внимание привлекут те чехи, которые именно что вдруг сорвались 16–17 апреля с насиженного в Москве места. Им неожиданно стало «в Париж по делу срочно». Жил человек размеренной жизнью, торговал чем-то, или заметки писал, или диссертацию готовил про Достоевского – и вдруг как не стало его.

Уйдет на это максимум два дня, и мы получим полный список легендированной агентуры чешской разведки в России.

Мы будем знать их легенды, как они готовились и, что дополнительно интересно, в каких кругах вращались, о чем разговаривали с россиянами и что хотели узнать. То есть получим примерный перечень тем, которые очень интересуют и Прагу, и «старших братьев» по разуму чешской разведки. Выяснится сразу все: от механизма внедрения до методик разработки.

Конечно, те, кто уехал, уже не вернутся, даже если у них тут магазинчик и диссертация. Но они навсегда останутся в анналах – с именами, фотографиями и послужным списком. И если кто-то из них снова появится хоть в Минске, хоть в Белграде, хоть в Бейруте, мы будем точно знать, зачем он там. Фактически этих людей чешская разведка может отправлять на пенсию. Как оперативники они далее бесполезны в любой точке земного шара. А ведь почти наверняка это русскоговорящие товарищи. У этой увлекательной игры есть еще множество дополнительных опций, перечислять которые слишком долго. Просто чешская версия с рейсовыми самолетами может быть подвергнута критике.

Во-первых, сейчас, если кто забыл, пандемия и локдаун. Мало что куда летает. В Прагу из Москвы вообще ничего не летает. И не ездит. Активность частных извозчиков (вот эти вот «Бомбардье» и «Сессны», которые 40 тыс. евро просят в один конец) на чешском направлении отмечена в указанные даты не была. С одной стороны, это облегчает работу контрразведки – заметно меньше списков пассажиров придется просмотреть. Но, с другой стороны, тут уж действительно надо было целое совещание проводить в пражской ночи, чтобы разобраться в показаниях онлайн-табло московских аэропортов. Что там куда летит.

Были варианты проще и куда более подходившие для экстренной эвакуации. Например, все та же Белоруссия, которая в то время во все стороны летала.

Туда можно доехать хоть на такси. И паспорт показывать не надо, и билет не покупать. Ни в какие базы данных не попадешь. Та же история с Грузией. На архонском автовокзале во Владикавказе грузинские таксисты вас за три копейки куда угодно отвезут. Еще и без очереди через границу провезут.

Возможно, что идея экстренной эвакуации исходила не от Гамачека, а от Марека Шимандла. Он мужчина разумный, специалист по кибербезопасности, по-русски хорошо говорит. Он вполне мог предположить, что если дела пойдут так, как они действительно пошли, то первое, что сделает российская контрразведка – похватает всю эту агентуру в назидание потомкам. Так что само решение об эвакуации было вполне разумным. Просто такой неожиданный исход из Москвы «тихих чехов» (по аналогии с «тихим американцем») в любом случае привлек бы внимание контрразведки. И без откровений Яна Гамачека.

Другое дело, что в Праге не прекращается бесконечная война кланов и группировок в правительстве и вокруг него. На Гамачека сейчас накинулись сразу все, а он уже несколько месяцев представляет собой идеальный манекен для битья. Причем часто его даже не надо просить давать поводы для насмешек и критики. Он и так собирается судиться с половиной пражских газет, грубит журналистам и не отвечает на СМС. В таком контексте ни одно высказывание вице-премьера не остается незамеченным. При прочих равных и эту фразу Гамачека в любой другой стране постарались бы заретушировать или вообще отовсюду вырезать. Но теперь птичка уже улетела и громко каркает с дерева. И, возможно, некоторым россиянам, неожиданно обнаружившим пропажу чешского приятеля или коллеги, придется узнать много нового и увлекательного.