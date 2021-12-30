Израиль устроил ловушку для российских военных летчиков

Израиль поставил под угрозу важнейшие и очень чувствительные военно-политические договоренности, достигнутые с Россией. По крайней мере, такой вывод можно сделать из тех ударов с воздуха, которые в последнее время совершают израильские ВВС. Эти операции не только наносят ущерб Сирии, но и прямо касаются безопасности российских военных летчиков.

Россия в свое время начала военную операцию в Сирии в своем фирменном стиле. С одной стороны, неожиданно, но с другой – очень вежливо. После первых же авиаударов Москва предложила всем заинтересованным странам встретиться и пообщаться на предмет разведения интересов.

И если США с Турцией на тот момент отказались, то израильтяне согласились. В результате благодаря сочетанию прагматизма и взаимного доверия между Москвой и Тель-Авивом удалось достичь компромисса. В какой-то степени даже беспрецедентного. Это была чувствительная договоренность, очень важная для обеих сторон.

В рамках этого компромисса Израиль не мешал России уничтожать сирийских террористов – и тем самым помогать Башару Асаду, злейшему врагу Израиля. В Тель-Авиве понимали, что Башар Асад – далеко не худший вариант сирийского лидера по сравнению с тем, что может прийти ему на смену. С другой стороны, Российская Федерация не вмешивалась в конфликт Израиля и Ирана – его еще более злейшего врага. В том числе (что было и остается для Израиля особенно важным) и на сирийской территории.

Принципиальным вопросом был полный нейтралитет России и Израиля по отношению к целям той или иной стороны. Израиль обязался во время ударов по Сирии гарантировать безопасность российских граждан и военных объектов, находящихся в этой стране. Россия же обязалась не применять своих военнослужащих при отражении Сирией израильских атак.

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А ведь таких ударов за последние годы было нанесено Израилем по Сирии десятки, с разной степенью успешности. Также Москва не вмешивалась в случае нанесения Израилем ударов по иранским базам, расположенным на сирийской территории недалеко от Голанских высот – по всей видимости, какие-то договоренности по этому вопросу тоже существовали.

Но главный удар последовал в 2018 году, причем по российско-израильским отношениям. Тогда израильские самолеты отбомбились по Сирии из воздушной зоны, где находился российский самолет-разведчик – и сирийские ПВО сбили этот самолет по ошибке. Погибли российские военнослужащие. Разразился большой скандал. И хотя Израиль начисто отрицал свою вину, стороны обменялись высокопоставленными делегациями – и по итогам этих «консультаций» израильские ВВС больше таких фокусов себе не позволяли. По крайней мере, ничего о подобном не сообщалось.

Вплоть до событий текущей недели – когда возник новый скандал, хотя и не такого масштаба.

Историю сделала публичной российская сторона. «28 декабря с 04.21 до 04.26 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Средиземного моря без пересечения границы нанесли удар четырьмя управляемыми ракетами по объектам на территории порта Латакии. В результате израильского удара нанесен незначительный материальный ущерб портовой инфраструктуре», – заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев.

Но главное, по словам адмирала, в момент удара израильские истребители прикрывались от ПВО Сирии заходившим неподалеку на посадку самолетом военно-транспортной авиации ВКС России. Сирийские зенитно-ракетные комплексы не открывали огонь, чтобы трагедия 2018 года ни в коем случае не повторилась.

Сообщение российских военных подтвердил и ряд иных источников. В частности, сирийские государственные СМИ заявляли об ударе израильских ВВС по целям в районе Латакии со стороны Средиземного моря. Целью была контейнерная площадка в торговом порту Латакии. Даже Сирийское государственное телевидение признало, что ущерб от израильской бомбардировки был значительным, пожары продолжались несколько часов. Ряд источников утверждает, что в итоге Израиль уничтожил находящиеся в порту контейнеры с оружием и боеприпасами. Это была вторая попытка Израиля уничтожить данный груз: первый удар был нанесен еще 7 декабря, однако тогда он оказался, судя по всему, менее успешным.

Парадоксальная – и крайне постыдная для Сирии – ситуация заключается в том, что за все последние годы Израиль атаковал объекты на сирийской территории десятки раз. Применялась, как правило, одна и та же схема: израильские истребители заходили на цели со стороны Средиземного моря и, не входя в сирийское воздушное пространство, использовали ракеты «воздух – земля». Большинство этих ударов поражали цель, но ни разу ПВО Сирии не удалось сбить израильские военные самолеты. Почему израильские ВВС столь успешны, а ПВО Сирии столь бессильна?

Прежде всего надо отдать должное и подготовке израильских летчиков, и военному искусству их командиров. Израильские ударные самолеты редко входят в зону поражения ПВО противника, а сбить атакующую ракету гораздо сложнее.

Кроме того, принято считать, что современные системы ПВО действуют по «компьютерному» принципу «выстрелил – забыл». Обывателю кажется, будто бы достаточно зафиксировать цель на экране радара, нажать кнопку, а дальше зенитная ракета сама выполнит задачу. На самом деле, ничего подобного. Работа ПВО – сложнейшее военное мастерство, требующее высочайшей подготовки боевых расчетов и мгновенной реакции. Судя по результатам боевого применения, мастерство сирийских расчетов, работающих за пультами зенитно-ракетных комплексов, оставляет желать лучшего. Мало иметь лучшие в мире российские ЗРК – надо еще уметь ими пользоваться.

Судя по всему, есть и еще одно важное обстоятельство. Официально об этом по понятным причинам никто не скажет, но есть основания полагать, что российское военное командование в Сирии после трагедии с Ил-20 в 2018 году строжайшим образом запретило сирийским войскам применение зенитно-ракетных комплексов в те отрезки времени, когда заходят на посадку российские военные самолеты. Даже если в этот момент происходит атака израильской авиации. Что называется, во избежание. Россия перестраховывается – и правильно делает.

Есть и еще одна тонкость. Как было сказано выше, израильская авиация работает против целей в Сирии со стороны Средиземного моря. Но дело в том, что и зона посадки российских самолетов на сирийские аэродромы тоже проходит над морем (в целях безопасности от ПЗРК боевиков).

Все это наверняка вовсе не секрет для израильской военной разведки и штабов ВВС Израиля. Израильтяне или заранее знают «расписание» полетов российских военно-транспортных самолетов, либо держат в готовности на аэродроме ударную группу. По мере обнаружения летящего на Хмеймим (или иной аэродром) борта, дежурная группа поднимается в воздух.

«Удары израильских F-16 по территории Сирии во время пролета российских самолетов – это не совпадение, а тонкий расчет, – заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов. – Это была специальная операция ВВС Израиля – тактический прием, когда под «зонтиком» противника выполняется своя задача. Израильские F-16 способны находиться в морской зоне своей ответственности до полутора часов. Истребители могут подняться в воздух заблаговременно до того момента, как по разрешенным коридорам международных маршрутов или над нейтральными водами пролетит наш самолет. После чего наносится удар».

Некоторые источники утверждают, что удары по сирийским объектам связаны с более агрессивным поведением Ирана в Сирии в последнее время. Как с точки зрения оружейного трафика, так и в плане территориального присутствия иранских советников. И поскольку, как считают в Израиле, Россия обязана выполнять негласные договоренности по объемам и географии иранского военного присутствия, полеты под прикрытием российского самолета могут быть неким предупреждением Москве о последствиях невыполнения.

Но с российской точки зрения происходящее выглядит явно иначе. Перед нами манипуляция теми договоренностями, что с таким трудом в свое время были достигнуты между Израилем и Россией. И манипуляцией этой занимается Тель-Авив, а не Москва. Подобные воздушные удары Израиля можно считать «проявлением, мягко говоря, неуважения по отношению к российским Вооруженным силам», говорит генерал Попов.

Израиль заявляет о том, что при планировании действий своих ВВС в Сирии учитывает присутствие российских военных в этом государстве. «Но мы видим, что эти вопросы решаются израильским командованием и ВВС не совсем корректно», – подчеркнул эксперт. А значит, выполняя тактическую военную задачу – уничтожение иранского оружия на территории Сирии, израильская армия подставляет не только российских летчиков. Она ставит под угрозу важнейшую для Израиля политическую задачу – дружеские отношения с Россией.