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14 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 15:45  |  vz.ru
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Рекордные цены на газ зависят от трех причин

Уходящий 2021 год стал уникальным для Европы с точки зрения цен на газ Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Стоимость газа на европейских спотовых площадках вновь существенно подросла – тысяча кубометров стоит уже дороже 1400 долларов. Почему газ так резко вырос и к чему готовится европейцам этой зимой? Подробности...
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Польша делает первый шаг к развалу Евросоюза

17% поляков желают выхода из ЕС, что является наибольшим значением с момента вступления страны в ЕС Maciej Luczniewski/Reuters
В Варшаве пригрозили Евросоюзу прекращением отчислений в общеевропейский бюджет. Это означает, что Польша сделала первый шаг к выходу из Евросоюза. Сами польские политики отрицают желание покинуть ЕС, но их действия говорят об обратном. А решение этого конфликта во многом зависит от нового канцлера Германии Олафа Шольца. Подробности...
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Что мешает русским вернуться в Россию из Средней Азии

В первую очередь нужно подумать о русских стариках в Таджикистане, подчеркивают эксперты Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Власти Казахстана и Киргизии выступили с новыми инициативами, призванными сократить сферу использования русского языка. На этом фоне глава Россотрудничества в частном порядке предложил дать всем соотечественникам в «условных Где-то-там-станах» мгновенно реализуемое право на репатриацию в Россию. Что же мешает оставшимся в странах бывшего СССР соотечественникам вернуться на Родину? Подробности...
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Россия выбивает из рук США «климатическую дубинку»

Россия предотвратила климатическую аферу в ООН twitter.com/RussiaUN
Постпред России Небензя ветировал на заседании СБ ООН проект резолюции Ирландии и Нигера о связи климата и вопросов безопасности в ряде стран Африки и Ближнего Востока. В ответ США обвинили Москву в подрыве интересов всего мира. Почему Россия пошла на этот шаг? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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А зрители стоят, как заколдованные

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Сергей Соловьёв был режиссером, отмеченным где-то в таинственных инстанциях. Он умел снимать такое кино, что весь зрительный зал, настроившись на одну волну, обмирал в удивлении: вот это вот да! Подробности...

На смену газовым камерам пришли газовые капсулы

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Простой принцип «падающего – толкни», выдвинутый Фридрихом Ницше в качестве провокации и дразнилки, теперь усвоенный как правило жизни, упаковывается в эвфемизмы про «личный выбор» и «смерть с достоинством». Подробности...
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Неожиданно выяснилось, что мы любим свою страну

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Вряд ли можно представить себе более убедительное доказательство оглушительного провала тех общественно-политических и медийных сил, что за последние тридцать с лишним лет затратили колоссальные ресурсы на закрашивание советского периода в общественном восприятии самой черной краской. Подробности...
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Что Украина должна России

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Выбрана новая «Мисс Вселенная»

В израильском городе Эйлат завершился финальный этап международного конкурса красоты «Мисс Вселенная – 2021». Победительницей стала 21-летняя Харнааз Сандху из Индии. В юбилейном 70-м конкурсе приняли участие девушки из 80 стран. Россию представляла Ралина Арабова – обладательница титулов «Мисс Татарстан – 2019» и «Вторая вице-мисс Россия – 2019»
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Разрушительные торнадо на востоке США унесли жизни более ста человек

Мощные торнадо обрушились сразу на несколько восточных штатов Северной Америки, наиболее пострадали Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. В Кентукки ураган разрушил целый город, превратив дома в развалины. Общее число жертв превысило сто человек
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В небе северо-запада России появились световые столбы

В небе Петербурга и Ленобласти повисли световые столбы, исходящие от различных источников света. Пользователи соцсетей опубликовали снимки этого необычного явления
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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    Россия выбивает из рук США «климатическую дубинку»

    Россия предотвратила климатическую аферу в ООН
    		   14 декабря 2021, 15:40
    Фото: twitter.com/RussiaUN
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Постпред России Небензя ветировал на заседании СБ ООН проект резолюции Ирландии и Нигера о связи климата и вопросов безопасности в ряде стран Африки и Ближнего Востока. В ответ США обвинили Москву в подрыве интересов всего мира. Почему Россия пошла на этот шаг?

    Россия наложила в СБ ООН вето на проект резолюции Ирландии и Нигера. Документ предлагал миротворческим операциям и политическим миссиям организации учитывать в своих оценках и деятельности воздействие изменения климата на ситуацию с безопасностью. При этом ранее Россия неоднократно скептически высказывалась в СБ ООН о связи между проблемой изменения климата и конфликтами.

    Авторы непринятого проекта заявляли, что «Совет Безопасности неоднократно подчеркивал необходимость того, чтобы ООН, региональные организации и государства-члены принимали во внимание... воздействие неблагоприятных последствий изменения климата на их деятельность, программы и стратегии» в странах. Речь, в частности, идет о регионе бассейна озера Чад, Сомали, Дарфуре, Южном Судане, Мали, Демократической Республике Конго, а также Западной и Центральной Африке, Кипре и Ираке, передает РИА «Новости».

    Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о подрыве интересов всего мира после того, как Россия наложила вето на проект резолюции, пишет «Лента.ру». Любопытно, что против выступила и Индия в качестве непостоянного члена СБ ООН, а Китай воздержался.

    В то же время постпред России в ООН Василий Небензя назвал резолюцию неприемлемой. Москва расценила этот проект, как предлог для оправдания вмешательства во внутренние дела других стран. По словам Небензи, принятие инициативы грозит превращением «научного и экономического вопроса в политизированный».

    Российское представительство в ООН также констатировало, что «за такой линией стоит отнюдь не забота о судьбах стран и людей, сталкивающихся с проблемами изменения климата». Москва усматривает попытку «создать новый рычаг», с помощью которого можно надавить через СБ ООН практически на любую страну, «ибо проблемы с климатом ощущаются во всем мире».  

    При этом в Кремле не согласны с утверждением о том, что «Москва всех подвела», наложив вето в СБ ООН, добавив, что Москва «является ответственным участником климатической повестки дня». Схожей точки зрения придерживаются и в Индии.

    «Россия приняла абсолютно верное решение не идти на поводу у большинства за инициативами так называемого прогрессивного Запада. Москва этим шагом показала, что она отстаивает свои интересы, а не чужие», ­– пояснил политолог Евгений Сатановский.

    По его словам, идея о связи климата с военными конфликтами – наглая и неприкрытая афера со стороны Запада. «Выходит, все войны, все проявления геноцида и прочие трагедии в истории человечества, начиная с гибели динозавров, были связаны с климатом. Оказалось, не зря Запад, открыв рот, слушал Грету Тунберг», – сыронизировал собеседник.

    Эксперт согласился со словами постпреда РФ при ООН Василия Небензи в том, что принятие резолюции может привести к вмешательству во внутренние дела любой страны извне под прикрытием «заботы об экологии».

    «Когда вы вводите эмбарго или санкции против какой-то страны или вводите войска по политическим или экономическим причинам – это выглядит плохо. Совсем другое дело – если вы говорите, что из-за этой страны гибнет экология планеты. Тогда все средства оправданы. Очень удобный инструмент, чтобы США, к примеру, попытались ослабить Россию или Иран, поставляющий нефть Китаю», – добавил политолог.

    «Инициатива Ирландии и Нигера напоминает ультралевую климатическую повестку и не несет никакого конструктива», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. «Логика сторонников этой резолюции следующая: быть успешными с климатической точки зрения могут только демократические, по мнению коллективного Запада, страны.

    Россия совершенно правильно отклонила этот документ и тем самым выбивает из рук США «климатическую дубинку». Еще не выбила окончательно, но этот процесс уже идет»,

    – подчеркнул он. При этом эксперт согласился, что изменение климата может разрушать жизнь целых народов, приводить к массовой миграции и войнам за ресурсы. «Но в резолюции все это передергивается и по сути напрямую говорится: если вы выбрасываете много CO2, то вы разжигаете конфликты на планете. С этим согласиться никак нельзя. Это инструмент нужен лишь для того, чтобы обвинить какую-либо страну в преступлениях и прочих злодеяниях», – пояснил аналитик.

    Помимо этого, по его словам, климатическая повестка нужна сейчас Западу и для того, чтобы управлять международным разделением труда. «Для разнесения политического и экологического дискурсов Россия должна организовать собственную международную площадку для обсуждения изменения климата без какого-либо затрагивания политической повестки», – резюмировал Дробницкий.

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